Dưỡng trắng vùng nách mịn màng cho nàng tự tin khoe sắc

Làm đẹp 22/04/2022 06:10

Với mùa xuân hay hè đang cận kề, đã gần đến lúc chúng ta quay trở lại với những chiếc áo và váy điệu đà. Với sự thay đổi theo mùa, chúng ta thường linh hoạt với các thói quen làm đẹp của mình nhưng chúng ta nhận thấy rằng vùng nách cũng là một bộ phận trên cơ thể và chúng cũng cần được chăm sóc thêm. 

 

Dưỡng trắng vùng nách mịn màng cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chỉ bôi chất khử mùi dạng lăn sẽ không giúp ích được gì, sau đây là mẹo tốt nhất để chăm sóc vùng da dưới cánh tay của bạn. Từ tẩy da chết đến đắp mặt nạ, những mẹo này là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu hơn với vùng da dưới cánh tay của bạn.

Những cách tốt nhất để chăm sóc vùng nách của bạn

1. Tẩy tế bào chết

Dưỡng trắng vùng nách mịn màng cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tẩy da chết là một nhu cầu của làn da. Cũng giống như da mặt và toàn thân, bạn nên tẩy tế bào chết cho vùng da dưới cánh tay mỗi tuần một lần. Nó không chỉ mang lại cảm giác tuyệt vời mà còn loại bỏ tế bào da chết và mang lại cảm giác sảng khoái. Tẩy da chết giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và cho phép da thở. Chọn sản phẩm tẩy tế bào chết phù hợp với loại da của bạn hay bạn cũng có thể bắt đầu bằng sản phẩm tẩy da chết nhẹ.

2. Sử dụng chất khử mùi một cách cẩn thận

Dưỡng trắng vùng nách mịn màng cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chất khử mùi có thể là nguyên nhân gây ra sắc tố dưới cánh tay vì một số chất khử mùi có công thức không phù hợp với loại da của bạn và gây cảm giác khắc nghiệt. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu trên da, thậm chí có thể dẫn đến phát ban, khiến da bạn trở nên đen sạm hơn.

3. Mặt nạ cho vùng nách

Dưỡng trắng vùng nách mịn màng cho nàng tự tin khoe sắc - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cũng giống như da và tóc, vùng nách của bạn cũng cần đắp mặt nạ. Chăm sóc thêmbằng mặt nạ  là một cách hoàn hảo để chăm sóc nó. Mặt nạ dưới cánh tay giúp cung cấp độ ẩm cần thiết và nuôi dưỡng nó. Chúng giúp làm thông thoáng lỗ chân lông và xử lý vi khuẩn gây mùi.

Theo Swirlster

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