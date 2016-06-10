Bí quyết ăn kiêng để có thân hình "bốc lửa" của thiên thần Victoria’s Secret

Làm đẹp cùng chuyên gia 10/06/2016 17:18

Là một trong thiên thần nội y có hình thể nóng bỏng nhất Victoria’s Secret, siêu mẫu Rosie Huntington Whiteley, chia sẻ bí quyết giảm mỡ bụng phụ thuộc 70% ăn uống.

Là bạn gái của nam tài tử “Người vận chuyển” và là một trong những thiên thần nội y có hình thể nóng bỏng nhất của Victoria’s Secret, siêu mẫu Rosie Huntington Whiteley, chia sẻ bí quyết giảm mỡ bụng phụ thuộc 70% ăn uống và 30% tập luyện.

hiên thần nội y Rosie Huntington Whiteley không chỉ là tâm điểm thu hút ánh nhìn của các quý ông mà còn khiến phái đẹp ngưỡng mộ bởi vóc dáng thon gọn, cân đối và tràn đầy sức sống.

Dưới đây là cách cô nàng lựa chọn thực phẩm cho cơ thể để có vóc dáng cân đối.

1. Ưu tiên rau xanh và trái cây

Để giữ được làn da đẹp như mong muốn cũng như giảm mỡ bụng, thiên thần nội y Rosie Huntington duy trì thực đơn với 5 bữa rau/tuần, cô còn tích cực ăn các loại trái cây trước bữa chính để tạo cảm giác no, ngoài ra cô hạn chế tối đa chất béo và tinh bột vào cơ thể.

"Chúng thực sự tạo nên sự khác biệt. Rau cải, cần tây, táo, dưa chuột và chanh. Tôi có thể cảm nhận được sự thay đổi ở cơ thể. Mọi thứ đều hướng theo mong muốn và tôi chẳng cảm thấy gì đáng ngại khi ăn tới 5 bữa rau mỗi tuần. " - Bông hồng Anh tiết lộ bí quyết giữ dáng.

Rau xanh cực tốt cho cơ thể

Nước ép cà rốt hay rau diếp cá là thực đơn cho mỗi buổi sáng sớm của Rosie để duy trì cân nặng và giữ gìn vóc dáng mảnh mai.

2. Nhai có ý thức

”Ăn chậm, nhai kĩ” là cách Rosie áp dụng để sở hữu cơ thể như mơ. Nhai kĩ sẽ giúp cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng hiệu quả và trọn vẹn hơn.

Vóc dáng đẹp như mơ của bông hồng nước Anh

Một nghiên cứu từ Hoa Kỳ cho biết người nhai mỗi miếng 40 lần có xu hướng ăn ít hơn 12% so với người nhai mỗi miếng 15 lần. Ăn chậm, nhai kĩ còn giúp bạn tránh được các cơn đau dạ dày từ việc ăn vội vàng.

3. Ăn sáng 1h sau khi thức giấc

Các cơ quan trong cơ thể hoạt động mạnh mẽ vào buổi sáng nên vào thời điểm này, bạn có thể ăn vô tư mà không lo thừa cân, béo bụng.

Cô siêu mẫu không bao giờ bỏ bữa sáng

Bỏ bữa sáng sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất trong cơ thể và làm bạn ăn nhiều hơn vào bữa trưa, tối gây tăng cân. Nên lưu ý chọn thực phẩm giàu chất xơ và protein, tránh ăn quá nhiều bánh ngọt hay ngũ cốc vào bữa sáng là bí quyết giảm mỡ bụng.

4. Kiêng đường

Ăn quá nhiều đường không chỉ khiến bạn lâm vào cảnh ”nghiện đường” mà còn thúc đẩy cơ thể phì nhiêu, sản sinh mụn trên da và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Bí quyết giảm mỡ bụng là hãy cắt bớt đường trong khẩu phần bằng cách pha chế nước ép không đường hay nói ”không” với tương ớt, tương cà cũng như các món bánh ngọt.

5. Hạn chế nhiệt trong nấu nướng

Rosie hạn chế ăn đồ ăn nhanh và chế biến nhiệt trong nấu nướng.

Chế biến thức ăn quá lâu là điều kiêng kỵ trong các bữa ăn của Rosie. Cô cho biết thức ăn được nấu quá lâu sẽ làm mất đi chất dinh dưỡng vốn có, bên cạnh đó còn có thể gây tình trạng thừa cân.

6. Kết hợp với tập luyện giữ dáng

Rosie đến phòng tập gym mỗi ngày

Ngoài việc thực hiện chế độ ăn như trên Rosie còn dành thời gian  tập luyện thể thao mỗi ngày. Điều này không chỉ là chìa khóa giữ dáng mà còn là liều thuốc duy trì tinh thần ổn định và cải thiện chất lượng cuộc sống. Rosie dành nhiều thời gian ở phòng tâp gym và bộ môn Yoga để tăng sức chịu đựng cho cơ thể và cải thiện triệt để những khiếm khuyết giúp cơ thể hoàn hảo hơn.

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