Điểm mặt 4 thành phần độc hại nhưng hầu hết loại mỹ phẩm nào cũng có

Làm đẹp cùng chuyên gia 26/10/2017 12:00

Hầu hết phụ nữ đều đồng tình, mỹ phẩm là "trợ thủ đắc lực" trong việc làm đẹp và hoàn thiện nhan sắc. Tuy nhiên, trong hầu hết các loại mỹ phẩm đều có 4 thành phần độc hại dưới đây, đòi hỏi chị em cần cẩn trọng trong khi sử dụng.

Sự thật vẫn là sự thật, dù các nhãn hàng luôn tung hô mỹ phẩm đều có thành phần từ thiên nhiên hay được sản xuất trên dây chuyền hiện đại thì vẫn còn tồn đọng nhiều chất ảnh hưởng xấu tới sức khỏe như: Làm giảm nội tiết tố nữ, gây độc cho gan, thận và thậm chí là ung thư.

Và dưới đây là những chất độc hại trong mỹ phẩm:

1. Parabens

Điểm mặt 4 thành phần độc hại nhưng hầu hết loại mỹ phẩm nào cũng có - Ảnh 1
Parabens là chất độc tồn đọng trong hầu hết các loại mỹ phẩm - Ảnh: Internet

Methylparaben, butylparaben, propylparaben… được gọi chung là Parabens. Đây là nhóm chất bảo quản hóa học được dùng phổ biến trong các loại mỹ phẩm, dược phẩm thậm chí là thực phẩm.

Xét riêng việc làm đẹp, hầu hết các loại mỹ phẩm đều chứa parabens. Từ xà phòng, sản phẩm chăm sóc da đến kem đánh răng đều có thể bắt gặp nhóm chất này bởi chúng có thể làm tăng khả năng kháng khuẩn và nấm.

Vậy tại sao nói parabens là độc hại?

Parabens là một loại chất có đặc tính giống với nội tiết tố nữ nên khi đưa vào cơ thể không đúng liều lượng chúng sẽ gây rối loạn nội tiết tố, làm ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, sức khỏe thai nhi. Ngoài ra, nhóm chất này ngấm lâu còn khiến da và cơ thể lão hóa nhanh chóng, gây ra loãng xương, mãn kinh sớm và ung thư vú.

Việc sử dụng parabens là cần thiết trong việc bảo quản sản phẩm, tuy nhiên bạn cần phải kiểm tra kỹ nồng độ này trước khi sử dụng. Theo khuyến cáo thì parabens đủ an toàn trong các loại mỹ phẩm là dưới 25%. Nếu đảm bảo được điều này bạn hãy cứ yên tâm sử dụng.

2. Silicone

Điểm mặt 4 thành phần độc hại nhưng hầu hết loại mỹ phẩm nào cũng có - Ảnh 2
Silicone gây hại cho sức khỏe và làn da phụ nữ - Ảnh: Internet

Cũng là một nhóm các hợp chất hóa học, silicone thường xuất hiện dưới những cái tên như: Dimethincone, Cyclomethicone hay Cyclotetrasiloxane.

Vậy chúng có tác dụng gì?

Bạn thường bắt gặp silicone trong các sản phẩm trang điểm như lem lót, kem nền, kem che khuyết điểm… bởi nhóm chất này đóng vai trò như một chất làm đầy, ngăn cản sự thoát nước, nhờ đó có thể giữ ẩm và khiến làn da luôn mịn màng, căng bóng. Tuy nhiên, mọi cô nàng đều phải biết rằng silicone có thể gây tắc nghẽn lỗ chân lông, gây kích ứng da. Nếu sử dụng quá nhiều còn có thể dẫn đến ung thư.

Để đảm bảo an toàn, trước hết bạn phải chắc chắn bộ mỹ phẩm của mình chứa lượng silicone nằm trong mức được FDA cho phép sử dụng.

Điểm mặt 4 thành phần độc hại nhưng hầu hết loại mỹ phẩm nào cũng có - Ảnh 3
Kiểm tra lượng silicone trong mỹ phẩm trước khi sử dụng - Ảnh: Internet

3. Mineral oil 

Điểm mặt 4 thành phần độc hại nhưng hầu hết loại mỹ phẩm nào cũng có - Ảnh 4
Mineral oil - dầu khoáng rất có hại cho làn da -  Ảnh: Internet

Mineral oil hay còn gọi là dầu khoáng thường xuất hiện trong các sản phẩm dưỡng da và tẩy trang, với công dụng làm mềm da. Tuy nhiên cho đến nay, do tính chất độc hại như: làm bít lỗ chân lông dẫn đến nổi mụn, có khả năng gây ung thư, đặc biệt là gây ảnh hưởng xấu tới khả năng sinh sản nên loại dầu này gần như đã bị phái đẹp tẩy chay.

Một số cái tên mineral oil thường xuất hiện là paraffinum liquidum, paraffin oil,…

4. Bột than

Điểm mặt 4 thành phần độc hại nhưng hầu hết loại mỹ phẩm nào cũng có - Ảnh 5
Bột than ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Bột than đá là thành phần không thể thiếu trong các sản phẩm trang điểm như: phấn mắt, bút kẻ mắt, mascara và son môi. Bạn thường sẽ nhìn thấy những cái tên có đuôi Black như Carbon black, D & C Black No. 2, Acetylene black…

Trên thực tế, chất này ít ảnh hưởng đến sức khỏe nếu được sử dụng với hàm lượng trong giới hạn cho phép. Muốn vậy, các chị em cần phải lưu ý khi mua các sản phẩm mỹ phẩm, tốt nhất nên chọn hàng chính hãng để đảm bảo được độ an toàn nhất.

Thói quen sai lầm của phụ nữ là sử dụng la liệt mỹ phẩm mà không bao giờ quan tâm đến thành phần của nó. Làm đẹp không sai nhưng hãy luôn sáng suốt với những gì mình đang dùng.

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Từ khóa:   dị ứng mỹ phẩm mỹ phẩm

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