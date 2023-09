Bật mí cách chữa viêm mí mắt trên an toàn và hiệu quả

Nguyên nhân gây ra viêm mí mắt rất đa dạng, có thể là do thói quen vệ sinh mắt chưa sạch sẽ, dùng nước bẩn để rửa mặt hoặc là do các vi khuẩn gây bệnh như: liên cầu, tụ cầu, do nấm, do ký sinh trùng thường. Ngoài ra, các yếu tố khác như gió, bụi, ánh sáng, khói, hóa chất, mỹ phẩm, thủ thuật thẩm mỹ… cũng có thể gây nên tình trạng viêm mí mắt trên.

Viêm mi mắt được chia làm 4 nhóm chính là lẹo, chắp, viêm phần trước mi (viêm bờ mi), viêm phần sau mi (viêm và loạn năng tuyến Meibomius). Hầu hết chúng đều có những dấu hiệu nhận biết chung như viêm đỏ bờ mi, có cảm giác ngứa kèm theo cộm như có bụi trong mắt, có chất tiết màu trắng ở 2 góc trong và ngoài mắt.