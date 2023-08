DOLL EYES chơi lớn nhân dịp BlackPink đến Việt Nam tổ chức concert

Chumi dòng lens cao cấp mang sắc nâu trầm tích, có những tia vân sáng nổi bật, giúp hướng ánh nhìn vào trung tâm, tăng thêm chiều sâu nơi đáy mắt. Sắc nâu sậm đặc trong vai trò điểm tô làm tròn đầy dáng hình của mắt, tăng thêm nét trong trẻo và không kém phần quyến rũ, giúp người mang thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi lộ diện. Đây là kiểu lens thích hợp cho những fan BlackPink theo phong cách nữ tính sang chảnh.

Rose 11 tựa loài hoa dành cho các nàng công chúa kiêu kỳ. Điểm nhấn nổi bật nằm ở sắc nude ẩn nhẹ bên dưới, một phá cách sáng tạo chưa từng có ở các dòng lens DOLL EYES. Đặc biệt, Rose 11 sở hữu công nghệ ngậm nước, giúp mắt luôn trong trạng thái cấp ẩm thường xuyên; kết hợp cùng thiết kế không viền tạo độ thoải mái tối đa khi mang. Do đó, bạn hoàn toàn có thể an tâm mang lens trong suốt ngày dài, khi đi học đi làm hoặc dạo phố và đặc biệt là đi concert BlackPink kéo dài hơn nửa ngày trời.

J.O Grey là gam màu phá cách từ Paris, nền xám tinh giản làm chủ đạo phối cùng vân lens nâu lan toả từ vùng trung tâm, mang đến hiệu ứng lấp lánh sang trọng tựa ánh đèn kinh đô ánh sáng. Bạn có thể an tâm diện em ấy trong mọi tình huống, kể cả lên giảng đường, đi làm, hoặc đi dạo phố và cả đi concert BlackPink sắp tới.

Oh Really là kiểu lens sẽ gây ấn tượng cho người khác trong ánh nhìn đầu tiên. Với sắc xám tinh giản trói buộc khí chất vào trong đáy mắt, dòng lens chính là bản tuyên ngôn nữ quyền đầy nội lực, phù hợp với đại đa số fan BlackPink cá tính và năng động. Thiết kế “lagom” kiểu Bắc Âu tối giản hoá các vân, viền tạo độ thoải mái tối đa và hạn chế được việc mắt nhạy cảm, khô hoặc mỏi mắt. Khi mang Oh Really bạn chỉ cần kẻ mắt đơn giản cũng đã đủ toát lên năng lượng độc lập, cuốn hút.

Eternity gam nâu cơ bản trong trẻo và mộng mơ. Đây là dòng lens đong đầy nét ngây thơ, cuốn hút của một tuổi trẻ nhiệt huyết, thích hợp với bạn trẻ chọn tone make-up trong trẻo Á Đông, hoặc các gam màu có đôi phần ngả sang cam-nâu. Mang Eternity - sự vĩnh cửu sẽ giúp fan BlackPink đeo giữ khoảnh khắc được gặp thần tượng khó quên tại concert lần này.

Đặc biệt, DOLL EYES còn chuẩn bị phần Blink Tour - một bộ sưu tập các bảo bối, đu idol sáng tối dành cho fan BlackPink. Blink Tour gồm:

Các mẫu lens xinh đẹp tuyệt vời, dịu nhẹ tuyệt đối, ngắm BlackPink vừa lung linh vừa sáng rõ. Item đặc biệt không thể thiếu cho các bạn cận thị.

Sản phẩm chăm sóc: Nước nhỏ, ngâm lens, mặt nạ dưỡng, cho mắt luôn sáng khỏe không bỏ lỡ bất kỳ moment nào của thần tượng.

Quà tặng: Áo World Tour, lighstick búa hồng dành cho các bạn tham gia minigame tại cửa hàng.

Góc cho Blink: Khu vực trưng bày goods (album, tạp chí, lighstick), standee, poster, âm nhạc & màn hình LCD trình chiếu concert cả ngày lẫn đêm.