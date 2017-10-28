Cực bất ngờ với những phương pháp chăm sóc tóc có '1-0-2' của các mỹ nhân Hollywood

Để kiểu tóc đuôi ngựa của mình luôn gọn gàng và bóng mượt, bí kíp của cô nàng chính là chiếc bàn chải đánh răng. Nếu bạn đang đau đầu với những sợi tóc con trước mặt gây “mất trật tự” cho mái tóc của bạn, hãy xịt một chút keo lên tóc, sau đó dùng bàn chải đánh răng chải gọn cho chúng vào đúng vị trí.

Nếu bạn là một tín đồ làm đẹp thì chắc chắn không thể không biết đến hình ảnh đầy cá tính của người đẹp Mỹ - Gigi Hadid. Búi tóc đuôi ngựa mạnh mẽ kết hợp với những set đồ “chất ngất” là hình ảnh gắn liền với tên tuổi của chân dài này.

Blake Lively – dùng sốt mayonnaise ủ tóc

Chắc chắn, bạn sẽ không thể tin sốt mayonnaise được dùng để ủ tóc. Và đây lại chính là bí quyết để cô nàng Blake Lively sở hữu mái tóc óng mượt khiến bao người ganh tỵ.

Loại sốt thơm ngon này chứa rất nhiều thành phần dưỡng chất tốt cho tóc giống như ở trứng gà, dầu hạt cải… chúng giúp cho ngọn tóc trở nên mềm mượt và không bị chẻ ngọn.

Cách ủ tóc bằng sốt mayonnaise vô cùng đơn giản, chỉ cần thoa đều sốt lên phần ngọn tóc rồi ủ trong vài phút, sau đó gội đầu thật sạch là hoàn thành.

Lucy Hale – Dùng xịt khoáng da mặt để dưỡng tóc

Biến xịt khoáng thành keo dưỡng tóc là phương pháp mà người đẹp “Pretty Little Liars” Lucy Hale sử dụng để dưỡng ẩm và chăm sóc mái tóc bồng bềnh của mình.

Cô nàng chia sẻ, xịt khoáng không chỉ cung cấp độ ẩm cho mái tóc ngay tức thì mà còn làm giảm mức độ hư tổn khi tóc thường xuyên tiếp xúc với nhiệt độ trong quá trình tạo kiểu. Bên cạnh đó, xịt khoáng cũng giúp cho mái tóc giữ nếp lâu hơn, không bị xơ rối, đặc biệt là vào mùa hanh khô.

Solange Knowles - Sử dụng hơi nóng phòng tắm để hấp tóc

Theo chia sẻ của Solange Knowles, cách để mái tóc xoăn của cô luôn chắc khoẻ và suôn mượt là lợi dụng hơi nóng trong khi tắm để hấp tóc. Bạn chỉ cần bật vòi sen với mức nước nóng nhất rồi đứng bên cạnh để tóc hấp thụ hơi nóng từ nước toả ra. Chỉ nên áp dụng cách này khi tóc vẫn còn khô.

Các thiên thần Victoria’s Secret – Dùng dầu xả trước dầu gội

Gội đầu "ngược" chính là bí kíp để các thiên thần Victoria’s Secret sở hữu mái tóc bồng bềnh và quyến rũ. Việc sử dụng dầu xả sau khi gội có thể để lại các hoá chất làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của tóc và gây ra gàu. Do đó, dùng dầu gội sau khi dùng dầu xả sẽ giúp làm sạch các hoá chất có hại giúp tóc trở nên mượt mà hơn rất nhiều.