Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k

Làm đẹp 15/10/2021 19:49

Cựu hot girl vốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt baby nhưng cô vẫn luôn duy trì việc chăm sóc nhan sắc khi bước sang tuổi 30.

Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng trong showbiz. Ngoài khoản cứ trẻ trung không tuổi, bà mẹ hai con còn thường xuyên khiến dân tình trầm trồ vì vóc dáng nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy dù đã 30 tuổi.

Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k - Ảnh 1
Huyền Baby trẻ đẹp như gái 20.

 

Cựu hot girl được nhận xét không hề thua kém các "cháu 2k" vì nhan sắc quá trẻ đẹp. Mới đây, Huyền Baby tiết lộ phương pháp giúp cô sở hữu nhan sắc như gái 18 nhờ làm đẹp bằng phương pháp tiêm filler. Trong ảnh, bác sĩ đang giúp Huyền Baby tiêm ở cằm.

 "Ai hỏi em bí quyết khuôn mặt lúc nào cũng baby là đây chứ đâu. Đến hẹn lại lên gặp bác sĩ liền", bà mẹ hai con viết. 

Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k - Ảnh 2
Phương pháp làm đẹp của hot mom 8X.

 

Đây không phải lần đầu Huyền Baby thản nhiên đăng ảnh khoe bí quyết làm đẹp. Trước đó, cô cũng chia sẻ sử dụng các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật như tiêm filler tạo cằm V-line kết hợp căng chỉ mũi, tiêm tan mỡ, tiêm filler lên rãnh cười,... 

Phương pháp Huyền Baby sử dụng giúp cô giảm được lượng mỡ trên mọi vùng mong muốn, và cũng nhanh chóng lấy lại được đường nét một cách tự nhiên.

Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k - Ảnh 3
Huyền Baby khoe ảnh đi làm đẹp.
Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k - Ảnh 4
Sở hữu vẻ đẹp tự nhiên nhưng cựu hot girl rất chăm sử dụng biện pháp làm đẹp không phẫu thuật.
Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k - Ảnh 5
Đây là cách giúp cô duy trì được vẻ thanh xuân.
Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k - Ảnh 6
Vẻ đẹp căng mọng sexy của người đẹp 32 tuổi.
Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k - Ảnh 7
Nhiều fan nhận xét trông bà mẹ hai con chẳng khác nào các cháu 2k

 

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