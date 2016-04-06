Tự làm hỗn hợp trị thâm nách cực hiệu quả chỉ sau 1 tuần

Có nhiều nguyên nhân khiến nách bị thâm, như cạo nhổ quá nhiều, cơ địa hoặc ma sát quần áo. Nách thâm khiến các bạn gái tự ti khi diện váy quây hay áo hai dây. Cùng PNGD làm hỗn hợp trị thâm nách hiệu quả và đơn giản nhé!

Nách thâm là một trong những yếu tố khiến chị em cực kỳ mất tự tin khi diện áo hay dây hoặc bikini. Một số người có cơ địa nách thâm bẩm sinh, nhưng đa phần là do thói quen sinh hoạt hàng ngày như mặc quần áo vài nilon gây cọ xát vào nách, không tẩy da chết, nhổ lông, cạo lông quá thường xuyên đều là những yếu tố khiến nách bạn ngày càng thâm đen.

Để trị thâm nách, chúng ta cần cả 2 yếu tố là lấy đi lớp da thâm, cằn cỗi bên ngoài đồng thời dưỡng lớp da mới bên trong. Kết hợp cả 2, nách thâm sẽ dần trở nên trắng trẻo, mịn màng và bạn không còn phải lo lắng nữa.

Nguyên liệu:

- Muối hạt mịn: 100g

- Sữa chua không đường: 1 hộp

- Chanh 1 quả

Cách làm:

Đầu tiên trước khi tiến hành làm trắng nách, bạn cần loại bỏ lông nách bằng phương pháp nhổ hoặc wax, tuy nhiên chúng ta nên ưu tiên phương pháp wax vì nó không làm lỗ chân lông bị to.

Cho muối hạt ra một cái chén nhỏ, cắt chanh làm đôi, vắt hết số nước chanh vào chén muỗi, khuấy cho có hỗn hợp sệt, không vứt vỏ chanh sau khi vắt.

Làm ướt nách, lấy một nhúm hỗn hợp muối và chanh thoa lên nách, sau đó dùng vỏ chanh chà nhẹ nhàng vùng nách để các hạt muối có thể tẩy tế bào chết cho da. Sau khi chà 10 phút, tắm một lượt với nước ấm.

Tẩy tế bào chết xong, bạn dùng sữa chua không đường massage nhẹ nhàng vùng nách trong 5-10 phút. Sữa chua sẽ giúp làm mát dịu da sau khi tẩy tế bào chết, đồng thời axit lactic trong sữa chua sẽ nuôi phần da non trắng dần lên mỗi ngày. Cuối cùng, tắm lại với nước một lần nữa.

Lặp lại quy trình trên hàng ngày trong vòng 1 tuần, bạn sẽ phải ngạc nhiên vì làn da dưới cánh tay trắng trẻo lên trông thấy.

Chúc bạn luôn xinh đẹp và tự tin!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-lam-hon-hop-tri-tham-nach-cuc-hieu-qua-chi-sau-1-tuan-78529.html