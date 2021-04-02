'Đẹp bất chấp' mùa nắng với các tips siêu đơn giản nàng nào cũng phải biết

Mùa hè nóng bức làm cho làn da của phái đẹp phải chịu khổ theo. Mụn, sạm nám, nhờn rít… là những “kẻ thù” của làn da lúc này. Các bí kíp sau sẽ giúp nàng dưỡng da mùa hè thật hiệu quả. Hãy thử ngay nào!

Bổ sung độ ẩm cho làn da

Nắng nóng khiến làn da khô ráp, bong tróc thành từng mảng vừa mất thẩm mĩ lại ảnh hưởng đến sức khỏe…Do đó, bạn cần nhanh chóng bổ sung độ ẩm cho làn da bằng cách thoa kem dưỡng ẩm.

Đối với da khô cần chọn những loại kem dưỡng ẩm chuyên biệt

Với phương châm “vừa uống vừa thoa”, ngoài bôi kem dưỡng ẩm bạn cũng phải uống đủ ít nhất 2 lít nước mỗi ngày. Đặc biệt là các loại rau củ trái cây để làn da thêm tươi trẻ.

Thoa thoa kem chống nắng

Kem chống nắng là vật bất ly thân của phái đẹp. Nàng hãy thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài 15-20 phút để bảo vệ làn da khỏi bị sạm nám, lão hóa.

Nếu nàng thường xuyên ra ngoài, đi du lịch hay đi bơi thì nên thoa lại kem chống nắng sau 2 giờ để tạo “hàng rào” bảo vệ làn da ngọc ngà của mình.

Nàng hãy tìm kem chống nắng có chỉ số SPF từ 30 trở lên. Loại kem này sẽ bảo vệ nàng khỏi 97% tia UVB có hại từ mặt trời

Sử dụng xịt khoáng

Nắng nóng làm làn da dễ mất nước. Để “cấp cứu” cho làn da không gì khác là nước xịt khoáng. Nước xịt khoáng sẽ làm dịu mát ngay lập tức cho làn da.

Không chỉ cấp nước xịt khoáng còn bổ sung dưỡng chất cho làn da, giúp da luôn khỏe đẹp, tươi tắn từ bên trong.

Tẩy tế bào chết

Mùa hè làn da tiết nhiều dầu, gây ngứa và bụi bẩn dễ bám lên gương mặt. Tẩy tế bào chết sẽ giúp lấy đi lớp bụi bẩn, làm sạch mụn cám và lượng nhờn tiết ra. Điều này sẽ giúp làn da “thông thoáng”, luôn tươi trẻ, rạng rỡ.

Lưu ý, nàng nên tẩy tế bào chết đều đặn 2 lần/ tuần và lựa chọn sản phẩm phù hợp để tránh gây bào mòn da

Giấy thấm dầu

Thời tiết mùa hè nắng nóng đổ mồ hôi nhiều rồi bụi bẩn nên dễ gây nên tình trạng bưng bít, bóng nhờn. Giấy thấm dầu được coi là giải pháp hoàn hảo ngay lúc này cho các cô nàng. Chúng nhanh chóng hút hết lớp dầu bóng nhờn cho làn da giúp ngăn ngừa mụn xuất hiện.

Hi vọng với các tips dưỡng da mùa hè trên sẽ giúp nàng luôn có làn da đẹp nhé!

Ảnh minh họa: Internet

Điều gì sẽ xảy ra với làn da khi bạn uống nước ấm mỗi ngày? Uống đủ nước là cần thiết cho sức khỏe, nhưng đa phần mọi người không biết rằng uống nước ấm có thể tăng lợi ích cho sức khỏe và làn da.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dep-bat-chap-mua-nang-voi-cac-tips-sieu-don-gian-nang-nao-cung-phai-biet-400539.html