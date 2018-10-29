Best Leader - Giám đốc Stem Medience - Lee Jang Ho

“Hiện nay, điện thoại di động là lĩnh vực kinh doanh mang lại nhiều lợi nhuận nhất của Hàn Quốc. Và Điện tử Samsung đang là Tập đoàn đứng thứ 5 trên thế giới về khối lượng tài sản.

Hiện nay, xu hướng đầu tư lớn nhưng trái lại vòng đời của các sản phẩm lại rất ngắn. Điển hình như các mẫu iPhone mới sau khi Steve Jobs qua đời không nhận được sự ủng hộ bằng các sản phẩm thời ông dẫn dắt. Nếu thất bại diễn ra đến 2 - 3 lần thì ngay cả tập đoàn lớn như Apple cũng không thể đảm bảo cho tương lai của chính mình. Đây cũng chính là hiện thực mà các doanh nghiệp hiện nay phải đối mặt” - Lee Jang Ho cho biết.

Từ thời Chủ tịch Sundae, đầu tư vào chất bán dẫn bắt đầu trở thành nền tảng tạo nên thương hiệu Samsung. Tuy nhiên, khi tốc độ phát triển của công nghệ thông tin và công nghệ điện tử trở nên vượt bậc, cũng là lúc yêu cầu của người tiêu dùng trở nên đa dạng và phân bố theo nhiều phân khúc hơn.

CEO Lee Jang Ho từ Hàn Quốc có những chia sẻ thú vị về kinh doanh trong thời đại số

Vị CEO này chia sẻ thêm: “Tôi rất thích từ 'Impossible'. Vì ngay trong hiện thực không thể, ta lại phát hiện ra cái có thể của riêng mình.

Nếu tách từ 'Impossible' ra thành 'I’m possible', xuất phát điểm của các nghiên cứu tế bào gốc cũng chính là những suy nghĩ, trăn trở về mong muốn chữa bệnh. Có nghĩa là, khi mắc căn bệnh nào đó, thay vì kiểm soát nó đó bằng sức người sau khi đã phát bệnh, hãy đưa cơ thể về trạng thái còn khỏe mạnh. Nghe có vẻ hơi vô lý nhưng hiểu cốt lõi chính là bạn hãy thử tạo ra một mẫu hình mới có thể sử dụng chức năng bên trong cơ thể để tự chữa bệnh".

Thông thường, ông chủ sẽ muốn mở cửa hàng sớm và đóng cửa muộn nhưng nhân viên thì có suy nghĩ hoàn toàn ngược lại. Tuy nhiên, nếu có ý nghĩ tương tự như ông chủ của mình, bạn chính là người có tố chất trở thành lãnh đạo.

Tôi muốn dành tặng các bạn trẻ đang nỗ lực để đạt được giấc mơ một lời khuyên, “Hãy trở thành người thợ săn có tính cần mẫn của một bác nông dân. Nếu biết chờ đợi từ lúc gieo hạt, làm ruộng đến lúc nhận thành quả, cộng với sự kiên trì để giành lấy con mồi, bạn chắc chắn sẽ đạt được thành quả nào đó" - Le Jang Ho chia sẻ.

Che Guevara đã từng nói rằng: “Chúng ta hãy trở thành người thực tế nhưng hãy mang những giấc mơ không thể trong tim”. Đã mơ ước trở thành người lãnh đạo thì ai cũng có khao khát đánh cược cuộc đời mình, cũng có mong muốn biến giấc mơ không thể thành hiện thực. Tuy nhiên, việc thực hiện lại là vấn đề khác.

Ông Lee Jang Ho - Giám đốc STEM MEDIENCE, người đã dám thử thách bản thân mình suốt 6 qua nhằm biến giấc mơ không thể trong tim thành hiện thực. Điều đáng ngạc nhiên là giấc mơ dường như không thể đó đang dần dần thành hình.

STEM MEDIENCE - Công ty sở hữu độc quyền công nghệ nuôi cấy tế bào gốc đầu tiên tại Hàn Quốc

STEM MEDIENCE, công ty sở hữu độc quyền công nghệ nuôi cấy tế bào gốc đầu tiên tại Hàn Quốc. Nơi làm ra mỹ phẩm có chứa chất lỏng nuôi cấy tế bào gốc, đang kết hợp y học và khoa học (Medical + Science) thông qua tế bào gốc (Stem). Công nghệ giúp mọi người đạt được mục đích cuối cùng là không bị đau răng, không phải đấu tranh với bóng ma bệnh tật, không phải trải qua những năm tháng tuổi già trong đau đớn.

