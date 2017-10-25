Bỏ ngay 7 thói quen này nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng và xơ rối

Làm đẹp cùng chuyên gia 25/10/2017 13:15

Có những thói quen hàng ngày tưởng như vô hại nhưng bạn lại không hề biết rằng chúng có ảnh hưởng rất lớn khiến mái tóc trở nên khô xơ và chẻ ngọn.

Dưới đây là 7 thói quen xấu mà quý cô nhất định phải bỏ ngay nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng dính và xơ rối.

Thường xuyên để tóc ướt đi ngủ

Tóc ẩm ướt rất dễ bị gãy rụng, vì vậy sẽ chẳng có gì làm lạ khi mái tóc của bạn cứ mỏng dần đi nếu vẫn giữ thói quen để tóc ướt qua đêm. Bên cạnh đó, độ ẩm trong tóc bị lưu lại quá lâu sẽ làm hư da đầu và gây cảm giác ngứa rất khó chịu.

Bỏ ngay 7 thói quen này nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng và xơ rối - Ảnh 1
Bạn nên sấy khô và để cho tóc “hồi phục” trong khoảng 10 phút trước khi lên giường đi ngủ - Ảnh: Internet

Gội đầu sai cách

Việc bạn gái gội đầu hàng ngày rất quan trọng để có được mái tóc đẹp và khỏe. Khi bạn gội đầu ít khiến da đầu tích tụ nhiều bụi bẩn, mồ hôi không thoát ra được dẫn tới hiện tượng chân tóc mềm và dễ rụng. Còn nếu gội đầu quá nhiều sẽ khiến tóc và da đầu không cân bằng được độ ẩm, tóc tiếp xúc với hóa dầu nhiều sẽ yếu đi.

Bỏ ngay 7 thói quen này nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng và xơ rối - Ảnh 2
Việc lựa chọn dầu gội không phù hợp hay thay đổi dầu gội liên tục cũng khiến tình trạng tóc gãy rụng xảy ra nhiều hơn - Ảnh: Internet

Do đó, bạn nên gội đầu 2 ngày 1 lần là tốt nhất. Dùng những loại dầu gội từ thiên nhiên như: bồ kết, vỏ bưởi… sẽ giúp mái tóc khỏe đẹp hơn.

Luôn chải tóc khi còn ướt

Tóc mỏng manh nhất là khi bị ướt, nếu lúc này bạn chải tóc thì sẽ khiến những chúng bị căng ra và dễ gãy rụng.

Bỏ ngay 7 thói quen này nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng và xơ rối - Ảnh 3

Nhiều bạn gái vẫn luôn giữ thói quen chải tóc trong hoặc sau khi gội đầu mà không biết rằng sẽ gây hại tóc, vì vậy nên chải tóc trước khi gội hoặc khi tóc đã khô. 

Sấy tóc với nhiệt độ cao

Thói quen sấy tóc sau khi gội đầu sẽ làm cấu trúc tóc kém bền vững, hủy hoại các chất bảo vệ tóc đấy. Mái tóc của bạn sẽ nhanh chóng bị khô, chẻ ngọn, gãy rụng nhiều hơn rất nhiều.

Bỏ ngay 7 thói quen này nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng và xơ rối - Ảnh 4
Sấy tóc với nhiệt độ cao khiến tóc xơ rối, gãy rụng - Ảnh: Internet

Để bảo vệ tốt cho mái tóc, khi gội đầu xong bạn nên lau khô bằng khăn mềm. Nếu sử dụng máy sấy thì nên sấy ở nhiệt độ vừa phải, để máy sấy cách tóc 15 – 20cm và không để máy tại một điểm quá 15 giây. Lưu ý bạn nên sấy đến khi tóc vẫn còn ẩm thì dừng lại.

Thường xuyên nhuộm, uốn, duỗi…

Do nhu cầu làm đẹp, chị em thường xuyên sử dụng các dịch vụ uốn, duỗi, nhuộm… Các loại hóa chất có trong thuốc tạo kiểu sẽ làm cho tóc trở nên khô xơ, hư tổn và mỏng đi.

Để khắc phục tình trạng này quý cô nên ủ tóc với các nguyên liệu từ thiên nhiên, hấp dầu và sử dụng các loại dầu dưỡng hợp lý.

Bỏ ngay 7 thói quen này nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng và xơ rối - Ảnh 5
Hóa chất trong các loại thuốc tạo kiểu có tác động xấu đến tóc - Ảnh: Internet

Buộc tóc quá chặt

Buộc tóc chặt không những gây đau đầu mà còn khiến cho sợi tóc căng ra, làm suy yếu các nang tóc, khiến chúng dễ gẫy rụng và khó phát triển.

Chế độ dinh dưỡng không đầy đủ

Tóc được cấu tạo bởi nhiều thành phần như: protein, nước, chất béo, hydratcarbon, vitamin và khoáng chất.

Chính vì vậy khi cơ thể thiếu vitamin và khoáng chất sẽ khiến tóc dễ gãy rụng và lâu dài hơn. Do vậy, bạn phải ăn uống đủ chất và không nên loại bỏ hẳn protein hay chất béo ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày.

Chỉ cần dành 3 phút mỗi ngày, những kiểu tóc này sẽ cho bạn một diện mạo mới

Chỉ cần dành 3 phút mỗi ngày, những kiểu tóc này sẽ cho bạn một diện mạo mới

Dưới đây là những kiểu tóc phù hợp cho những cô nàng thường xuyên bận rộn mà bạn có thể tham khảo:

Xem thêm
Từ khóa:   thói quen gây rụng tóc gội đầu thường xuyên gây rụng tóc chăm sóc tóc tóc xơ rối

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 56 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 41 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 4 giờ 7 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