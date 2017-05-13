Đắp mặt nạ sữa chua với muối sinh lý: tưởng không đẹp, ai dè đẹp không tưởng!

Làm đẹp 13/05/2017 16:21

Sữa chua và muối sinh lý được biết đến là hai loại nguyên liệu làm đẹp vô cùng hiệu quả. Tuy nhiên, từ trước đến nay ít ai trong chúng ta nghĩ đến việc kết hợp 2 loại nguyên liệu làm đẹp này lại trong cùng một công thức.

Với những người có da mặt bị mụn, thường xuyên đắp mặt nạ được kết hợp từ sữa chua và muối sinh lý sẽ làm dịu các vết mụn bị sưng và mờ thâm vô cùng hiệu quả.

Tác dụng làm đẹp của muối

Đắp mặt nạ sữa chua với muối sinh lý: tưởng không đẹp, ai dè đẹp không tưởng! - Ảnh 1
Muối sinh lý có tác dụng loại bỏ các vi khuẩn gây mụn, sát trùng vết thâm và tẩy tế bào da chết - Ảnh: Internet

Vì muối sinh lý có tính sát trùng nên có thể loại bỏ các loại vi khuẩn gây mụn và tẩy tế bào da chết. Ngoài ra, loại muối này còn có khả năng hút dầu hiệu quả giúp những người có làn da nhờn thoát khỏi nỗi lo về mụn. Đối với những vết thâm do mụn, muối sẽ có công dụng sát trùng và làm chúng mờ dần.

Công dụng của sữa chua đối với làn da

Trong sữa chua có chứa các thành phần như Vitamin A, E, B1,B2… có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa và cung cấp độ ẩm giúp da mịn màng hơn. Ngoài ra, trong sữa chua còn có men vi sinh có công dụng chống khuẩn, kháng viêm, làm mờ các vết thâm, sẹo do mụn để lại. Không chỉ vậy, làn da của người dùng sẽ trở nên tươi sáng hơn, mịn màng và giảm dầu nhờ chất kiềm có trong sữa chua.

Đắp mặt nạ sữa chua với muối sinh lý: tưởng không đẹp, ai dè đẹp không tưởng! - Ảnh 2
Các thành phần trong sữa chua có công dụng dưỡng da rất hiệu quả - Ảnh: Internet

Với những công dụng trên, sau khi dùng hỗn hợp sữa chua và muối đắp lên da mặt sẽ giúp người dùng có một làn da sạch mụn và mịn màng.

Cách làm mặt nạ sữa chua và muối sinh lý đơn giản tại nhà

Nguyên liệu cần chuẩn bị rất đơn giản, đó là: chỉ 1 hộp sữa chua không đường và 1 thìa muối sinh lý.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu cần có, người dùng chỉ cần trộn đều muối và sữa chua rồi đắp đều lên mặt. Giữ mặt nạ trong khoảng 15 - 20 phút rồi rửa mặt bằng nước ấm là được.

Duy trì thói quen đắp mặt nạ bằng hỗn hộp này 2 - 3 lần/tuần sẽ có tác dụng sát trùng các vết thâm và ngăn không cho mụn xuất hiện. Sau 2 tuần áp dụng, người dùng sẽ cảm nhận rõ rệt sự thay đổi trên làn da của mình.

Lưu ý khi dùng mặt nạ sữa chua và muối sinh lý

Trước khi sử dụng hỗn hợp này hay bất kỳ loại mặt nạ, mỹ phẩm nào khác, người dùng nên thử chúng ở một vùng da nhỏ trên cổ hoặc xương hàm để kiểm tra làn da có bị dị ứng với các thành phần trong mặt nạ hay không.

Ngoài ra, những người bị mụn cũng không nên dùng tay sờ hay nặn chúng thường xuyên để tránh tình trạng da trở nên xấu hơn.

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