Ngành công nghiệp sinh học Bio và nghiên cứu tế bào của Hwang Woo Suk từng xôn xao một thời đã biến mất kể từ khi ông trở thành giáo sư làm giả luận văn.

Vì sự cố mang tên “Hwang Woo Suk” mà các nhà nghiên cứu và cả ngành công nghiệp liên quan đến tế bào gốc đều bị đóng băng. Thế nhưng, ngay trong thời điểm mà tất cả mọi người đều quay lưng lại với tế bào gốc thì Giám đốc Lee Jang Ho đã nhìn ra được điều cốt lõi. Theo đó, xã hội hiện đại sẽ trở nên già hóa như một điều tất yếu. Để giải quyết điều này, sự phát triển của ngành công nghiệp sinh học tế bào gốc sẽ trở thành điều tất yếu. Công nghệ này mang trong mình trọng trách giải quyết vấn đề sức khỏe và bệnh tật, trở thành nền tảng cho con đường sống mới.

Ông Lee chủ trương: “Chúng ta phải có ý thức và mục đích rõ ràng, đồng thời tập trung vào ngành công nghiệp nào đó mà nó sẽ trở thành con đường sống trọng tâm của tương lai, thời điểm mà môi trường kinh doanh trở nên khó khăn hơn".

“Ai cũng biết đến Aspirin, loại thuốc do Công ty Bayer của Đức sản xuất. Hãy nghĩ về ánh hào quang của bóng đèn sợi đốt được Edison phát minh. Và Aspirin hay bóng đèn sợi đốt là những thứ đã thống trị gần 100 năm qua. Sẽ thế nào khi Hàn Quốc cũng có một thứ duy trì sự sống như vậy?” - CEO Lee nói thêm.

Giám đốc Lee Jang Ho người nhìn nhận thấy tầm quan trọng của công nghệ nghiên cứu tế bào gốc đối với sức khỏe con người

Thử thách với thứ có tính khả thi mạo muội nhưng vô hạn

CEO Lee Jang Ho muốn kinh doanh thứ có ích cho những người khó khăn, yếu thế và vất vả. Cốt lõi nằm ở vấn đề nghiên cứu tế bào gốc – thứ có thể duy trì sức khỏe của chúng ta vì nó là thành phần trong chính cơ thể. Tế bào gốc giúp chúng ta sống một cách khỏe mạnh trong những ngày tháng tồn tại trên cõi đời này.

Hơn ai hết, thông qua nghiên cứu về tế bào gốc, ông Lee muốn làm ra một điều gì đó giống như Aspirin và cống hiến lợi ích đến cho tất cả người dân Hàn Quốc. Và hành trình thực hiện những ước mơ cao xa thường không dễ dàng.

Tiền vốn khi bắt đầu dự án đầu tiên là 50 triệu won, con số không thể đối với kinh doanh sinh học. Không đủ kinh phí để làm phòng nghiên cứu, ông Lee đã mượn phòng chờ trong bệnh viện của người quen. Xem quán cà phê gần đó làm phòng để tổ chức họp hành, cứ thế mà vượt qua năm đầu tiên.

Trong 3 năm đầu, từng có những giai đoạn, ông tưởng chừng đó là bước đường cùng. Mỗi ngày 20 tiếng, vùi đầu vào công việc và nghiên cứu, đến hiện tại, cuộc sống của ông cũng vẫn tiếp diễn như thế. Cứ thế, một người từng tốt nghiệp với chuyên ngành kinh doanh miệt mài với sự nghiệp nghiên cứu sinh học.

“Tôi không phải chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ sinh học và y học. Tuy nhiên, có một điều tôi biết rõ hơn bất cứ ai, đó chính là người tiêu dùng muốn cái gì. Khi bệnh nhân hay người tiêu dùng cuối cùng hài lòng thì dù là bác sĩ, dù là tiến sĩ công nghệ sinh học hay là bất cứ ai cũng sẽ được công nhận giá trị. Tôi tự tin rằng có thể làm ra sản phẩm mà người dùng tha thiết mong muốn. Bắt đầu chính là mỹ phẩm tế bào gốc, sau đó mở rộng lĩnh vực ra thuốc chữa bệnh" - tâm sự của CEO Lee.

Thực ra, trong mỹ phẩm tế bào gốc không thể có tế bào gốc, chúng tôi làm ra sản phẩm chứa thành phần có nguồn gốc từ tế bào gốc. Thành phần này trải qua nuôi cấy nhân tố cần cho cơ thể từ tế bào gốc. STEM MEDIENCE sở hữu công nghệ nuôi cấy mấu chốt này.

