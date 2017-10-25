Bỏ ngay 7 thói quen này nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng và xơ rối

Dưới đây là 7 thói quen xấu mà quý cô nhất định phải bỏ ngay nếu không muốn mái tóc ngày càng mỏng dính và xơ rối.

Tóc ẩm ướt rất dễ bị gãy rụng, vì vậy sẽ chẳng có gì làm lạ khi mái tóc của bạn cứ mỏng dần đi nếu vẫn giữ thói quen để tóc ướt qua đêm. Bên cạnh đó, độ ẩm trong tóc bị lưu lại quá lâu sẽ làm hư da đầu và gây cảm giác ngứa rất khó chịu.

Gội đầu sai cách

Việc bạn gái gội đầu hàng ngày rất quan trọng để có được mái tóc đẹp và khỏe. Khi bạn gội đầu ít khiến da đầu tích tụ nhiều bụi bẩn, mồ hôi không thoát ra được dẫn tới hiện tượng chân tóc mềm và dễ rụng. Còn nếu gội đầu quá nhiều sẽ khiến tóc và da đầu không cân bằng được độ ẩm, tóc tiếp xúc với hóa dầu nhiều sẽ yếu đi.

Do đó, bạn nên gội đầu 2 ngày 1 lần là tốt nhất. Dùng những loại dầu gội từ thiên nhiên như: bồ kết, vỏ bưởi… sẽ giúp mái tóc khỏe đẹp hơn.

Luôn chải tóc khi còn ướt

Tóc mỏng manh nhất là khi bị ướt, nếu lúc này bạn chải tóc thì sẽ khiến những chúng bị căng ra và dễ gãy rụng.

Nhiều bạn gái vẫn luôn giữ thói quen chải tóc trong hoặc sau khi gội đầu mà không biết rằng sẽ gây hại tóc, vì vậy nên chải tóc trước khi gội hoặc khi tóc đã khô.

Sấy tóc với nhiệt độ cao

Thói quen sấy tóc sau khi gội đầu sẽ làm cấu trúc tóc kém bền vững, hủy hoại các chất bảo vệ tóc đấy. Mái tóc của bạn sẽ nhanh chóng bị khô, chẻ ngọn, gãy rụng nhiều hơn rất nhiều.

Để bảo vệ tốt cho mái tóc, khi gội đầu xong bạn nên lau khô bằng khăn mềm. Nếu sử dụng máy sấy thì nên sấy ở nhiệt độ vừa phải, để máy sấy cách tóc 15 – 20cm và không để máy tại một điểm quá 15 giây. Lưu ý bạn nên sấy đến khi tóc vẫn còn ẩm thì dừng lại.

Thường xuyên nhuộm, uốn, duỗi…

Do nhu cầu làm đẹp, chị em thường xuyên sử dụng các dịch vụ uốn, duỗi, nhuộm… Các loại hóa chất có trong thuốc tạo kiểu sẽ làm cho tóc trở nên khô xơ, hư tổn và mỏng đi.

Để khắc phục tình trạng này quý cô nên ủ tóc với các nguyên liệu từ thiên nhiên, hấp dầu và sử dụng các loại dầu dưỡng hợp lý.

Buộc tóc quá chặt

Buộc tóc chặt không những gây đau đầu mà còn khiến cho sợi tóc căng ra, làm suy yếu các nang tóc, khiến chúng dễ gẫy rụng và khó phát triển.

Chế độ dinh dưỡng không đầy đủ

Tóc được cấu tạo bởi nhiều thành phần như: protein, nước, chất béo, hydratcarbon, vitamin và khoáng chất.

Chính vì vậy khi cơ thể thiếu vitamin và khoáng chất sẽ khiến tóc dễ gãy rụng và lâu dài hơn. Do vậy, bạn phải ăn uống đủ chất và không nên loại bỏ hẳn protein hay chất béo ra khỏi khẩu phần ăn hàng ngày.