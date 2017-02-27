Da trắng bóc sau 1 đêm duy nhất chỉ cần trộn dầu dừa với thứ này đắp

Dầu dừa là chất chống oxy hóa tự nhiên do nó có chứa nhiều axit khỏe mạnh, bao gồm capric, caprylic, myristic, và axit lauric. Dầu dừa sẽ làm mềm và bôi trơn các tế bào da, phá vỡ các tế bào chết, làm lành mụn và dưỡng ẩm da suốt cả ngày dài.

Capric Acid: Chứa kháng sinh mạnh và đặc tính kháng virus.

Caprylic Acid: Cung cấp lợi ích nuôi dưỡng làn da nhạy cảm và da dầu, bảo vệ da chống oxy hóa.

Vitamin C: Kích thích sản sinh collagen. Đẩy lùi các gốc tự do gây lão hóa sớm.

Vitamin E: Chống tia UV bảo vệ da. Làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và lão hóa của da. Giữ các mô liên kết da khỏ mạnh, ngăn ngừa chảy xệ.

MCFA : Bảo vệ da khỏi bị nhiễm trùng và nhiễm khuẩn. Tạo một độ pH thích hợp trên da.

Mặt nạ dầu dừa và mật ong, chanh

Cấu trúc phân tử nhỏ của dầu dừa cho phép nó thâm nhập vào lỗ chân lông da để làm mềm da thô ráp từ bên trong. Mật ong là một chất giữ ẩm tự nhiên, cấp nước cho các tế bào da. Cuối cùng, nước chanh tươi là một chất làm seda, giúp thắt chặt và thu nhỏ lỗ chân lông lớn.

Lời khuyên

- Khi sử dụng dầu dừa cho da, bạn nên sử dụng dầu hữu cơ, có chất lượng và vệ sinh tốt để tránh kích ứng.

- Trước khi sử dụng dầu dừa, hãy chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng với nó bằng cách sử dụng thử lên da tay rồi mới dùng lên mặt.

Thành phần:

- Dầu dừa 1 muỗng canh

- 2 muỗng cà phê mật ong nguyên chất

- Nước cốt chanh 1/2 muỗng cà phê

Hướng dẫn:

Kết hợp các thành phần trên trong một bát trộn nhỏ. Tiếp theo, thoa một lớp dày hỗn hợp lên da mặt sạch của bạn.

Để yên hỗn hợp trong vòng 10 phút sau đó rửa sạch với nước mát.

Mặt nạ chuối nghệ và dầu dừa

Dừa và nghệ cùng nhau kết hợp lại làm thành một loại mặt nạ trị mụn rất tốt do đặc tính kháng vei6m của cả 2 thành phần.

Chuối: Giữ ẩm, làm sáng tông màu da, giiảm tầm vết sẹo do mụn trứng cá, chống nếp nhăn.

Nghệ: Hoạt động như một chất chống viêm. Có tính sát trùng, kháng khuẩn, và các đặc tính chống lão hóa.

Lời khuyên:

- Để làm tan dầu dừa ở dạng rắn, bạn có thể sử dụng máy sấy tóc hay chỉ đơn giản là đặt hũ dầu dừa trong một bát nước nóng.

- Chọn chuối chín để dễ dàng nghiền nát.

- Bạn có thể sử dụng nghệ đen nếu không muốn làm da bị vàng sau khi đắp.

Thành phần:

- Dầu dừa 1 muỗng canh

- 1/2 quả chuối chín

- Một nhúm bột nghệ

Hướng dẫn:

Nghiền lên 1/2 quả chuối chín bằng thìa hoặc máy xay sau đó trộn thêm dầu dừa và bột nghệ để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất.

Bôi hỗn hợp lên khuôn mặt sạch và để 15 phút.

Rửa sạch với nước mát và lau khô.

(Nguồn: Bellatory)