Khi công ty hàng đầu về mỹ phẩm Hàn Quốc đề nghị nuốt gọn công nghệ độc quyền này STEM MEDIENCE và bị từ chối, họ đã tìm cách để tạo ra luật cấm mỹ phẩm tế bào gốc. Lúc này, chỉ còn vài thàng nữa là ra mắt sản phẩm, và như lẽ đương nhiên chúng tôi không thể kinh doanh trong nước.

“Lúc đó ở thị trường trong nước, không một sản phẩm nào do công ty chúng tôi làm ra có thể bán được. Mọi người xung quanh đã khuyên tôi 'Từ bỏ đi', 'Đúng là lấy trứng chọi đá', 'Không có khả năng thắng được khi đấu với doanh nghiệp lớn và chính phủ đâu'... Nhưng chúng tôi không dừng lại” - Ông Lee Jang Ho tâm sự.

Sau đó, CEO Lee đã chiến đấu dai dẳng suốt 3 năm để dành quyền kinh doanh sản phẩm trên thị trường Hàn Quốc. Cuối cùng, từ ngày 1/1/2013, sản phẩm đã có thể bán được trong nước.

“Có lẽ, lúc đó, nếu tôi bỏ cuộc thì lĩnh vực này đã hoàn toàn trở thành thứ của nước ngoài rồi. Nguyên liệu tế bào gốc được Ủy ban nguyên liệu tế bào gốc Quốc tế chấp thuận là hơn 20 loại. Trong số đó, số nguyên liệu mà công ty chúng tôi làm ra là gần 11 loại. Vì chúng tôi đã đăng ký bản quyền về nguồn gốc nên nếu muốn sử dụng thì phải nhận được sự đồng ý và phải sử dụng nguyên liệu do chúng tôi làm ra. Có thể coi nền tảng của lợi nhuận rõ ràng thông qua sở hữu công nghệ cốt lõi đã được hình thành” - Chia sẻ của ông Lee.

Chưa đầy 3 năm sau khi tạo ra doanh thu ở thị trường trong nước, ông đã tiến ra thị trường quốc tế. Sản phẩm của STEM MEDIENCE đã nhảy vọt lên và nhận được sự công nhận bởi thị trường chuyên gia.

Sử dụng chúng từ 6 tháng đến 1 năm, hiệu quả sẽ xuất hiện tức thì. Bắt đầu có các doanh nghiệp nổi tiếng nước ngoài yêu cầu hợp tác với STEM MEDIENCE. Hiện nay, 20 nước trên toàn thế giới như các nước Châu Âu, trong đó có Đức đang nhập sản phẩm do STEM MEDIENCE sản xuất.

Ông Lee Jang Ho đã biến giấc mơ tưởng chừng như không thể của mình thành hiện thực

Hãy mơ giấc mộng lớn và tưởng tượng những thứ lớn lao

Nguyên liệu mấu chốt của mỹ phẩm tế bào gốc mà STEM MEDIENCE sản xuất là "Chất lỏng nuôi cấy tế bào gốc thai nhi lấy từ nước ối người”.

Giám đốc Lee nói một cách đầy tự tin: “Chúng tôi sở hữu kỹ thuật gốc có thể nuôi cấy một lượng lớn đến mức mọi người trên toàn thế giới có thể sử dụng chỉ từ một lượng nhỏ tế bào gốc và công nghệ đó chính là mấu chốt.

Dĩ nhiên, đích cuối cùng mà tôi muốn hướng đến đó là lĩnh vực thuốc chữa bệnh và sản phẩm y dược. Nhưng đến hiện tại thì tôi rất thận trọng khi nói rằng sản phẩm của chúng tôi đạt đến tiêu chuẩn của thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, tôi muốn giải thích rằng sản phẩm của chúng tôi là mỹ phẩm đã cỗ gắng để đạt đến mức độ của sản phẩm y dược. Người tiêu dùng có thể đánh giá khi nhìn vào hiệu quả của từ các sản phẩm này".

Ban đầu, thời gian kiểm chứng tác dụng là 15 ngày, 1 tuần, 3 ngày. Bây giờ, hiệu quả sẽ đạt được ngay khi sử dụng. Sản phẩm của STEM MEDIENCE có vai trò giảm sưng hay phục hồi sau khi thực hiện thủ thuật chỉnh hình hay thẩm mỹ. Các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm sẽ đóng vai trò như một cấu trúc tuần hoàn tích cực mà lợi nhuận gia tăng về hàng tiêu dùng được tạo ra.

