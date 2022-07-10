Để “đôi mắt cười không có vết chân chim”, dân tình kéo nhau làm đẹp bằng tuýp kem dưỡng vùng mắt đình đám này

Đôi mắt được xem như cửa sổ tâm hồn nhưng cũng là một trong số những vùng da nhạy cảm, dễ bị tổn thương và nhanh lão hóa nhất trên cơ thể. Bạn có bao giờ thắc mắc, tại sao ở xứ sở hoa anh đào, các cô gái lại luôn giữ được sự trẻ trung cho đôi mắt của mình hay không? Từ lâu, phụ nữ Nhật đã “bỏ túi” cho mình một bí quyết dưỡng da “không tì vết” và giữ lại sự trẻ trung. Để có được vùng da quanh mắt mịn màng, không quầng thâm, không vết chân chim, ngoài duy trì nếp sinh hoạt điều độ, họ đã thực hiện những bước chăm sóc da từ sớm. Tất cả được gói gọn trong sản phẩm Meishoku Placewhiter Eye Cream. Tại sao lại như vậy, chúng ta hãy cùng “mổ xẻ” sản phẩm này trong bài viết dưới đây nhá!

Là một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của nhà Meishoku, kem mắt Meishoku Placewhiter Eye Cream là lựa chọn lý tưởng cho vùng da dưới mắt của chị em phụ nữ. Để hiểu về sản phẩm này, hãy cùng nhìn qua bảng thành phần. Meishoku Placewhiter Eye Cream là sự tổng hợp của nhiều thành phần dưỡng chất quý, giúp tái tạo và bổ sung dưỡng chất cho vùng da quanh mắt.

Trong số đó, Placenta Extract là nổi bật hơn cả. Placenta Extract nổi tiếng là chiết xuất nhau thai huyền thoại của Nhật và cũng rất quen thuộc với những tín đồ yêu thích làm đẹp. Tại sao Placenta Extract lại được ưa chuộng đến vậy? Câu trả lời đến từ công dụng của dưỡng chất này. Chiết xuất nhau thai vốn là thành phần dược tính, hỗ trợ điều trị làm mờ tàn nhang, đồi mồi, nám tăng sắc tố da. Ngoài ra, những dưỡng chất quý có trong nhau thai như Amino Acid, chất chống oxy hóa, Melatonin,... sẽ giúp trẻ hóa làn da và điều tiết các tuyến nhờn trên da, từ đó giúp làn da luôn ở trạng thái cân bằng.

Một thành phần đặc biệt khác có trong kem dưỡng mắt Meishoku Placewhiter Eye Cream là Collagen. Sự thiếu hụt Collagen là một trong những nguyên nhân khiến vùng da mắt lão hóa nhanh chóng. Do đó, bổ sung thêm Collagen sẽ giúp làn da chắc khỏe và làm chậm quá trình lão hóa.

Thiết kế

Thiết kế của “chiếc” kem mắt này được đánh giá là tinh tế. Thay vì kem được đựng trong hũ như những dòng kem mắt thông thường thì kem mắt Meishoku Placewhiter Eye Cream lại được bảo quản trong tuýp. Điều này giúp người dùng có thể kiểm soát tốt lượng kem lấy ra. Ngoài ra, thiết kế của kem mắt Meishoku còn có một ưu điểm rất lớn đó là khi sử dụng, tay của bạn sẽ không bị chạm vào phần kem, tránh gây mất vệ sinh và ảnh hưởng tới chất lượng. Cuối cùng, tuýp kem này khá nhỏ gọn, phù hợp để bỏ túi mang theo bên người.

Thời gian sẽ giúp những người phụ nữ trở nên đằm thắm và trải đời hơn. Thế nhưng thời gian cũng lấy đi làn da của tuổi 18, 20 nếu bạn không chăm sóc và gìn giữ. Dấu hiệu lão hóa sẽ dần xuất hiện trên khuôn mặt, điển hình nhất là những vết chân chim và nếp nhăn. Và việc bỏ túi một sản phẩm trị nếp nhăn là điều cần thiết dành cho phái đẹp.

Với mức giá khoảng hơn 300 nghìn cho một tuýp 30gr, bạn hoàn toàn có thể tự tin kết quả sẽ vượt ngoài sự mong đợi ban đầu. Hiện tại, sản phẩm này đã có mặt ở cửa hàng Glam Beautique Aeon Mall Việt Nam và hầu hết hệ thống các của hàng hóa mỹ phẩm trên toàn quốc. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt hàng sản phẩm tại fanpage chính thức của Meishoku Việt Nam:

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