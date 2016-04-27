Khai trương hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê

Trong ngày khai trương, các hoa hậu và siêu mẫu bất ngờ cũng đã đến chúc mừng Hệ thống Thiên Khuê.

Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Thiên Khuê, đầu tư vào 4 lĩnh vực chính bao gồm: Thẩm mỹ spa, Dược phẩm, Bệnh t? vi ện thẩm mỹ và Viện đào tạo thẩm mỹ. Hệ thống sẽ bắt đầu khai trương trụ sở chính đầu tiên tại số 7, Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3 vào ngày 23.04.2016

Đặc biệt, Hội thảo Nám cũng đã diễn ra vào ngày khai trương thứ 2 để giới thiệu về "Giải pháp điều trị về nám khoa học" với chính sách Bảo Hiểm Làn Da trọn đời tại đây .

Chính sách "Bảo hiểm làn da" trọn đời tại Thiên Khuê được xem là một thế mạnh trong công nghệ điều trị nám và đặc biệt là cam kết đầu tiên trong ngành thẩm mỹ nhằm bảo vệ theo quyền lợi của khách hàng. Sự cam kết này hiện nay chưa có một thẩm mỹ viện hoặc trung tâm điều trị da nào tự tin thực hiện trong qui trình điều trị của mình.

Với niềm đam mê và nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, Ban Giám đốc và Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc Tế Thiên Khuê quyết tâm xây dựng một Hệ thống Thẩm mỹ Quốc Tế đúng nghĩa đầu tiên tại Việt Nam, với các liệu trình khoa học được thiết kế riêng biệt dành riêng cho người Việt, các hệ thống máy móc công nghệ luôn cập nhật trên thế giới và đội ngũ chuyên gia bác sĩ và điều trị viên được đào tạo bài bản, có chuyên môn cao.

Điều quan trọng là toàn bộ các chi nhánh của hệ thống trên toàn quốc đều sẽ có cùng chức năng, chuyên môn, dịch vụ tương đồng đẳng cấp và chất lượng, từ con người đến công nghệ và liệu pháp điều trị.

Trong xu thế phát triển mạnh mẽ của ngành thẩm mỹ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Thiên Khuê đã xác định tầm nhìn và sứ mệnh của mình là sẽ đưa ngành Thẩm mỹ Việt Nam sánh vai với nước bạn như Hàn Quốc, Thái Lan… Với slogan “Khẳng định giá trị thực”, Thiên Khuê cam kết sẽ đem đến cho khách hàng những giá trị có thực từ các liệu trình được cam kết hiệu quả và chăm sóc khách hàng tốt nhất, để xứng đáng trở thành hệ thống thẩm mỹ đi đầu trong nước và vươn tầm xa quốc tế trong tương lai gần.

Hệ thống Thẩm mỹ Quốc tế Thiên Khuê

Số 7 Trần Quang Diệu, P14, Q3

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