Hiện nay, doanh thu của STEM MEDIENCE là 2 tỷ won, tỷ lệ lợi nhuận ròng đạt 25%. Bắt đầu từ doanh thu 80 triệu won trong năm đầu sau khi thành lập công ty, chưa khi nào doanh thu của công ty ngừng tăng trưởng.

Khi Giám đốc Lee phát biểu lần đầu rằng sẽ làm kinh doanh trong lĩnh vực tế bào gốc tại buổi giới thiệu dự án quốc gia, các chuyên gia và quan chức về chính sách đã gạt bỏ và cho rằng “Có ước mơ lớn thì tốt, nhưng đừng tưởng tượng quá đà”.

Nhưng chỉ chưa đầy 6 năm, ông Lee đã biến điều quá đà ấy thành hiện thực. Ông tự tin rằng “Chính lĩnh vực tế bào gốc sẽ trở thành Aspirin, trở thành bóng đèn sợi đốt của Hàn Quốc”.

Người theo chủ nghĩa kinh nghiệm triệt để, dành tất cả cho việc có giá trị

Trước khi bắt đầu kinh doanh, ông Lee từng làm việc khoảng 7 năm tại Viện phát triển nhân lực của một tập đoàn trong nước. Lúc này, ông phụ trách chương trình đào tạo doanh nghiệp.

"Trải qua khủng hoảng ngoại tệ, một tổ chức gồm 99 người trong đó có Giám đốc Trụ sở đều bị sa thải, chỉ còn mỗi 2 người trụ lại. Một trong 2 người đó là tôi. Thay vì tự hào rằng bản thân mình là người sống sót, tôi lại đứng trước cảm giác tuyệt vọng. Đó là giây phút cần đến sự quyết đoán của cuộc đời. Tôi đã quyết tâm sẽ không làm nhân viên nữa. Tôi muốn tự mình đối đầu và làm thử những việc mà mình đã từng nhận xét và tư vấn về lý thuyết trong thời gian qua” - Ông Lee cho biết.

Ông đã bỏ lại sau lưng lý lịch trước đây và bước vào con đường bán bảo hiểm – ngành khắc nghiệt nhất trong chiến trường kinh doanh. Sau đó, ông nhảy sang bán hàng bên ngoài trong công ty bảo hiểm nước ngoài trong gần 11 năm và đã đạt được thành quả là nằm trong hàng ngũ nhân tài toàn cầu trong tập đoàn, lương năm là 500 triệu won.

“Mặc dù được công nhận như một nhân tài toàn cầu trong tập đoàn, lương năm đến hàng trăm triệu won, sống cuộc sống dư giả không có gì tiếc nuối, nhưng tôi vẫn có suy nghĩ liệu đây có phải là cái của mình. Tôi đã nghĩ rằng dù có làm việc chăm chỉ và kiếm nhiều tiền nhưng cuối cùng đó có phải là việc làm no bụng cho doanh nghiệp nước khác hay không. Tôi trăn trở không biết có thể làm được việc gì có giá trị hơn với xã hội, có thể cống hiến hơn cho đất nước này. Và tôi đã quyết tâm làm một việc mà mình đặt cược cả mạng sống, dù phải đổ mồ hôi xương máu cũng phải làm, đó chính là kinh doanh về tế bào gốc bây giờ" - tâm sự của ông Lee.

Mỗi bước đi mang tính phá cách trong cuộc đời ông đều đặt nền móng cho “lý luận chủ nghĩa kinh nghiệm". Bất chấp hiện thực không phải là người theo chuyên ngành y học hay tế bào gốc, ông vẫn xây dựng quy trình nghiên cứu tế bào gốc và cơ sở để tạo ra thành quả đáng ngạc nhiên. Thông qua việc này chính là sự bạo dạn nghiên cứu và tinh thần thử thách.

Ông quả quyết rằng, không có việc gì đáng quý bằng việc làm cho người đau ốm khỏe lại. Ông nhấn mạnh rằng ông muốn tạo ra môi trường có thể giải quyết bệnh khó chữa, bệnh nan y mà không tốn tiền.

Lee Jang Ho hy vọng rằng việc thực hiện giấc mơ này sẽ kéo theo khả năng cạnh tranh của quốc gia và phát triển thành lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Hàn Quốc. Cuối cùng, ông cũng dành cả những lời khuyên cho những người trẻ đang mơ ước trở thành lãnh đạo.

Ngôi chùa Bongeunsa gần phòng nghiên cứu của ông cứ 4 giờ sáng là đánh chuông. Và ngày hôm nay, ông cũng nghe thấy tiếng chuông của chùa Bongeunsa ở phòng nghiên cứu của mình. Và ông cũng vẫn đang toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu để biến “giấc mơ không thể” thành “hiện thực”.