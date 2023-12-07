Muốn dáng đẹp eo thon, chị em nhớ thực hiện 6 việc này trước khi đi ngủ

Nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa giấc ngủ và cân nặng. Ngủ ít, chất lượng giấc ngủ kém khiến số đo vòng eo lớn hơn, gây tăng cân, tăng nguy cơ béo phì và nhiều bệnh lý nghiêm trọng khác. Chuyên gia y tế khuyến nghị người trưởng thành nên ngủ ít nhất 7 tiếng mỗi đêm để nâng cao sức khỏe , giảm cân , giảm mỡ thừa.

Ánh sáng xanh từ các thiết bị điện tử sẽ khiến bạn khó ngủ, trì hoãn sự sản xuất melatonin trong cơ thể. Do đó, trước khi đi ngủ 2 tiếng, bạn nên hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện tử.

Cách tốt nhất là nên nằm ngủ nghiêng, giúp giảm cân và tránh đau lưng, tránh sưng phù ở chân, mông, đùi. Ngủ nghiêng cũng là tư thế tốt cho hệ tiêu hóa, tránh việc tích tụ mỡ.

Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục nhẹ nhàng

Những hình thức thể dục nhẹ nhàng như đi dạo, yoga, thiền định hoặc những bài vận động chân tay nhẹ nhàng tại chỗ vào buổi tối không chỉ giúp bạn thư giãn cơ thể, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động, mà còn giúp đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Nhưng bạn nên nhớ không tập những bài thể dục có cường độ mạnh, nó có thể sẽ khiến bạn mệt mỏi, hại cho dạ dày và càng khiến bạn thèm ăn vào ban đêm.

Tắm nước nóng

Tắm nước nóng buổi tối có thể làm ấm cơ thể, tăng tốc độ tuần hoàn máu, thúc đẩy khả năng bài tiết, thải độc, hỗ trợ giảm cân. Tắm nước nóng trước khi đi ngủ còn giúp cơ thể thư giãn, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

Uống nước

Uống đủ nước giúp quá trình trao đổi chất của bạn ở mức tối ưu suốt cả ngày. Việc loại bỏ chất thải, tăng năng lượng và duy trì hoạt động thể chất là điều có lợi cho sức khỏe khi uống đủ nước.

Trước khi đi ngủ khoảng 30 phút, cũng nên uống nước để cơ thể thoải mái hơn. Nước ép táo, trà gừng hay nước ép dâu tây cũng là những sự lựa chọn hiệu quả.

Lên thực đơn cho ngày hôm sau

Việc này sẽ hữu ích cho việc giảm cân của bạn. Bằng cách lên thực đơn sẵn, bạn sẽ có nhiều thời gian để lựa chọn thực phẩm lành mạnh thay vì những quyết định vội vàng khi lựa chọn thực phẩm cho từng bữa ăn vì công việc bận rộn.