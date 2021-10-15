Thì ra đây là phương pháp làm đẹp giúp Huyền Baby trẻ trung như các cháu 2k

Cựu hot girl vốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt baby nhưng cô vẫn luôn duy trì việc chăm sóc nhan sắc khi bước sang tuổi 30.
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Huyền Baby là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng trong showbiz. Ngoài khoản cứ trẻ trung không tuổi, bà mẹ hai con còn thường xuyên khiến dân tình trầm trồ vì vóc dáng nóng bỏng, vòng nào ra vòng nấy dù đã 30 tuổi.
Cựu hot girl được nhận xét không hề thua kém các "cháu 2k" vì nhan sắc quá trẻ đẹp. Mới đây, Huyền Baby tiết lộ phương pháp giúp cô sở hữu nhan sắc như gái 18 nhờ làm đẹp bằng phương pháp tiêm filler. Trong ảnh, bác sĩ đang giúp Huyền Baby tiêm ở cằm.
"Ai hỏi em bí quyết khuôn mặt lúc nào cũng baby là đây chứ đâu. Đến hẹn lại lên gặp bác sĩ liền", bà mẹ hai con viết.
Đây không phải lần đầu Huyền Baby thản nhiên đăng ảnh khoe bí quyết làm đẹp. Trước đó, cô cũng chia sẻ sử dụng các phương pháp làm đẹp không phẫu thuật như tiêm filler tạo cằm V-line kết hợp căng chỉ mũi, tiêm tan mỡ, tiêm filler lên rãnh cười,...
Phương pháp Huyền Baby sử dụng giúp cô giảm được lượng mỡ trên mọi vùng mong muốn, và cũng nhanh chóng lấy lại được đường nét một cách tự nhiên.