Hướng dẫn cách tẩy ria mép đơn giản chỉ bằng một sợi chỉ

Tẩy ria mép bằng sợi chỉ ? Nghe hơi lạ phải không chị em. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật loại bỏ lông ở trên má, cằm và mép hiện đang rất phổ biến ở nhiều nước trên thế giới đấy. Tại Việt Nam, tẩy ria mép bằng sợi chỉ đang thu hút được sự chú ý của rất nhiều người, đặc biệt là các nàng không thích áp dụng những cách tẩy lông mép bằng phương pháp tự nhiên hay hóa học.

Đầu tiên, ria mép ở các chị em phụ nữ đó chính là “hiện thân” của chứng tăng lông. Chứng này lành tính, không gây nguy hiểm gì nhưng lại tác động mạnh tới tâm lý bởi vì nó khiến chị em trông có phần.... nam tính.

Trước khi đi vào các bước cụ thể để tẩy ria mép bằng sợi chỉ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số thông tin về ria mép ở nữ giới đã nhé.

Nguyên nhân dẫn tới chứng tăng lông có thể do di truyền, mất cân bằng hormone, do u lành tính/ác tính hay các bệnh về nội tiết. Hiện nay, có khá nhiều cách tẩy ria mép, chẳng hạn như dùng dao cạo, kem tẩy lông, wax, đốt điện, dùng tia laster, dùng các nguyên liệu tự nhiên hay tẩy ria mép bằng sợi chỉ. Trong số này, dùng sợi chỉ vẫn là cách thú vị nhất.

Cách tẩy ria mép bằng sợi chỉ cho chị em phụ nữ

Bước 1: Dùng sợi chỉ dài khoảng 40 đến 50cm (sợi chỉ để may vá bình thường), buộc hai đầu lại thành một vòng tròn.

Bước 2: Luồn tay vào vòng tròn, kéo căng ra, sau đó, xoắn vòng lại khoảng 6 đến 8 vòng, tạo thành hình số 8.

Bước 3: Để sợi chỉ sát vào phần da cần triệt lông và làm động tác như trong hình dưới. Lúc này, sợi lông sẽ bị cuốn vào các đoạn xoắn của sợi chỉ. Khi đoạn xoắn di chuyển, sợi lông cũng bị bật ra. Lặp lại cho đến khi nào ưng ý.

Các bước này cũng có thể được áp dụng để tỉa lông mày rất hiệu quả.

Một số lưu ý khi tẩy ria mép bằng sợi chỉ

Mặc dù cách tẩy ria mép bằng sợi chỉ rất đơn giản nhưng để hiệu quả nhất, chị em cần chú ý mấy vấn đề sau nhé:

Đối với các chị em mới dùng sợi chỉ tẩy ria mép có thể có cảm giác ngứa rát, khó chịu. Do vậy, lời khuyên là hãy bôi một chút phấn rôm của em bé lên mép cho đỡ rát nhé.

Mới thực hiện lần đầu, chị em hãy làm từ từ, đừng giật mạnh quá hoặc nhanh quá vì có thể làm da bị đau.

Đây là cách tẩy lông tạm thời vì nó không tác động sâu tới nang lông. Do vậy, nếu muốn tẩy ria mép vĩnh viễn, chị em hãy cân nhắc một số cách khác như dùng đường, chanh, mật ong hay yến mạch.

Nếu vùng mép nổi mụn hoặc có vết thương hở thì tuyệt đối, chị em đừng áp dụng cách tẩy ria mép bằng sợi chỉ nhé. Vì khi di chuyển có thể sẽ làm bong vẩy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến da.

Sau khi thực hiện xong, nên bôi kem dưỡng ẩm để làm mềm da và bảo vệ da trước vi khuẩn.

Nói chung, phương pháp tẩy ria mép bằng sợi chỉ này không quá phức tạp. Mới đầu có vẻ lóng ngóng nhưng nếu thực hiện nhiều lần, lâu dần chị em sẽ quen. Cách này phù hợp với những chị em muốn tẩy ria mép nhanh trước khi đi dự tiệc, đám cưới, gặp gỡ bạn bè, khách hàng… nhưng trong dài hạn, không thể tránh khỏi việc lông sẽ mọc lại. Tuy nhiên, không vì vậy mà không đáng thử bởi vì tẩy ria mép bằng sợi chỉ không hề tốn thời gian, không cầu kỳ chuẩn bị hay phải tốn tiền mua nguyên liệu (đặc biệt là rẻ hơn nhiều so với cách tẩy ria mép bằng mật ong, yến mạch… vì các nguyên liệu này không phải rẻ).