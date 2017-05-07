Lấy gel nha đam thoa lên da đầu và tóc mỗi ngày, kết quả sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc

Làm đẹp cùng chuyên gia 07/05/2017 16:48

Bài viết sẽ giới thiệu đến bạn những tác dụng tuyệt vời của nha đam đối với da đầu và tóc.

Nha đam là một nguyên liệu tự nhiên mang lại nhiều lợi ích trong việc chăm sóc tóc. Trong gel nha đam có chứa đến 20 loại khoáng chất, 18 loại axit amin và hơn 200 dưỡng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi, nuôi dưỡng tóc một cách toàn diện.

Dưới đây là một số lợi ích cụ thể đối với tóc từ nha đam:

1. Điều trị gàu

Nha đam chứa hàm lượng cao các emzym có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm cao, từ đó giúp điều trị các bệnh về da đầu như gàu, nấm và mẩn ngứa. 

Nguyên liệu cần có:

- 1 nhánh nha đam

- Vài miếng bông hoặc bông tẩy trang

Lấy gel nha đam thoa lên da đầu và tóc mỗi ngày, kết quả sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc - Ảnh 1
Phương pháp chăm sóc tóc với nha đam có tác dụng trị gàu và nấm da đầu vô cùng hiệu quả. Ảnh: Internet

Cách thực hiện:

Cắt nha đam thành các miếng nhỏ rồi lọc lấy phần gel cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Dùng miếng bông thấm đều dung dịch này rồi thoa lên khắp da đầu và chân tóc, giữ trong vòng 10 phút thì gội lại bằng nước sạch. 

Ngoài ra, bạn có thể áp dụng công thức kết hợp gel nha đam với dầu dừa và tinh dầu mầm lúa mì, cách này cũng mang lại hiệu quả tương tự. 

2. Điều tiết độ ẩm trên da đầu

Gel nha đam là nguồn cung cấp độ ẩm tuyệt vời giúp tóc luôn mềm mượt và óng ả. Ngoài ra, loại gel tự nhiên này còn giúp tóc mọc nhanh và dày hơn. 

Nguyên liệu cần có: 

- 1 nhánh nha đam

Cách thực hiện:

Nha đam mang rửa sạch, gọt vỏ rồi thái thành từng lát mỏng. Sau đó, tiến hành lọc lấy phần gel cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.

Lấy gel nha đam thoa lên da đầu và tóc mỗi ngày, kết quả sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc - Ảnh 2
Phương pháp chăm sóc tóc với nha đam này cung cấp độ ẩm giúp tóc luôn mềm mượt, óng ả tự nhiên. Ảnh: Internet

Trước tiên, chải mượt lại mái tóc rồi thấm đều gel nha đam lên da đầu và tóc. Giữ mặt nạ tóc này trong vòng 15 – 20 phút thì gội lại với nước. 

3. Tạo nếp cho kiểu tóc xoăn

Chúng ta vẫn thường dùng các loại gel hay serum để tạo nếp cho kiểu tóc xoăn. Nhưng các hợp chất hóa học chứa trong các loại keo này có thể khiến tóc ngày càng hư tổn và xơ rối. Vì vậy, hãy sử dụng gel nha đam để thay thế các loại chất tạo kiểu hóa học gây hại cho tóc này. 

Nguyên liệu cần có: 

- ½ nhánh nha đam

Cách thực hiện:

Nha đam mang rửa sạch rồi gọt vỏ, thái thành từng lát mỏng cho vào 1 chiếc bát nhỏ. Đợi khoảng 5 phút thì tiến hành lọc lấy phần gel tiết ra cho vào lọ thủy tinh, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài. Cách dùng giống như các loại keo tạo kiểu tóc khác, cho một ít gel nha đam vào lòng bàn tay rồi thoa nhẹ lên tóc. 

Lấy gel nha đam thoa lên da đầu và tóc mỗi ngày, kết quả sau 1 tuần sẽ khiến bạn kinh ngạc - Ảnh 3
Phương pháp chăm sóc tóc với nha đam còn có tác dụng phục hồi tóc xơ rối, chẻ ngọn. Ảnh: Internet

(Nguồn Boldsky)

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