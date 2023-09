Bỏ túi những cách trị nẻ mặt tại nhà đơn giản

Một chế độ ăn kiêng giảm cân quá mức khiến bạn không cung cấp đủ vitamin và các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và làn da như vitamin A, vitamin E, vitamin C và các chất khoáng khiến cho da bạn càng ngày càng sạm, khô và nứt nẻ.

Khi cơ thể bạn có dấu hiệu thiếu nước do quên uống nước hoặc mất nước do chơi thể thao quá sức mà bạn không bổ sung thêm nước thì làn da của bạn sẽ mất đi độ ẩm và nhanh bị khô, dẫn đến hiện tượng nứt nẻ và bong tróc.

Cách trị nẻ mặt bằng mật ong

Mật ong không chỉ bổ sung các dưỡng chất cho cơ thể mà còn được mệnh danh là thần dược vàng trong làng giữ ẩm cho da. Đặc biệt, với những ai có da khô, mốc và nứt nẻ vào mùa đông thì không gì chữa trị tuyệt vời hơn mật ong. Mật ong thúc đẩy quá trình sản sinh collagen để tái tạo lớp biểu bì da giúp da luôn căng mịn và tươi sáng.

Trị da khô nứt nẻ bằng mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Rửa sạch mặt với nước hơi ấm và dùng 2 thìa mật ong nguyên chất bôi đều lên da mặt. Chờ khoảng 30 phút cho các thành phần dưỡng chất từ mật ong thấm vào da và phát huy hiệu quả. Cuối cùng, rửa mặt lại thật sạch với nước ấm vừa vừa.

Bạn có thể dùng sữa tươi trộn với mật ong để tăng hiệu quả dưỡng ẩm.

Cách trị nẻ mặt bằng dầu dừa

Do chứa nhiều vitamin E nên dầu dừa được xem là một trong những dưỡng chất tự nhiên bổ sung độ ẩm cho da tuyệt vời. Vitamin E có trong dầu dừa giúp ngăn ngừa quá trình lão hóa ở da hiệu quả và an toàn hơn rất nhiều so với vitamin E có trong các loại khác.

Dầu dừa bổ sung độ ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Trước tiên, bạn hãy dùng nước lạnh rửa mặt thật sạch. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn dùng bông gòn nhúng dầu dừa rồi thoa trực tiếp lên mặt. Dùng tay massage nhẹ nhàng nhằm giúp các vi chất trong dầu dừa thấm sâu vào da mặt. Để yên như vậy đến sáng. Khi thức dậy, bạn sẽ cảm thấy da mặt mình mịn màng đến bất ngờ.

Chữa nẻ mặt mùa đông bằng lô hội

Lô hội được biết đến là một nguyên liệu chữa da khô và trị nẻ được nhiều người sử dụng. Lô hội chứa một loại gel tự nhiên có công dụng dưỡng ẩm tuyệt vời, đồng thời tạo ra lớp màng bảo vệ da trước các yếu tố môi trường có hại, tế bào chết bị loại bỏ và làm chậm quá trình lão hóa ở da.

Lô hội giúp loại bỏ tế bào chết trên da - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện: Cắt ngang lá lô hội, chiết lấy phần gel trong suốt, sau đó thoa lên vùng da bị nứt nẻ và khô tróc. Để như vậy khoảng 15-20 phút rồi rửa mặt sạch với nước mát.

Cách trị nẻ mốc mặt với 5 bước đơn giản

B1- Rửa mặt nhẹ nhàng: Trước khi chăm sóc da, việc đầu tiên bao giờ cũng là công đoạn làm sạch. Nên rửa mặt với nước mát để tránh da bị nẻ hơn và kích ứng. Lưu ý dùng sữa rửa mặt có thành phần dịu nhẹ và an toàn để loại bỏ bã nhờn trên da.

B2 - Tẩy da chết bằng hỗn hợp mật ong, chanh và đường: Bước này sẽ giúp da khỏe mạnh, loại bỏ các tế bào đã già, loại bỏ bã nhờn tận sâu bên trong đồng thời tăng sức đề kháng cho da, chống khuẩn, mốc da, nứt nẻ và bong tróc.

B3 - Xông hơi cho mặt: Cho một ít nước muối vào bát to chứa nước nóng, hòa tan đều rồi xông mặt trong vòng 3 – 5 phút. Xông mặt làm giãn nở các lỗ chân lông, đào thải độc tố trên da, lưu thông mạch máu khiến da mịn màng và hết thô ráp.

B4 - Đắp mặt nạ dưỡng da: Sau khi xông hơi, việc đắp mặt nạ sẽ giúp da ẩm khiến da không bị bong tróc.

Mặt nạ dưỡng ẩm cho da bằng chuối và mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách làm mặt nạ dưỡng ẩm: Xay nhuyễn ½ trái chuối chín, sau đó trộn đều với 1 thìa mật ong. Sau bước xông hơi, bạn hãy đắp hỗn hợp này lên da mặt. 15 phút sau thì gỡ ra và rửa sạch với nước mát.

B5 - Dưỡng ẩm hàng ngày: Bôi kem chống nắng và dưỡng ẩm đều là những công đoạn phải làm để có một làn da khỏe mạnh. Nên chọn loại kem dưỡng da có thành phần dịu nhẹ và nhiều dưỡng chất tốt cho da, có độ thẩm thấu cao và hợp với từng loại da khô hay da nhờn.

>>> Xem thêm:

- Tuyệt chiêu giảm cân, dưỡng da không ngờ với sữa tươi ít đường

- Hướng dẫn làm mặt nạ từ vitamin E giúp da không chỉ trắng hồng mà còn mềm mại, không khô tróc vào mùa đông

Hy vọng những chia sẻ về cách trị nẻ mặt tại nhà đơn giản trên đây có thể giúp bạn loại bỏ mối lo lắng do khô nứt nẻ, mốc hoặc bong tróc khi mùa đông đến. Chúc các bạn luôn có một làn da tươi trẻ và mịn màng.