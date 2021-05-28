Nguy cơ hói đầu, ung thư vì thuốc nhuộm tóc: Dùng ngay dầu gội Sắc Mun an toàn, hiệu quả hơn

Làm đẹp 28/05/2021 11:30

Thuốc nhuộm tóc không rõ nguồn gốc, thuốc rởm, chứa nhiều hóa chất độc hại… không chỉ làm tóc xơ yếu, dễ gãy rụng mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Tuy nhiên, nhuộm tóc đang là phương pháp làm đẹp của nhiều người trẻ và cả người lớn tuổi, vậy đâu là giải pháp an toàn, hiệu quả?

Thuốc nhuộm tóc tác hại thế nào?

Nguy cơ hói đầu, ung thư vì thuốc nhuộm tóc: Dùng ngay dầu gội Sắc Mun an toàn, hiệu quả hơn - Ảnh 1
Thuốc nhuộm tóc gây ra những tổn hại khó lường cả bên ngoài và bên trong cơ thể

Có một số nghiên cứu chỉ ra hơn 5.000 hóa chất khác nhau được sử dụng trong các sản phẩm nhuộm tóc, các thành phần này thường gây ra các tác hại dễ thấy bằng mắt thường như xơ tóc, giòn, dễ gãy, hoặc rụng tóc.

Các chuyên gia y tế cũng đã chứng minh rằng các chất có trong thuốc nhuộm tóc rởm, không có nguồn gốc như paraphenylenediamin có thể gây dị ứng, chàm, hen, loét dạ dày, làm da mẩn đỏ, nhạy cảm với nắng, thậm chí gây ngộ độc nặng.

Các chất phụ gia như propylenglycol và isopropyl alcohol cũng gây tác hại không nhỏ. Prophylenglycol ảnh hưởng tới gan, thận, não, còn isoprophyl alcohol thì có thể gây trầm cảm, nhức đầu.

Đối với những người da mẫn cảm thì thuốc nhuộm có thể gây viêm da kích ứng gồm những triệu chứng như: đỏ, rát, bong tróc da, ngứa, sưng nề da đầu, mụn nước, mụn mủ...

Đáng nói, một số chất trong thuốc nhuộm tóc bị coi là có thể gây ung thư, theo chuyên san về ung thư International Journal of Cancer.

Cụ thể, một số chất trong thuốc nhuộm tóc có thể ngấm vào máu, đi tới các cơ quạn nội tạng và có thể gây ra ung thư bàng quang, ung thư hệ tạo máu, u não…

Giải pháp nào an toàn, hiệu quả?

Tuy nhiên, không phải vì những tác hại trên mà chúng ta dè dặt đối với việc thay đổi màu tóc vì bên cạnh thuốc nhuộm tóc có nhiều hóa chất, vẫn còn những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên.

Một trong số đó phải kể đến dầu gội phủ bạc chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên, được nhiều người lớn tuổi và cả người trẻ tin dùng nhằm cải thiện tình trạng tóc bạc, nhiều gàu, đặc biệt sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hiệu quả, an toàn lành tính.

Nguy cơ hói đầu, ung thư vì thuốc nhuộm tóc: Dùng ngay dầu gội Sắc Mun an toàn, hiệu quả hơn - Ảnh 2
Thảo dược quý lành tính có trong dầu gội sẽ giúp cho mái tóc đen óng mượt, bồng bềnh hơn

Có được ưu điểm đó là nhờ dầu gội được chiết xuất từ 8 thảo dược quý trong đó có Nhân sâm chứa chất Ginsenoside Rg3 có tác dụng làm mềm mượt, đen tóc hiệu quả. Bên cạnh đó, loại dầu gội thảo dược còn chứa tinh chất Hà thủ ô giúp ngăn lão hóa tóc, chống rụng tóc và còn giúp tóc đen bóng hơn. Ngoài ra, trong dầu gội thảo dược còn kết hợp các tinh chất như: Dấp cá, Cỏ mực, Trúc đen, Tầm ma, Rau má, Chông leo…

Được biết, sản phẩm được sản xuất với công nghệ hiện đại, máy móc trang thiết bị, dây chuyền tối tân.  Theo người sáng chế ra sản phẩm này thì khi Sắc Mun luôn luôn giữ vững chữ tâm, nói không với hóa chất gây hại, không gây kích ứng da và không có tác dụng phụ.

Do đó, khi sử dụng các loại dầu gội thảo dược người dùng sẽ không cảm thấy bị xót da đầu và không hề bị kích ứng da đầu, dù là với làn da nhạy cảm nhất.

Người dùng hoàn toàn có thể cải thiện mái tóc bạc chỉ một lộ trình sử dụng và dễ dàng nhận thấy hiệu quả cùng sự khác biệt vượt trội so với các sản phẩm chứa nhiều hóa chất khác. Mái tóc sau khi gội sẽ lên màu đen bóng đẹp tự nhiên, không hề bay màu như các loại thuốc nhuộm có hóa chất.

Dầu gội thảo dược này được sản xuất và phân phối độc quyền tại Việt Nam. Đã được Sở Y tế kiểm nghiệm và cấp giấy phép nên rất an toàn cho người sử dụng.

Dầu gội phủ bạc Sắc Mun được chiết xuất từ tinh chất thảo dược tự nhiên như Nhân sâm, Hà thủ ô, Dấp cá, Cỏ mực, Trúc đen, Tầm ma, Rau má, Chanh leo…

Sản phẩm không chứa các thành phần hóa chất gây hại, không gây kích ứng da và không có tác dụng phụ.

Dầu gội Sắc Mun không tạo cảm giác bị xót da đầu và không hề gây kích ứng da đầu, dù là với loại da nhạy cảm nhất.

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