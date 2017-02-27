Da trắng bóc sau 1 đêm duy nhất chỉ cần trộn dầu dừa với thứ này đắp

Làm đẹp cùng chuyên gia 27/02/2017 14:19

Đây là cách dùng dầu dừa để làm da trắng mịn, căng mướt chỉ sau 1 đêm.

Vì sao dầu dừa tốt cho da?

Dầu dừa là chất chống oxy hóa tự nhiên do nó có chứa nhiều axit khỏe mạnh, bao gồm capric, caprylic, myristic, và axit lauric. Dầu dừa sẽ làm mềm và bôi trơn các tế bào da, phá vỡ các tế bào chết, làm lành mụn và dưỡng ẩm da suốt cả ngày dài.

Lauric Acid: Diệt vi khuẩn gây mụn.

Capric Acid: Chứa kháng sinh mạnh và đặc tính kháng virus.

Caprylic Acid: Cung cấp lợi ích nuôi dưỡng làn da nhạy cảm và da dầu, bảo vệ da chống oxy hóa.

Vitamin C: Kích thích sản sinh collagen. Đẩy lùi các gốc tự do gây lão hóa sớm.

Vitamin E: Chống tia UV bảo vệ da. Làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và lão hóa của da. Giữ các mô liên kết da khỏ mạnh, ngăn ngừa chảy xệ.

MCFA : Bảo vệ da khỏi bị nhiễm trùng và nhiễm khuẩn. Tạo một độ pH thích hợp trên da.

Mặt nạ dầu dừa và mật ong, chanh

Cấu trúc phân tử nhỏ của dầu dừa cho phép nó thâm nhập vào lỗ chân lông da để làm mềm da thô ráp từ bên trong. Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên, cấp nước cho các tế bào da. Cuối cùng, nước chanh tươi là một chất làm seda, giúp thắt chặt và thu nhỏ lỗ chân lông lớn. 

Lời khuyên

- Khi sử dụng dầu dừa cho da, bạn nên sử dụng dầu hữu cơ, có chất lượng và vệ sinh tốt để tránh kích ứng. 

- Trước khi sử dụng dầu dừa, hãy chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng với nó bằng cách sử dụng thử lên da tay rồi mới dùng lên mặt. 

Thành phần:

- Dầu dừa 1 muỗng canh

- 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

- Nước cốt chanh 1/2 muỗng cà phê

Hướng dẫn:

Kết hợp các thành phần trên trong một bát trộn nhỏ. Tiếp theo, thoa một lớp dày hỗn hợp lên da mặt sạch của bạn.

Để yên hỗn hợp trong vòng 10 phút sau đó rửa sạch với nước mát.

Mặt nạ chuối nghệ và dầu dừa

This banana turmeric coconut oil face mask fights acne and moisturizes skin.

Dừa và nghệ cùng nhau kết hợp lại làm thành một loại mặt nạ trị mụn rất tốt do đặc tính kháng vei6m của cả 2 thành phần. 

Chuối: Giữ ẩm, làm sáng tông màu da, giiảm tầm vết sẹo do mụn trứng cá, chống nếp nhăn.

Nghệ: Hoạt động như một chất chống viêm. Có tính sát trùng, kháng khuẩn, và các đặc tính chống lão hóa. 

Lời khuyên:

- Để làm tan dầu dừa ở dạng rắn, bạn có thể sử dụng máy sấy tóc hay chỉ đơn giản là đặt hũ dầu dừa trong một bát nước nóng.

- Chọn chuối chín để dễ dàng nghiền nát.

- Bạn có thể sử dụng nghệ đen nếu không muốn làm da bị vàng sau khi đắp. 

Thành phần:

- Dầu dừa 1 muỗng canh

- 1/2 quả chuối chín

- Một nhúm bột nghệ

Hướng dẫn:

Nghiền lên 1/2 quả chuối chín bằng thìa hoặc máy xay sau đó trộn thêm dầu dừa và bột nghệ để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất.

Bôi hỗn hợp lên khuôn mặt sạch và để 15 phút.

Rửa sạch với nước mát và lau khô.

(Nguồn: Bellatory)

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   chăm sóc da mặt

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 55 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 55 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 25 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn