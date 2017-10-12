Hô biến mặt tròn thành thon gọn chuẩn V-line chỉ với một chiếc... thìa

Để có được một gương mặt thon gọn chuẩn V-line, không ít chị em phụ nữ phải tìm đến phương pháp làm đẹp bằng dao kéo tốn kém và vô cùng nguy hiểm. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sở hữu gương mặt thanh tú đúng chuẩn chỉ với 1 chiếc thìa cùng với sự kiên trì, nỗ lực.

Ngoài ra, việc thường xuyên mát xa mặt còn giúp lưu thông máu khiến làn da trở nên khỏe mạnh, mịn màng.

Kết cấu đặc trưng của chiếc thìa Châu Á giúp đánh tan mỡ trên mặt, tạo dáng cho gương mặt trở nên sắc sảo, thanh thoát hơn.

Chuẩn bị:

- 1 chiếc thìa sứ sạch, 1 bát nước lạnh, 1 nước nóng.

- 2 muỗng canh tinh dầu dưỡng da hoặc kem dưỡng ẩm.

Bước 1: Làm mềm da

Bạn hãy thoa tinh dầu hoặc kem dưỡng lên khắp da mặt. Thao tác này sẽ giúp da mềm mại và bảo vệ da khỏi những tổn hại do ma sát liên tục với thìa.

Bước 2: Thúc đẩy tuần hoàn máu

Trước tiên, bạn hãy nhúng chiếc thìa vào nước nóng khoảng 1 - 2 phút, sau đó áp trực tiếp từ phía trên tai kéo xuống dưới, lặp đi lặp lại trong khoảng 1 phút.

Tương tự, bạn cũng áp thìa rồi kéo từ dưới tai xuống cổ, động tác này sẽ giúp kích thích bạch huyết, thúc đẩy tuần hoàn máu.

Bước 3: Thư giãn các cơ trên khuôn mặt

Nếu muốn thư giãn các cơ mặt thì bạn chỉ cần dùng chiếc thìa ấn nhẹ từ dưới khóe miệng lên má. Bạn cần lưu ý kĩ rằng chiếc thìa phải được làm nóng trước đó.

Bước 4: Loại bỏ nhanh chóng phù nề ở cằm

Bạn hãy dùng mặt dưới của chiếc thìa nhẹ nhàng nhấn từ phía dưới cằm, động tác này sẽ giúp loại bỏ mọi vấn đề phù nề, sệ cằm.

Bước 5: Loại bỏ nếp nhăn

Bạn thực hiện thao tác bắt đầu từ khóe miệng rồi nhấn chiếc thìa nhẹ nhàng lên phía trên má. Làm động tác này liên tục trong khoảng 1 phút, chúng có hiệu quả rất cao trong việc loại bỏ nếp nhăn.

Bước 6: Loại bỏ sưng, phù má

Thực hiện động tác nhấn chiếc thìa từ dưới quai hàm lên đến tai liên tục trong 1 phút. Cách này sẽ làm đường nét khuôn mặt rõ nét hơn, thon gọn hơn.

Bước 7: Làm thon mặt

Hãy để miệng hơi hé mở, sau đó nhấn chiếc thìa nhẹ nhàng từ khóe miệng lên xương gò má, động tác này sẽ giúp mặt thon gọn rõ rệt.