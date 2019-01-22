Bật mí cách chữa viêm mí mắt trên an toàn và hiệu quả

Làm đẹp 22/01/2019 15:51

Viêm mí mắt gây ra nhiều khó chịu, nếu để cho tình trạng này kéo dài và không chữa trị kịp thời thì có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

Nguyên nhân gây ra viêm mí mắt rất đa dạng, có thể là do thói quen vệ sinh mắt chưa sạch sẽ, dùng nước bẩn để rửa mặt hoặc là do các vi khuẩn gây bệnh như: liên cầu, tụ cầu, do nấm, do ký sinh trùng thường. Ngoài ra, các yếu tố khác như gió, bụi, ánh sáng, khói, hóa chất, mỹ phẩm, thủ thuật thẩm mỹ… cũng có thể gây nên tình trạng viêm mí mắt trên.

Viêm mi mắt được chia làm 4 nhóm chính là lẹo, chắp, viêm phần trước mi (viêm bờ mi), viêm phần sau mi (viêm và loạn năng tuyến Meibomius). Hầu hết chúng đều có những dấu hiệu nhận biết chung như viêm đỏ bờ mi, có cảm giác ngứa kèm theo cộm như có bụi trong mắt, có chất tiết màu trắng ở 2 góc trong và ngoài mắt.

Bên cạnh những triệu chứng chung thì tùy theo từng trường hợp viêm mí mắt trên mà có những biểu hiện riêng khác nữa.

Triệu chứng nhận biết viêm mí mắt trên

Viêm mí mắt trên gây khó chịu cho người bệnh
Viêm mí mắt trên gây khó chịu cho người bệnh

+ Viêm bờ mi có vảy: Người bệnh sẽ ngứa nhiều và thường xuyên, day dụi chà xát nhiều lên mi mắt, nhất là khi tiếp xúc với môi trường bụi bặm…

+ Viêm loét bờ mi: Người bệnh ngứa mắt rất nhiều, phải day dụi mắt nhiều làm trợt cả da mi, khiến cho vùng da mi bị đau rát.

+ Chắp: Nếu bị chắp trên mi sẽ hình thành khối u nhỏ, sưng phồng xuất hiện ngay trên vùng bị tắc nghẽn các ống tuyến Meibomius. Khi điều trị không kịp thời sẽ phát triển thành nang hóa, gây khó chịu cho mắt, có mủ, hóa mủ. Sau đó mủ sẽ tự vỡ hoặc rò mủ ra ngoài da và tự khỏi.

+ Còn lẹo là hiện tượng viêm cấp của tuyến bã quanh chân lông mi. Biểu hiện là phù mi sau xuất hiện một ổ sưng, đỏ và rất đau khi chạm vào. Sau vài ngày cảm giác đau sẽ trở thành cảm giác nhức buốt kèm theo sự hoá mủ vàng tại chân lông mi.

Tất cả những trường hợp viêm mí mắt trên đều rất nguy hiểm, vì vậy người bệnh không nên chủ quan, cần điều trị càng sớm càng tốt.

Cách chữa viêm mí mắt trên an toàn và hiệu quả

Cần đi thăm khám để bác sĩ điều trị viêm mí mắt trên hiệu quả
Cần đi thăm khám để bác sĩ điều trị viêm mí mắt trên hiệu quả

Để chữa viêm mí mắt trên chủ yếu là người bệnh cần phải vệ sinh cá nhân, rửa tay sạch và dùng tăm bông hoặc gạc thấm các dung dịch muối sinh lý rồi chà sạch bờ mi và rửa lại với nước sạch. Thực hiện điều này 1- 2 lần/ngày. Sau đó, người bệnh nên massage nhiều lần trong ngày lên bờ mi có dùng găng tay và gạc chườm nóng, nhỏ thuốc nhỏ mắt thông thường để giúp đào thải dịch nhờn tiết từ các tuyến Meibomian ra ngoài.

Tuy nhiên, nếu đã làm hết theo những hướng dẫn trên mà vẫn chưa khỏi thì người bệnh nên đi khám và điều trị bởi bác sĩ chuyên khoa, để có chỉ định dùng kháng sinh hợp lý. Người bệnh tuyệt đối không nên tự ý mua thuốc kháng sinh về dùng để điều trị viêm mí mắt trên nếu chưa có chỉ định của bác sĩ, để tránh gây ra các hậu quả khôn lường, thậm chí là mù lòa.

Cách phòng bệnh viêm mí mắt trên

Ông cha ta vẫn luôn có câu: “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Vì vậy, để không bị viêm mí mắt trên, trước hết mọi người cần tạo thói quen luôn giữ vệ sinh sạch sẽ cho mắt, chỉ dùng nước sạch, khăn sạch để rửa mặt, đồng thời khi đi ra đường nên đeo kính để bảo vệ mắt tránh các yếu tố kích thích như: gió, bụi, ánh sáng, dị vật…

Vệ sinh mắt sạch sẽ là cách phòng bệnh hiệu quả
Vệ sinh mắt sạch sẽ là cách phòng bệnh hiệu quả

Một lưu ý đặc biệt là mọi người cần tránh dùng chung các vật dụng như khăn mặt, khăn tay, khăn tắm với người khác, nhất là người đang bị bệnh. Bên cạnh đó cũng không nên quá lạm dụng thuốc nhỏ có corticoid hay các chế phẩm kháng sinh khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bởi những thuốc này có thể làm tăng nguy cơ viêm mí mắt nặng, dai dẳng, gây biến chứng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, mọi người nên đi kiểm tra sức khỏe mắt định kỳ, tốt nhất là 6 tháng một lần. Đồng thời, xây dựng chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng, tập thể dục, làm việc nghỉ ngơi hợp lý để nâng cao sức đề kháng thật tốt tránh bệnh viêm mí mắt tái phát.

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