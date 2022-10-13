Cách trị khô môi vaseline, chữa nhanh đôi môi nứt nẻ cho chị em!

Da khô và nứt nẻ là vấn đề mà nhiều người gặp phải hằng ngày, đặc biệt là phần da môi. Những vấn đề về da này có thể là do thay đổi thời tiết, hoặc cũng có thể là do vấn đề nội tại của da. Nhưng dù thế nào thì việc dưỡng ẩm cho môi bằng vaseline, nhằm giúp các chị em có một đôi môi khỏe mạnh và hồng hào hơn, là vô cùng cần thiết.

Vaseline là một sản phẩm hay được dùng để dưỡng ẩm. Đây là một sản phẩm khá nổi tiếng giúp cho da ẩm và khỏe mạnh hơn. Việc trị khô môi bằng Vaseline thường được các bạn nữ áp dụng. Đây là một cách trị khô môi hiệu quả. Hãy cùng tham khảo cách trị khô môi bằng vaseline sau nhé.

Vaseline có bản chất được tạo ra từ dầu mỏ, nó là một hỗn hợp của các loại dầu khoáng và sáp nên có công hiệu giữ ẩm và làm lành da bằng cách tạo ra một lớp màng kín giữa các tế bào da bị hư hỏng. Rào cản này sẽ giữ lại độ ẩm và giúp tăng tốc quá trình phục hồi tự nhiên của da diễn ra từ bên trong.

Vaseline là một chất có nguồn gốc dầu mỏ được phát hiện lần đầu tiên bởi nhà hóa học người Anh Robert Augustus Chesebrough. Robert đã cố gắng tạo ra dầu hỏa từ tinh dầu cá voi, nhưng thay vì tạo ra dầu hỏa, ông tạo ra một hợp chất kì lạ. Sau khi xem xét thấy sản phẩm của mình có thể làm lành nhanh các vết xước và bỏng trên da, ông bắt đầu phát triển một sản phẩm bây giờ được gọi là Vaseline. Phải mất 5 năm để hoàn thiện kỹ thuật chiết xuất của Robert nhưng ngay sau khi Vaseline ra đời, nó đã có mặt phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới giúp giữ ẩm hiệu quả cho làn da mọi người.

Làn da bị khô, gặp thương tổn vì mất nước, xước như làn da môi mỏng manh sẽ được chăm sóc và bảo vệ tốt nhất. Thực tế, nhiều chị em trong chúng ta sử dụng vaseline trị khô da ở nhiều bộ phận cơ thể như tay, chân, mặt,... đều thu được hiệu quả nhất định.

Cách trị khô môi bằng Vaseline

Trị khô môi nhanh chóng bằng vaseline, giúp môi hồng tự nhiên!

Để dưỡng môi, trị các vấn đề về môi thì có nhiều cách áp dụng cùng với Vaseline. Từ cơ bản đến chuyên sâu, tùy thuộc vào cách trị khô môi và tính chất da của người dùng. Sau đây là một vài cách mà bạn có thể tham khảo:

- Cách đơn giản nhất là thoa trực tiếp vaseline trên môi mỗi khi thấy khô, thoa một lớp mỏng nhiều lần trong ngày sẽ giúp bạn trị khô môi nhanh chóng, giảm hẳn tình trạng nứt nẻ, bong tróc da mà nhiều chị em gặp phải. Hoặc có thể thử kết hợp trị khô môi bằng hỗn hợp vaseline với bơ ca cao, nha đam hoặc mật ong. Đây là những sản phẩm tốt nhất để trị khô môi hiệu quả, vừa giúp dưỡng ẩm lại nhiều dưỡng chất giúp môi mềm, hồng hào tự nhiên.

- Một cách khác để trị khô môi bằng vaseline là kết hợp với bùn khoáng: bạn tiến hành đắp một lớp mỏng trong 3-5 phút rồi rửa sạch. Đây là phương pháp dưỡng môi an toàn dành cho da khá nhạy cảm.Còn với những bạn gặp những vấn đề về da như mụn, mụn trứng cá,… thì nên sử dụng các ống Vaseline đặc biệt, dạng thỏi son để trị khô môi thì sẽ tiện hơn, thoa vaselin trực tiếp phần môi khô chứ không dùng tay, tránh để vaselin dây sang vùng khác cũng như tay không sạch làm lây lan thêm vi khuẩn cho vùng da đang bị viêm. Hoặc ít nhất là mua một chổi đánh son dùng riêng cho phần vaseline trị khô môi.

Lưu ý khi các bạn đang áp dụng trị khô môi bằng vaselin thì nhớ 2 tiếng thoa lại 1 lần để giữ ẩm cho môi liên tục, môi luôn căng mọng, tươi tắn nhé.

Mẹo nhỏ trị khô môi với vaseline

Có thể thoa vaseline trị khô môi trên lớp son để giúp dưỡng ẩm cho môi!

Nếu bạn gặp phải vấn đề về môi khô triền miên, có thể những mẹo sau sẽ giúp được bạn, hỗ trợ cải thiện tình hình hiệu quả hơn khi kết hợp dưỡng môi bằng vaseline:

- Uống nhiều nước: Không uống đủ nước có thể dẫn đến mất nước. Luôn giữ bên mình một chai nước mọi lúc để đảm bảo cơ thể bạn luôn được cung cấp đủ nước suốt cả ngày.

- Tránh liếm môi: Khi môi khô, nhiều bạn có thói quen hay liếm môi, nhưng theo thời gian điều này chỉ có thể làm cho vấn đề tồi tệ hơn. Liếm môi sẽ làm cho việc trị khô môi kém hiệu quả hơn rất nhiều. Thay vào đó, để giúp làm dịu đôi môi khô, hãy bôi một lớp mỏng Vaseline. Bạn thậm chí có thể sử dụng nó sau khi bôi son môi. Vaseline sẽ giúp trị khô môi và làm dịu đôi môi của bạn.

Loại bỏ thói quen liếm môi!

- Dùng Vaseline bôi môi trước khi đi ngủ, để qua đêm: Trong khi bạn ngủ, nó sẽ hoạt động kỳ diệu, làm dịu da khô, và giúp khôi phục môi mềm, mịn.

Tóm lại, trị khô môi bằng vaseline là một phương pháp hiệu quả và đơn giản tại nhà cho chị em. Nếu còn đang chưa biết sử dụng sản phẩm nào trị khô môi an toàn và nhanh chóng thì đừng bỏ qua vaseline nhé! Chúc các chị em nhanh xóa ngay vấn đề khô môi khó chịu và ảnh hưởng tới vấn đề thẩm mỹ này đi nhé!