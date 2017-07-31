Nàng nào mắc phải 1 trong 4 thói quen này thì đừng hỏi tại sao chăm sóc mãi mà da vẫn đen sạm và sần sùi

Làm đẹp 31/07/2017 15:12

Hãy loại bỏ ngay 4 thói quen gây hại dưới đây để "lên đời" cho làn da xỉn màu, đầy vết thâm của bạn một cách nhanh chóng.

Đắp mặt nạ, thoa kem dưỡng, mát xa... là những công đoạn giúp làn da loại bỏ các khuyết điểm và trở nên khỏe mạnh. Tuy nhiên, dù miệt mài chăm sóc da mỗi ngày nhưng mặt vẫn đầy mụn, thâm sạm và sần sùi thì rất có thể bạn đang mắc phải các thói quen gây hại dưới đây.

Thức khuya

Giấc ngủ chính là một trong những tác nhân đóng vai trò quan trọng đối với sự mềm mại và mịn màng của làn da. Thức khuya thường xuyên sẽ gây rối loại nội tiết tố, từ đó khiến da dễ nổi mụn và sần sùi. 

Nàng nào mắc phải 1 trong 4 thói quen này thì đừng hỏi tại sao chăm sóc mãi mà da vẫn đen sạm và sần sùi - Ảnh 1
Thói quen thức khuya khiến da xuất hiện quầng thâm mắt, thâm sạm mất thẩm mỹ - Ảnh: Internet

Ngoài ra, thức khuya còn làm hoạt động tái tạo tế bào mới trở nên thất thường, làm giảm chất lượng lớp biểu bì khiến da nhanh lão hóa và xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Chế độ ăn uống không lành mạnh

Chế độ ăn uống quyết định lớn đến sắc tố và độ đàn hồi của làn da. Nếu bạn ăn quá nhiều đường và tinh bột, làn da sẽ trở nên xỉn màu và đen sạm. Ngược lại, ăn nhiều rau xanh, làn da sẽ trở nên mềm mịn và trắng hồng tự nhiên.

Nàng nào mắc phải 1 trong 4 thói quen này thì đừng hỏi tại sao chăm sóc mãi mà da vẫn đen sạm và sần sùi - Ảnh 2
Hãy loại bỏ các món ăn chứa nhiều đường và tinh bột trong khẩu phần ăn mỗi ngày để giúp da trắng mịn  - Ảnh: Internet

Nàng nào mắc phải 1 trong 4 thói quen này thì đừng hỏi tại sao chăm sóc mãi mà da vẫn đen sạm và sần sùi - Ảnh 3
Ăn nhiều rau xanh không chỉ tốt cho làn da mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Nằm áp mặt vào gối

Thường xuyên ngủ với tư thế nằm nghiêng và áp mặt vào gối sẽ khiến da bị biến dạng, xuất hiện nếp nhăn sớm. Hơn nữa, vi khuẩn và bụi bẩn tích tụ lâu ngày trong gối có thể khiến da dễ nổi mụn, nổi mẩn ngứa, nghiêm trọng hơn là viêm chân lông vô cùng nguy hiểm. 

Nàng nào mắc phải 1 trong 4 thói quen này thì đừng hỏi tại sao chăm sóc mãi mà da vẫn đen sạm và sần sùi - Ảnh 4
Thói quen ngủ nghiêng, tì mặt vào gối khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn - Ảnh: Internet

Không vệ sinh dụng cụ trang điểm

Dùng cọ trang điểm bẩn sẽ làm lớp phấn cũ, bụi bẩn và vi khuẩn xâm nhập vào lỗ chân lông khiến da dễ nổi mụn, viêm đỏ, nhanh lão hóa. Do đó, hãy vệ sinh dụng cụ trang điểm định kỳ 2 tuần/lần để không khiến da xuống cấp nhanh chóng.

Nàng nào mắc phải 1 trong 4 thói quen này thì đừng hỏi tại sao chăm sóc mãi mà da vẫn đen sạm và sần sùi - Ảnh 5
Dụng cụ trang điểm chính là vật dụng làm lan truyền vi khuẩn gây kích ứng da - Ảnh: Internet

Nàng nào mắc phải 1 trong 4 thói quen này thì đừng hỏi tại sao chăm sóc mãi mà da vẫn đen sạm và sần sùi - Ảnh 6
Vệ sinh dụng cụ trang điểm định kỳ 2 tuần/ lần để không gây hại đến da - Ảnh: Internet

Từ khóa:   thói quen khiến da sần sùi thói quen khiến da nhanh lão hóa

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 16 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 16 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 14 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới