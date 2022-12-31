Tăng độ hạnh phúc cho làn da cùng 6 thói quen đơn giản ai cũng làm được

Làm đẹp 31/12/2022 05:00

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể được tạo thành từ 19 triệu tế bào da, 650 tuyến mồ hôi, 20 mạch máu và 1.000 đầu dây thần kinh. Nó làm một công việc lớn đối với chúng ta, vì vậy điều quan trọng là phải chăm sóc nó thật tốt. Chỉ cần học một vài thủ thuật chăm sóc da hữu ích cuối cùng cũng có thể dẫn đến làn da sáng và trông hạnh phúc hơn mà mọi phụ nữ đều cố gắng có được.

Có lẽ chúng ta ai yêu thích các thói quen làm đẹp, vì vậy đây là danh sách những thủ thuật chăm sóc da đơn giản nhưng hiệu quả mà bạn có thể bắt đầu thực hành ngay hôm nay.

1. Rửa mặt bằng nước vo gạo

 

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Nước vo gạo là nước còn lại sau khi nấu cơm. Trong ngành công nghiệp chăm sóc da, nó được biết đến với những tác dụng có lợi cho da. Nước gạo có chứa chất chống oxy hóa và có thể giúp giảm lão hóa da và kích ứng da. Nếu bạn có sẵn gạo trong bếp, hãy ngâm gạo trong khoảng 10-15 phút, vo tròn rồi dùng nước trắng đục đó để rửa mặt vào buổi sáng.

2. Phân biệt thói quen buổi sáng và buổi tối của bạn

Quy trình chăm sóc da buổi sáng và buổi tối có một số bước giống nhau, nhưng chúng không nên giống nhau. Buổi sáng, trọng tâm là bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, còn buổi tối, bắt buộc phải làm sạch và dưỡng.

Vào buổi sáng, rửa mặt bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Sau đó, sử dụng toner và serum dưỡng ẩm cho da mặt. Bây giờ, dưỡng ẩm cho làn da của bạn và bôi kem mắt. Bước cuối cùng, sử dụng nhiều kem chống nắng có SPF.

Tăng độ hạnh phúc cho làn da cùng 6 thói quen đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 2

Vào buổi tối, rửa mặt hai lần để loại bỏ lớp trang điểm, dầu và các tạp chất khác. Sau khi làm sạch hai lần, sử dụng nước hoa hồng và kem dưỡng mắt. Cuối cùng, điều trị làn da của bạn bằng huyết thanh mặt dựa trên retinol và thoa kem dưỡng ẩm hoặc kem ban đêm.

3. Thử dùng nhiều mặt nạ

Tăng độ hạnh phúc cho làn da cùng 6 thói quen đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 3

 

Đắp nhiều mặt nạ là một cách hiệu quả để đắp các loại mặt nạ khác nhau cho các vùng da cụ thể. Đó là một cơ hội tuyệt vời để giải quyết các khuyết điểm khác nhau trên da cùng một lúc. Ví dụ, đối với vùng chữ T nhờn, giải pháp tốt nhất là mặt nạ dành cho da nhờn, trong khi đối với vùng má khô, tốt nhất nên sử dụng loại cấp ẩm.

 

4. Tăng cường làn da của bạn với xịt khoáng

Tăng độ hạnh phúc cho làn da cùng 6 thói quen đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 4

 

Xịt khoáng được sử dụng giữa các bước chăm sóc da của bạn, trên và dưới lớp trang điểm. Có nhiều loại sương mù cho mặt, bao gồm sương mù làm mờ, dưỡng ẩm, chống ô nhiễm và sương mù có khả năng bảo vệ SPF. Hãy chọn loại phù hợp với nhu cầu của làn da bạn và luôn mang theo bên mình, đó là một cách tuyệt vời để tăng cường sức sống cho làn da của bạn và giúp da tươi tắn hơn trong ngày.

 

5. Để khăn tắm trong phòng ngủ

Tăng độ hạnh phúc cho làn da cùng 6 thói quen đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 5

 

Nghe có vẻ lạ, nhưng để khăn tắm trong phòng tắm là một thói quen xấu. Nhà vi trùng học môi trường Kelly Reynolds cho biết: Phòng tắm chắc chắn là nơi dễ bị ô nhiễm. Một lựa chọn tốt hơn là để khăn tắm trong phòng ngủ, tránh xa độ ẩm, vi khuẩn và vi trùng.

6. Luôn nằm ngửa khi ngủ

Tăng độ hạnh phúc cho làn da cùng 6 thói quen đơn giản ai cũng làm được - Ảnh 6

 

Nếu bạn thức dậy với đôi mắt sưng húp thì đã đến lúc thay đổi thói quen ngủ của mình. Tư thế ngủ của chúng ta có thể ảnh hưởng đến da và gây ra mụn trứng cá, nếp nhăn. Nằm ngửa khi ngủ giúp mặt không cọ vào gối có nghĩa là làn da được thư thái và hạnh phúc.

Theo Brightside

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