Những cách làm trắng da dành cho nam giới hay nhất

Bước 1: Cung cấp đầy đủ Vitamin C, A, E

Trong nhiều vi chất giúp cho da sáng khỏe, Vitamin C luôn đứng đầu, và là một dưỡng chất rất quan trọng. Vitamin C giúp bổ sung cấu trúc đồng nhất cho da, tái tạo da làm da trở nên tươi trẻ hơn. Vitamin C có trong các loại hoa quả trái cây có màu đỏ, hoặc trong lòng đỏ trứng gà, sữa không béo, hàu… Bạn có thể tăng cường Vitamin C bằng cách ăn nhiều các loại thực phẩm trên.