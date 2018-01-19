Không cần đến nha sĩ, đây là cách làm trắng răng tự nhiên nhanh nhất tại nhà

Làm đẹp cùng chuyên gia 19/01/2018 20:48

Bằng những nguyên liệu tự nhiên có sẵn trong nhà, chị em có thể tự làm trắng răng nhanh nhất mà không cần đến nha sĩ.

Răng bị xỉn màu phần lớn là do vệ sinh không tốt nên bị ố vàng. Ngoài ra, thói quen uống nhiều cà phê hay hút thuốc lá cũng là nguyên nhân khiến răng bạn ngày càng trở nên kém duyên.

Không cần đến nha sĩ, đây là cách làm trắng răng tự nhiên nhanh nhất tại nhà - Ảnh 1
Răng bị xỉn màu hay ố vàng khiến bạn mất tự tin trong giao tiếp, đặc biệt với phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Chúng tôi xin chia sẻ những cách làm trắng răng tự nhiên nhanh nhất tại nhà mà các chị em không nên bỏ qua.

Cách làm trắng răng tự nhiên nhanh nhất tại nhà 

Muối và chanh

Chuẩn bị:

1 muỗng canh muối

Nửa trái chanh

Thực hiện:

Bạn vắt nước cốt chanh vào muối tạo thành một hỗn hợp sền sệt. Sau đó, bạn bôi hỗn hợp đó lên răng khoảng 5 phút thì súc miệng lại với nước sạch.

Không cần đến nha sĩ, đây là cách làm trắng răng tự nhiên nhanh nhất tại nhà - Ảnh 2
Chanh và muối là cặp đôi hoàn hảo để giúp bạn làm trắng răng nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Chị em sẽ thấy hàm răng của mình dần trắng hơn nhờ axit trong chanh và muối đánh bay các vết ố vàng. Tuy nhiên, axit trong chanh có thể bào mòn men răng nếu sử dụng thường xuyên. Vì thế bạn chỉ nên áp dụng cách làm trắng răng này 2-3 lần/tuần.

Muối và baking soda

Chuẩn bị:

1 muỗng cà phê muối

1 muỗng cà phê baking soda

1 cái chén

Thực hiện:

Cho muối, baking soda và một ít nước vào chén rồi dùng muỗng khuấy đều tay. Chị em nhúng bàn chải vào hỗn hợp này và chải răng như bình thường khoảng 5 phút rồi súc miệng lại với nước sạch.

Thực hiện cách làm trắng răng này 2 lần/tuần, bạn sẽ bất ngờ với kết quả.

Dâu tây và baking soda

Chuẩn bị:

1 - 3 trái dâu tây to

1/2 muỗng cà phê muối

1 muỗng cà phê baking soda

Thực hiện:

Dâu tây rửa sạch, thái mỏng rồi nghiền nát. Sau đó cho muối, baking soda vào khuấy đều cho đến khi xuất hiện những bọt nhỏ li ti trên mặt.

Cuối cùng, dùng bàn chải đánh răng nhúng vào hỗn hợp và chà đều lên hàm răng khoảng 2 phút rồi súc miệng lại bằng nước sạch.

Dầu dừa và nghệ

Chuẩn bị:

300ml dầu dừa

2 muỗng canh bột nghệ

Thực hiện:

Trộn đều dầu dừa với bột nghệ và dùng hỗn hợp này đánh răng thường xuyên, chị em sẽ nhận được kết quả như mong muốn. Lưu ý: Khi đánh răng, bạn nên ngậm khoảng 5 phút trước khi súc miệng lại bằng nước ấm để có được hiệu quả tốt nhất.

Chúc chị em thành công với những cách làm trắng răng tự nhiên nhanh nhất tại nhà này.

Không có phụ nữ răng vàng, hôi miệng, chỉ có phụ nữ chưa biết đến 2 công thức làm trắng răng, loại sạch mảng bám chỉ trong 2 phút như thế này thôi

Không có phụ nữ răng vàng, hôi miệng, chỉ có phụ nữ chưa biết đến 2 công thức làm trắng răng, loại sạch mảng bám chỉ trong 2 phút như thế này thôi

Hàm răng đẹp, sạch sẽ và thơm mát sẽ khiến bạn có được nụ cười tỏa nắng, đừng để bản thân mất tự ti chỉ vì những khuyết điểm ấy nhé!

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