5 thói quen tai hại phá hủy nhan sắc lẫn sức khỏe mà 90% phụ nữ vẫn mắc phải hàng ngày

Hãy loại bỏ ngay lập tức những thói quen tai hại này nếu không muốn nhan sắc lẫn sức khỏe ngày càng xuống cấp.

Tuy không có tác hại tức thời nhưng duy trì các thói quen sau đây trong suốt thời gian dài, nhan sắc của phụ nữ sẽ nhanh chóng "lụi tàn", đồng thời gây ra vô số nguy hại cho sức khỏe. Lạm dụng kem chống nắng Thói quen sử dụng kem chống nắng mỗi ngày cực kỳ tốt, tuy nhiên quá lạm dụng loại mỹ phẩm này sẽ làm làn da tổn thương, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Ngoài ra, ánh nắng giúp cơ thể tổng hợp nhiều Vitamin D hơn nên việc lạm dụng kem chống nắng sẽ ức chế quá trình này, đồng thời gây ra các căn bệnh nguy hiểm. Do đó, hãy thoa kem chống nắng đúng liều lượng, đúng giờ để da tiếp xúc với ánh nắng sớm mỗi ngày nhằm tổng hợp đủ lượng Vitamin D cho cơ thể. Quá lạm dụng kem chống nắng khiến cơ thể thiếu hụt Vitamin D cực kỳ nguy hiểm cho làn da và sức khỏe - Ảnh: Internet Kiêng hẳn chất béo Ăn quá nhiều chất béo sẽ gây ảnh hưởng đến vóc dáng, tim mạch, huyết áp và gây ra một số các căn bệnh nguy hiểm khác. Nhưng như vậy không có nghĩa là bạn phải kiêng hẳn chất béo trong khẩu phần dinh dưỡng. Vì cơ thể cần loại chất này để tổng hợp khoáng chất, Vitamin cho các hoạt động. Cụ thể, 1 ngày bạn cần nạp vào 44 - 78gr thực phẩm chứa chất béo. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, bạn nên ăn chất béo thực vật.

Đừng nên kiêng hẳn chất béo, hãy ăn chúng với liều lượng cần thiết - Ảnh: Internet Ăn quá nhiều rau Rau quả tươi hoàn toàn tốt đối với sức khỏe, đồng thời còn giúp giảm cân, nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp. Tuy nhiên, ăn quá nhiều rau mỗi ngày trong suốt thời gian dài sẽ làm cơ thể bị mất cân bằng, thiếu năng lượng và trở nên suy nhược. Chỉ nên ăn rau vừa đủ, quá nhiều sẽ khiến cơ thể suy nhược - Ảnh: Internet Ủ tóc quá nhiều Tóc khi ướt rất yếu ớt và dễ tổn thương, do đó việc dùng chiếc khăn quá lớn ủ quanh đầu trong suốt thời gian dài sẽ làm tóc rụng hoặc là bị chèn ép trở nên mất nếp. Theo các chuyên gia, trong quá trình khô tự nhiên sau khi gội, dưỡng chất đã đủ thời gian để thẩm thấu vào sâu bên trong. Ủ tóc khi ướt bằng khăn dễ khiến tóc gãy rụng - Ảnh: Internet Tắm quá lâu Tắm tạo cảm giác thư giãn, thoải mái và giúp giấc ngủ ngon hơn. Tuy nhiên, tắm dưới vòi sen quá lâu làm độ ẩm mất đi hoàn toàn khiến da khô ráp, nứt nẻ, thậm chí là mẩn ngứa cực kỳ khó chịu. Thời gian lý tưởng để tắm là 10 phút. Tắm quá lâu khiến da mất độ ẩm, khô ráp và nứt nẻ - Ảnh: Internet Trên đây là 5 thói quen đa phần phụ nữ đều mắc phải mỗi ngày vô tình khiến nhan sắc xuống cấp và làm tổn hại sức khỏe.

Nhiều người cứ dùng đường để tẩy da chết mà không biết rằng đây là thói quen vô cùng tai hại Cạnh sắc trong đường hoặc muối có thể khiến da bị tổn thương. Mặt khác nếu không làm sạch kỹ lưỡng còn khiến vi khuẩn sinh sôi, da dễ lên mụn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/5-thoi-quen-tai-hai-pha-huy-nhan-sac-lan-suc-khoe-ma-90-phu-nu-van-mac-phai-hang-ngay-285885.html