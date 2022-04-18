Nước ép gừng và nước ép hành tây có thể cải thiện sự phát triển của tóc như nhiều lời đồn đoán không?

May mắn thay, nhiều biện pháp tự nhiên có thể giúp bạn mọc lại tóc nhanh và thậm chí ngăn ngừa tóc rụng. Hành tây là một trong những giải pháp trị rụng tóc phổ biến nhất được sử dụng bởi nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới và dành cho các lứa tuổi.

Rụng tóc là một trong những vấn đề về tóc phổ biến nhất trên thế giới, hàng triệu người gặp phải tình trạng tóc mỏng và tóc rụng nhiều. Dinh dưỡng không đầy đủ, căng thẳng và di truyền đều có thể đóng một vai trò trong việc này.

Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng gingerol, thành phần hoạt động chính trong gừng, có thể ngăn chặn hoặc làm chậm sự phát triển của lông và do đó nó đang được thử nghiệm cho các sản phẩm tẩy lông. Vì lý do này, các bác sĩ da liễu không khuyên dùng gừng trên da đầu.

Gừng không thúc đẩy sự phát triển của tóc và không có nghiên cứu khoa học nào ủng hộ tuyên bố này.

Tuy nhiên, gừng có chứa nhiều đặc tính chống oxy hóa có thể giúp tăng nồng độ kẽm trong da đầu để gián tiếp kích thích sự phát triển của tóc. Tuy nhiên, những tiêu cực của biện pháp khắc phục này nhiều hơn những mặt tích cực của nó, vì vậy tốt nhất bạn nên tránh xa nó.

Hành tây có giúp mọc tóc không?

Ảnh minh họa: Internet

Hành tây là một phương thuốc tự nhiên nổi tiếng cho sự phát triển và độ dày của tóc. Hành tây có chứa một số đặc tính chống oxy hóa, chống viêm và kháng khuẩn có thể cải thiện đáng kể sức khỏe da đầu. Chúng cũng chứa một lượng lưu huỳnh cao, giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc bằng cách kích thích các nang tóc.

Bao gồm nước ép hành tây trong chế độ chăm sóc tóc của bạn có thể mang lại những lợi ích sau:

Tăng độ dày của tóc

Tăng tốc độ phát triển của tóc

Tăng cường lưu lượng máu đến các nang tóc

Làm dịu chứng viêm da đầu

Kiểm soát gàu

Chống tóc bạc sớm

Nước ép gừng và hành tây có tác dụng phụ khi bôi lên tóc không?

Gừng có thể gây ra một số tác dụng phụ, bao gồm:

Kích ứng da và bỏng rát, đặc biệt là khi bôi trực tiếp lên da

Sưng tấy

Da khô, bong tróc

Ngứa và đỏ

Phát ban

Kích ứng miệng, đau dạ dày, ợ hơi, tiêu chảy, các vấn đề về tim, v.v., khi tiêu thụ quá mức

Nước ép hành tây nói chung là an toàn để thoa lên da đầu, nhưng nó chứa một lượng lớn lưu huỳnh, có thể gây ăn da một chút khi sử dụng quá nhiều hoặc quá thường xuyên.

Ảnh minh họa: Internet

Một số người đã báo cáo gặp phải các tác dụng phụ sau khi sử dụng nước ép hành tây trên da đầu :

Hơi cay của lưu huỳnh có thể làm cay mắt hoặc chảy nước mắt.

Hàm lượng lưu huỳnh mạnh có thể lấy đi độ ẩm trên da đầu và khiến da đầu bị khô, ngứa và kích ứng.

Thường xuyên gãi ngứa da đầu có thể làm chân tóc yếu đi và dẫn đến rụng tóc.

Lượng lưu huỳnh đậm đặc cũng có thể gây ra tình trạng viêm da đầu, làm tổn thương chân tóc và cản trở hoạt động của nang tóc.

Cách sử dụng nước ép hành tây

Bạn có thể dễ dàng chuẩn bị các phương pháp điều trị tóc bằng nước ép hành tây tại nhà theo các công thức sau.

1. Nước ép hành tây với mật ong

Thành phần:

1/4 cốc nước ép hành tây

1 thìa mật ong

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Đổ mật ong và nước ép hành vào bát trộn đều. Thoa hỗn hợp lên da đầu và tóc. Đội mũ tắm để tránh nhỏ giọt và đợi ít nhất 5–10 phút. Bạn cũng có thể để mặt nạ này trên tóc qua đêm. Gội sạch bằng nước thường hoặc nước ấm và dầu gội nhẹ. Sử dụng mặt nạ này 1-2 lần mỗi tuần để tóc phát triển tối đa.

2. Nước ép hành tây với dầu dừa

Thành phần:

1 thìa nước ép hành tây

1 thìa dầu dừa

Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng:

Trộn dầu dừa và nước ép hành tây trong một cái bát. Thoa hỗn hợp này lên da đầu và massage nhẹ nhàng trong vài phút. Hãy để nó trong 20–25 phút để nó được hấp thụ đúng cách. Gội đầu bằng nước thường và dầu gội nhẹ.

Nguyên nhân gây rụng tóc

Dưới đây là một số lý do phổ biến đằng sau việc rụng tóc :

Gien (rụng tóc di truyền)

Mất cân bằng hóc môn

Già đi

Các tình trạng như rụng tóc nội tiết tố nam, rụng tóc từng mảng và rụng tóc có sẹo

Nhiễm trùng da đầu

Chăm sóc tóc sai cách, buộc tóc, kéo tóc chặt

Ăn kiêng lỗi mốt

Thiếu hụt một số chất dinh dưỡng, cụ thể là biotin, sắt, protein và kẽm

Căng thẳng

Hút thuốc

Bệnh tuyến giáp

Hóa trị liệu

Sinh con

Tác dụng phụ của một số loại thuốc

Tại sao các công ty sử dụng gừng trong các sản phẩm tóc của họ?

Các công ty sử dụng rất ít chiết xuất gừng trong các sản phẩm tóc của họ và các thành phần thúc đẩy tăng trưởng khác (như biotin và kẽm) được trộn vào.

Do đó, nhãn sản phẩm thường không cho biết bất kỳ lợi ích hoặc rủi ro nào của việc sử dụng các sản phẩm tóc có chiết xuất gừng.

Các nghiên cứu đã phát hiện ra gừng có tác động xấu đến sự phát triển của tóc, điều này khiến các bác sĩ da liễu không khuyến khích sử dụng thành phần này trên da đầu.

Mặt khác, hành tây chứa lưu huỳnh và chất chống oxy hóa có thể giúp tăng độ dày, chắc và dài của tóc.

Theo Emedihealth