Cách đắp mặt nạ trà xanh hiệu quả với những nguyên liệu dễ tìm

Mặt nạ trà xanh là một trong những loại sản phẩm chăm sóc sắc đẹp được phái nữ ưa chuộng. Bên cạnh việc biết cách đắp mặt nạ trà xanh theo cách thông thường, bạn cũng có thể sử dụng kèm với các loại nguyên liệu dễ tìm để mang lại hiệu quả chăm sóc và bảo vệ làn da.

Trà xanh từ lâu đã được xem là loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe cũng như trong chăm sóc sắc đẹp, bột trà xanh rất được chị em ưa dùng vì tính an toàn cũng như những lợi ích mà nó mang lại cho làn da của phụ nữ. Trong trà xanh có chứa chất chống oxy hóa, các vitamin B, C cũng như các khoáng chất giúp da sạch mụn, nám, giúp mang lại cho bạn làn da tự tin trắng sáng và mịn màng.

Bột trà xanh từ xa xưa được phái đẹp sử dụng làm đẹp bởi tính an toàn và những lợi ích tuyệt vời trong việc chăm sóc sắc đẹp. Chỉ với một chút bột trà xanh và những cách làm đẹp da dưới đây bạn sẽ sở hữu làn da sáng mịn, hồng hào như ý.

Trà xanh có các chất chống oxy hóa - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ trà xanh trị thâm mụn

Nếu bạn đang thắc mắc liệu mặt nạ trà xanh có giúp giảm thâm mụn hay không thì câu trả lời chắc chắn là “Có”.

Trong mặt nạ trà xanh chứa các tinh chất sẽ giúp bạn loại bỏ những bã nhờn bụi bẩn, cũng như se khít chân lông, mang lại cho bạn một làn da trắng hồng rạng rỡ. Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng mặt nạ trà xanh với nhiều nguyên liệu khác nhau để tăng cường hiệu quả ngừa mụn nữa, ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

Bột trà xanh có thể kết hợp với các nguyên liệu khác - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ trà xanh và sữa tươi không đường dưỡng ẩm, làm mờ nếp nhăn

Sữa tươi rất tốt cho làn da của bạn, các thành phần của sữa tươi khi kết hợp với bột trà xanh sẽ giúp làn da trắng sáng mịn màng, đặc biệt là ở những người có làn da khô. Để thực hiện, bạn hãy pha bột trà xanh với sữa tươi không đường sao cho hỗn hợp sệt lại, bạn rửa mặt rồi dùng hỗn hợp trà xanh sữa tươi thoa lên mặt và nằm thư giãn từ 15 - 20 phút, rồi rửa sạch. Chăm chỉ thực hiện 2 lần/tuần, làn da của bạn sẽ được cải thiện rõ rệt trong vòng 2 đến 3 tuần.

Trà xanh có tác dụng rất tốt trong việc làm mờ nếp nhăn - Ảnh minh họa: Internet

Cách đắp mặt nạ trà xanh mật ong và nước cốt chanh

Với lượng chất chống oxy hóa dồi dào có trong trà xanh, việc kết hợp với mật ong và nước cốt chanh sẽ giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa, khiến làn da bạn trở nên sáng bóng sạch mụn, vừa an toàn lại vừa hiệu quả. Để thực hiện, bạn lấy một thìa trà xanh trộn với một thìa mật ong nguyên chất, cho thêm 2-3 giọt nước cốt chanh để tẩy tế bào chết và sát khuẩn, thoa đều hỗn hợp này lên mặt rồi massage và rửa lại với nước mát.

Mật ong kết hợp với trà xanh để giúp làn da sáng bóng mịn màng - Ảnh minh họa: Internet

Mặt nạ trà xanh nha đam trị rám nắng

Làn da bị rám nắng thường khiến các chị em phụ nữ trở nên kém tự tin trong đời sống hàng ngày, nhưng với hỗn hợp trà xanh nha đam sẽ giúp cải thiện cũng như hỗ trợ đánh bật những vết rám nắng trên gương mặt của chúng ta.

Cách thực hiện: bạn chỉ cần lấy nha đam gột sạch vỏ, nghiền nhuyễn rồi trộn với nửa thìa bột trà xanh, 2 viên nang vitamin E rồi thoa đều và massage nhẹ nhàng. Sau khoảng 1 tháng bạn sẽ thấy được sự cải thiện rõ rệt.

Làm mặt nạ trà xanh cho da dầu với sữa ong chúa

Sữa ong chúa khi kết hợp với bột trà xanh sẽ là hỗn hợp rất tuyệt vời giúp loại bỏ tế bào chết, ngừa mụn, giúp da săn chắc hồng hào. Đặc biệt việc kết hợp trà xanh với sữa ong chúa sẽ là hỗn hợp trị da dầu rất hiệu quả, bạn có thể thực hiện trộn 1 thìa sữa ong chúa với 1 thìa bột trà xanh, 1 ít nước sạch sao cho hỗn hợp đều và sánh mịn, tiếp theo bạn làm sạch mặt rồi thoa hỗn hợp lên mặt massage một lúc rồi rửa sạch. Sau 3 – 4 tuần bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả mà mặt nạ mang lại.

Đắp mặt nạ trà xanh bao nhiêu lần một tuần

Mặt nạ trà xanh là loại sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, tuy nhiên bạn cũng không nên vì thế mà sử dụng quá nhiều để tránh lãng phí cũng như cái gì dùng quá nhiều cũng không tốt.

Để có được hiệu quả chăm sóc da tốt nhất, thay vì đắp mặt nạ trà xanh hàng ngày bạn hãy đắp mặt nạ với tần suất 2 – 3 lần mỗi tuần, mỗi lần đắp trong 15 – 20 phút là đủ.

Đắp mặt nạ mỗi tuần 2 - 3 lần mỗi lần 20 - 30 phút là đủ- Ảnh minh họa: Internet

Nếu trong quá trình sử dụng bạn bị dị ứng, xuất hiện các tình trạng đau rát, nổi mụn đỏ,... thì ngừng sử dụng, nếu tình trạng tiếp diễn thì hãy đến các cơ sở y tế uy tín để được tư vấn.

Hy vọng những thông tin chúng ta đã tìm hiểu ở trên, sẽ giúp bạn trang bị cho mình những kiến thức cần thiết cũng như biết cách đắp mặt nạ trà xanh hợp lý. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không bắt tay vào làm ngay cho mình một chiếc mặt nạ trà xanh ưng ý.