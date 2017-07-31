Nàng nào mắc phải 1 trong 4 thói quen này thì đừng hỏi tại sao chăm sóc mãi mà da vẫn đen sạm và sần sùi

Đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng, mát xa... là những công đoạn giúp làn da loại bỏ các khuyết điểm và trở nên khỏe mạnh. Tuy nhiên, dù miệt mài chăm sóc da mỗi ngày nhưng mặt vẫn đầy mụn, thâm sạm và sần sùi thì rất có thể bạn đang mắc phải các thói quen gây hại dưới đây.

Giấc ngủ chính là một trong những tác nhân đóng vai trò quan trọng đối với sự mềm mại và mịn màng của làn da. Thức khuya thường xuyên sẽ gây rối loại nội tiết tố, từ đó khiến da dễ nổi mụn và sần sùi.

Ngoài ra, thức khuya còn làm hoạt động tái tạo tế bào mới trở nên thất thường, làm giảm chất lượng lớp biểu bì khiến da nhanh lão hóa và xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Chế độ ăn uống không lành mạnh

Chế độ ăn uống quyết định lớn đến sắc tố và độ đàn hồi của làn da. Nếu bạn ăn quá nhiều đường và tinh bột, làn da sẽ trở nên xỉn màu và đen sạm. Ngược lại, ăn nhiều rau xanh, làn da sẽ trở nên mềm mịn và trắng hồng tự nhiên.

Nằm áp mặt vào gối

Thường xuyên ngủ với tư thế nằm nghiêng và áp mặt vào gối sẽ khiến da bị biến dạng, xuất hiện nếp nhăn sớm. Hơn nữa, vi khuẩn và bụi bẩn tích tụ lâu ngày trong gối có thể khiến da dễ nổi mụn, nổi mẩn ngứa, nghiêm trọng hơn là viêm chân lông vô cùng nguy hiểm.

Không vệ sinh dụng cụ trang điểm

Dùng cọ trang điểm bẩn sẽ làm lớp phấn cũ, bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông khiến da dễ nổi mụn, viêm đỏ, nhanh lão hóa. Do đó, hãy vệ sinh dụng cụ trang điểm định kỳ 2 tuần/lần để không khiến da xuống cấp nhanh chóng.