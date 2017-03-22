Là phụ nữ mà không biết mẹo làm đẹp với chanh này thì sẽ phải tiếc hùi hụi

Làm đẹp 22/03/2017 01:13

Chỉ với 1 quả chanh nhỏ bé, bạn có thể tận dụng trong rất nhiều liệu trình làm đẹp khác nhau.

Chanh không chỉ đem đến cho bạn ly nước giải khát mát lạnh, pha nước chấm thơm ngon mà còn có rất nhiều công dụng khác trong cuộc sống. Đặc biệt, chanh có mặt trong khá nhiều liệu trình làm đẹp của phụ nữ vì nó có thể làm trắng da, tẩy tế bào chết, làm trắng móng tay và cả tẩy vết bẩn trên giày, quần áo trắng.

Tẩy tế bào chết với chanh

Chanh chứa Vitamn C và axit citric, bên cạnh đó, vỏ chanh còn có nhiều tinh dầu làm mềm mịn da và tạo ra mùi thơm dễ chịu. Do đó bạn có thể sử dụng chanh để làm hỗn hợp tẩy tế  bào chết mà không cần tốn tiền đi mua.

Nguyên liệu:

- 2 quả chanh

- 3 thìa mật ong

- Nửa chén đường nâu

- 2 thìa dầu dừa

Cách làm:

Đầu tiên bạn dùng dụng cụ bào hết phần vỏ chanh xanh bên ngoài. Trộn vỏ chanh vừa bào với đường nâu, mật ong, dầu dừa sau đó vắt thêm nước cốt 1 quả chanh.

Tắm sạch da, thoa đều hỗn hợp tẩy tế bào chết lên toàn thân, massage nhẹ nhàng đặc biệt là vùng khuỷu tay, đầu gối. Sau 15 phút, tắm sạch lại với nước và lau khô da.

Dùng 2 lần mỗi tuần để có làn da láng mịn.

Mặt nạ dưỡng da

Ngoài tẩy tế bào chết, chanh còn có thể dùng làm mặt nạ dưỡng da. Chanh kết hợp với bột đậu đỏ, yến mạch, sữa chua và mật ong giúp chống lão hoá, làm mờ nếp nhăn và dưỡng ẩm hiệu quả. Vì thế, loại mặt nạ này phù hợp với nhiều loại da khác nhau như da thường, da dầu, lão hoá.

Nguyên liệu

- 20g bột đậu đỏ

- Nửa quả chanh tươi

- 2 thìa mật ong

- 2 thìa yến mạch

- 1 thìa sữa chua

Cách làm:

Trộn bột đậu đỏ, mật ong, yến mạch và sữa chua không đường với  nhau thật đều. Tiếp theo, rửa mặt sạch rồi thoa đều hỗn hợp lên da, massage theo những chuyển động tròn, để yên 5 phút. Sau thời gian trên rửa mặt lại với nước ấm. Đây là loại mặt nạ có công dụng làm sáng da hiệu quả, dưỡng ẩm và ngừa lão hoá rất tốt.

Làm trắng móng tay

Là phụ nữ mà không biết mẹo làm đẹp với chanh này thì sẽ phải tiếc hùi hụi - Ảnh 1

Móng tay có thể bị ố vàng do bẩm sinh hoặc do sơn quá nhiều. Để làm trắng móng tay, tất cả những gì bạn cần là cắt nửa quả chanh, chà lên móng tay nhiều lần, chú ý phần kẽ móng. Sau khi chà, rửa tay sạch với nước và lau khô. Làm đều đặn trong vòng 1 tuần, móng tay sẽ trở nên trắng đẹp và không còn bị ố vàng.

Tẩy vết bẩn trên quần áo

Quần áo trắng khi dính những vết bẩn thường rất khó giặt ra. Trong khi đó, nhiều người thường e ngại việc dùng thuốc tẩy sẽ gây mục vải và để lại mùi hoá chất khó chịu. Trong trường hợp này bạn có thể dùng chanh.

(Nguồn: Bellatory)

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