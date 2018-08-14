5 cách tẩy lông nách không cần dùng nhíp hay dao cạo giúp làn da dưới cánh tay mịn màng hơn

Áp dụng 5 cách đơn giản từ nguyên liệu tự nhiên dưới đây, đám lông nách "cứng đầu" sẽ bị tẩy sạch để lại làn da dưới cánh tay mềm mịn.
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Đa phần phụ nữ thường sử dụng nhíp hoặc dao cạo để loại bỏ lông nách, tuy nhiên phương pháp này rất dễ gây tổn thương da. Thay vào đó, từ giờ bạn có thể sử dụng các cách đơn giản từ nguyên liệu tự nhiên sau đây.
Theo Brightside, những cách này không hề gây ra đau rát mà rất dịu nhẹ, ngoài ra còn mang đến công dụng trị thâm, nách xỉn màu mất thẩm mỹ.
1. Đường và nước cốt chanh
Đường và chanh là những thành phần tuyệt vời nhằm tẩy lông nách tại nhà. Đường khi hòa tan vào nước sẽ tạo thành loại keo làm mềm nang lông, từ đó giúp việc kéo chúng ra dễ dàng hơn. Trong khi đó, chanh có tính axit hoạt động như chất tẩy trắng da, đồng thời làm chậm sự phát triển của sợi lông, hiệu quả có thể kéo dài đến 4 tuần.
Điều bạn cần chuẩn bị là 1 chén đường, 4 muỗng canh mật ong và 2 muỗng canh nước ép chanh tươi. Tiếp đó là trộn đều tất cả lên, đến khi tạo thành hỗn hợp đồng nhất sền sệt. Sau đó, cho bát hỗn hợp vào lò vi sóng trong 2 phút. Lấy ra, khuấy đều, để nguội sau 20 đến 30 phút.
Khi hỗn hợp keo đã nguội, thoa đều chúng lên vùng da dưới cánh tay, nằm thư giãn khoảng 20 - 30 phút thì dùng khăn lau nhẹ nhàng, đám lông nách sẽ tự bong ra toàn bộ.
Hãy lặp lại phương pháp này sau 2 đến 3 tuần.
2. Lòng trắng trứng và bột bắp
Đầu tiên, tách lấy lòng trắng trứng cho vào chiếc bát nhỏ, thêm 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng cà phê đường cát vào rồi trộn đều lên. Thoa hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay, đợi đến khi khô hẳn thì bóc chúng ra. Sau đó, vệ sinh thật sạch bằng nước mát là hoàn thành.
3. Sữa tươi và bột nghệ
Trộn đều hỗn hợp bột nghệ và sữa tươi theo tỉ lệ 2:1 trong chiếc bát nhỏ. Vệ sinh vùng da dưới cánh tay rồi thoa đều lên, nằm thư giãn khoảng 30 phút thì dùng chiếc khăn thấm nước ấm lau sạch. Cuối cùng, rửa lại bằng nước mát là hoàn thành.
4. Đu đủ chín và bột nghệ
Lấy 1 - 2 muỗng canh đu đủ chín nghiền nhuyễn trộn với nửa muỗng cà phê bột nghệ, khuấy đều lên. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, thoa hỗn hợp lên vùng da dưới cánh tay, mát xa nhẹ nhàng. Giữ mặt nạ này trong 15 phút thì rửa sạch.
Bạn nên lặp lại biện pháp này 2 - 3 lần mỗi tuần để sớm đạt được kết quả như mong đợi.
5. Baking soda và bột nghệ
Cho 1 muỗng canh baking soda và 2 muỗng cà phê bột nghệ, 1 ít nước lọc vào chiếc bát nhỏ rồi trộn đều lên. Thoa chúng lên vùng da cần tẩy lông, đợi đến khi khô thì dùng tay mát xa theo chuyển động xoắn ốc rồi vệ sinh lại bằng nước là hoàn thành.
Chỉ cần siêng năng áp dụng 1 trong 5 mẹo tẩy lông nách tại nhà bằng nguyên liệu tự nhiên trên, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vùng da dưới cánh tay trắng mịn, không có khuyết điểm để tự tin diện trang phục gợi cảm.