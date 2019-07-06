Làm sao để tăng cân nhanh không dùng thuốc?

Những bạn có thân hình gầy gò luôn khao khát bản thân được tăng cân. Tuy nhiên, vì một số suy nghĩ sai lầm nên cân nặng luôn “dậm chân tại chỗ”. Để nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này, bạn hãy xây dựng một chế độ ăn uống khoa học, kết hợp với vận động hợp lý và chế độ sinh hoạt lành mạnh. Chắc chắn rằng sau một thời gian áp dụng cân nặng của bạn sẽ có thay đổi tích cực.

Thuốc để tăng cân thường cung cấp lượng calo cao hơn lượng calo cơ thể cần. Tuy nhiên, hầu hết loại thuốc tăng cân nào cũng có tác dụng phụ, nhẹ thì người bị tích nước, nặng thì khiến cho các bộ phận trong cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng nặng nề. Vì thế, sau khi ngưng dùng thuốc tăng cân, cơ thể sẽ có hiểu hiện như là sụt cân, xanh xao, mất ngủ, mệt mỏi... Chính vì vậy, muốn biết làm sao để tăng cân mà vẫn đảm bảo an toàn, thì các bạn hãy áp dụng những cách tăng cân tự nhiên sau đây:

Một trong những cách tăng cân nhanh không dùng thuốc là bạn nên xây dựng một chế độ ăn khoa học, đảm bảo đa dạng và phong phú, nhưng vẫn bổ sung đầy đủ 4 nhóm dưỡng chất cần thiết cho cơ tể đó là: chất đạm (protein), chất đường bột (Gluxit), chất béo và Vitamin, khoáng chất.

Chất đạm: bạn có thể bổ sung từ các thực phẩm như thịt, cá, trứng, các loại hạt đậu, ngũ cốc... chất này rất cần thiết cho sự phát triển của hệ cơ và cân nặng, góp phần làm tăng cân hiệu quả.

Tinh bột: Có nhiều trong cơm, xôi, bánh mì, bún, mì, nui, khoai, ngô… Những thực phẩm này cũng chứa nhiều carb cung cấp calo cho cơ thể, để tăng cân một cách lành mạnh.

Chất béo: Là dưỡng chất rất cần cho cấu tạo màng tế bào, tăng trao đổi chất và hệ miễn dịch. Đồng thời nó cũng là nguồn cung cấp năng lượng tuyệt vời để cải thiện vóc dáng. Bạn có thể bổ sung chất béo từ các loại hạt như đậu phộng (lạc), vừng hoặc ăn dầu thực vật...

Vitamin và khoáng chất: Rất cần cho sự chuyển hóa trong cơ thể, tăng hấp thụ các chất dinh dưỡng, để cơ thể có thể tăng cân nhanh chóng.

Bổ sung 2-3 bữa ăn phụ trong ngày

Ngoài 3 bữa ăn chính, bạn nên bổ sung thêm các bữa ăn phụ mỗi ngày. Đây chính là một trong những cách tăng cân nhanh trong 1 tuần mà các chị em thường áp dụng. Hàng ngày, bạn nên ăn thêm 2-3 bữa phụ với trái cây hoặc các thực phẩm giàu dinh dưỡng khác như phô mai, sữa chua, sinh tố, bơ, chuối, cam, ngũ cốc, bánh bông lan... Đồng thời, bạn cần uống đủ nước, 1,5 – 2 lít/ngày giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt, hấp thu tối đa lượng chất dinh dưỡng nạp vào để tăng cân nhanh chóng.

Chế độ tập luyện hợp lý

Xây dựng chế độ luyện tập hợp lý là một trong những cách tăng cân đơn giản mà bạn nên áp dụng. Bởi khi vận động đúng cách và hợp lý không chỉ giúp sức khỏe dẻo dai, cơ bắp săn chắc mà còn kích thích ăn nhiều, ăn ngon hơn và việc tăng cân cũng trở nên dễ dàng hơn.

Hơn nữa, vận động còn giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, tăng cảm giác thèm ăn. Chính vì vậy, vận động mỗi ngày đều đặn sẽ giúp máu huyết lưu thông, hệ tiêu hóa làm việc tốt, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn. Những điều này góp phần giúp tăng cân một cách nhanh chóng mà không cần dùng thuốc. Vì thế, mỗi ngày bạn nên dành khoảng 30 - 45 phút vào buổi sáng hoặc chiều tối để tập luyện, chọn những môn thể thao vừa sức với tình trạng cơ thể.

Chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ

Sinh hoạt nghỉ ngơi điều độ

Chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ cũng là một yếu tố quan trọng để giúp tăng cân an toàn. Hơn nữa, đây lại là cách tăng cân nhanh cho nữ rất hiệu quả, được rất nhiều người áp dụng. Bởi sinh hoạt, nghỉ ngơi điều độ còn giúp các bạn nữ có làn da đẹp, ngăn cản quá trình lão. Mỗi ngày, bạn cần ngủ 7 – 8 tiếng/đêm và phải ngủ trước 22 giờ điều này sẽ rất tốt cho sức khỏe và quá trình tăng cân của bạn.

Cách tăng cân dân gian

Không chỉ sử dụng cách tăng cân tự nhiên mà nhiều người còn sử dụng các phương thuốc dân gian bí truyền, được ông cha đúc kết và truyền lại, để tăng cân một cách nhanh chóng hơn.

Bài thuốc tăng cân với CÂY CỎ MỰC

Cỏ mực còn hay còn gọi là cỏ nhọ nồi, bạch hoa. Theo Đông y cây cỏ mực có tính lạnh, vị chua, hơi chát, không chứa độc tố và có tác dụng lương huyết, cầm máu, thanh can nhiệt, dưỡng thận và làm tóc đen, đặc biệt là có tác dụng rất tốt trong việc giúp người gầy ốm ăn ngon hơn, cải thiện hệ tiêu hóa và tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng, loại bỏ độc tố trong cơ thể. Bài thuốc tăng cân này được nhiều người áp dụng và thành công.

Cỏ mực sau khi hái tươi về rửa sạch và phơi khô, thì sắc uống, cứ 100gr cỏ mực sắc lấy 100ml cao, ngày uống 2 lần mỗi lần một muỗng cafe.

Bài thuốc tăng cân với VỎ CAM QUÝT SẤY KHÔ

Uống bài thuốc tăng cân từ dân gian cũng giúp tăng cân hiệu quả

Bài thuốc tăng cân từ vỏ cam quýt phơi khô được người xưa khá tin dùng, giúp hỗ trợ hoạt động hệ tiêu hóa và tăng cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, chúng còn được dùng để trị bệnh khó tiêu, có tác dụng nhuận tràng, kích thích cơ quan bài tiết và giảm cảm giác đầy bụng hiệu quả. Lấy vỏ cam quýt đã sấy khô sắc với nước khoảng 20-30 phút. Dùng sau ăn 30 phút.

Bài thuốc tăng cân với CAM THẢO

Cam thảo có tác dụng rất tốt trong việc gia tăng hệ miễn dịch, đào thải độc tố giúp quá trình trao đổi trong cơ thể chất diễn ra nhanh hơn, để tăng cân hiệu quả. Bạn có thể đun cam thảo với nước sôi khoảng 15-20 phút, để ấm hoặc nguội. Dùng trong ngày, có thể uống thay nước trà.

Hy vọng với những thông tin trên đây, các bạn đã biết được làm sao để tăng cân nhanh và an toàn nhất, giúp cơ thể đầy đặn, có sức sống và hấp dẫn hơn.