Bên cạnh những phương thuốc điều trị mất ngủ thì những bài tập yoga giúp ngủ ngon cũng là cách mà bạn nên áp dụng.

Mất ngủ sẽ dẫn đến những vấn đề về sức khỏe như: lo âu, trầm cảm, tiểu đường cũng như suy tim. Để giúp giải quyết vấn đề này, bạn chỉ cần áp dụng bài tập yoga giúp ngủ ngon với những động tác vô cùng đơn giản hằng ngày. Các động tác này có thể giúp bạn thư giãn cơ thể của mình cũng như để khí huyết lưu thông, từ đó mang lại cho bạn một giấc ngủ thật thoải mái. Động tác 1: Janu Sirsasana - Tư thế đầu cúi đến đầu gối Bài tập yoga giúp ngủ ngon đơn giản áp dụng tại nhà - Ảnh minh họa: Internet Động tác đầu tiên trong những bài tập yoga giúp ngủ ngon đó là cúi đầu đến gối. Hãy làm theo các bước sau:

Ngồi với tư thế thẳng lưng trên sàn. Chân duỗi thẳng về phía trước, thả lỏng cơ thể.

Dần dần co chân trái sao cho lòng bàn chân chạm được vào bắp đùi của chân phải. Đầu gối trái sẽ chạm sàn. Bàn chân phải theo tư thế uốn dẻo, ngón chân hướng lên phía trên.

Kéo dài cột sống thắt lưng, hít vào thật sâu. Đưa hai tay của bạn lên trên đầu. Để lòng bàn tay úp vào với nhau.

Thở đều ra sau đó từ từ hạ úp người về phía trước thẳng theo chân phải. Tay nắm chặt chân phải hoặc bàn chân phải.

Tạo tư thế sao cho cột sống, đầu và cổ trên cùng 1 đường thẳng. Vươn người nhẹ nhàng cho xương sống kéo giãn.

Thực hiện động tác này trong 15 đến 30 giây. Chủ yếu là tập trung vào hơi thở. Sau đó chuyển sang làm với chân còn lại. Lưu ý là những người bị các vấn đề về cột sống và đầu gối thì không nên thực hiện động tác này. Động tác 2: Baddha Konasana - Tư thế góc cố định Tư thế góc cố định - Ảnh minh họa: Internet Đây là một bài tập yoga đơn giản giúp ngủ ngon. Các bước thực hiện như sau:

Ngồi thẳng lưng lên trên mặt sàn. Để hai lòng bàn chân chạm được vào nhau và hai tay nắm lấy 2 chân.

Kết hợp hít thở nhịp nhàng. Hít sâu, vươn thẳng kéo dài cột sống. Thở ra thì ép 2 gối xuống thảm tập. Lưng duy trì tư thế thẳng. Tay bẻ lòng bàn chân ra hai bên. Lưu ý luôn phải giữ thẳng lưng, hút vào và thở ra nhẹ nhàng, đúng nhịp. Thư giãn cơ bắp sau đó trở lại tư thế ban đầu và kết thúc động tác. Động tác 3: Upavistha Konasana - Tư thế góc rộng uốn cong về phía trước Tư thế góc rộng uốn cong về phía trước - Ảnh minh họa: Internet Một bài tập dễ ngủ không thể bỏ qua đó là tư thế góc rộng uốn cong người về phía trước. Nhẹ nhàng thực hiện theo những bước sau: Ngồi thẳng trên sàn tập ở vị trí cố định.

Từ từ mở rộng hai chân sang hai bên đạt hết mức có thể. Tay đặt phía sau mông để giữ cân bằng.

Kết hợp hít vào, thở ra và thực hiện kèm các động tác. Hít vào kết hợp kéo dài cột sống. Khi thở ra uốn cong người về phía trước, úp mặt xuống sàn và hai tay đặt dài ra. Giữ nguyên tư thế này trong 15 đến 30 giây sau đó đưa cơ thể về vị trí ban đầu. Động tác 4: Reclined twist - Tư thế xoay nghiêng Tư thế xoay nghiêng - Ảnh minh họa: Internet Tư thế yoga chữa bệnh mất ngủ tiếp theo đó là xoay nghiêng người. Đầu tiên, bạn nằm ngửa trên thảm, để chân duỗi thẳng ra, tay dang ra hai bên tạo thành hình chữ T.

Từ từ co chân trái lên trước ngực, kết hợp với xoay người vươn về phía bên phải sao cho chân của bạn chạm sàn. Xoay đầu nhìn sang phía bên trái. Tay vẫn giữ nguyên vị trí. Giữ tư thế này trong thời gian 30 đến 60 giây rồi đổi bên. Động tác 5: Viparita Karani - Tư thế chân tường Tư thế chân tường - Ảnh minh họa: Internet Một bài tập thể dục chữa mất ngủ mà bạn có thể thực hiện ngay trên giường đó là tư thế chân tường. Nếu chưa quen với động tác này, đầu tiên bạn hãy thực hiện như sau: Ngồi đối diện với tường để phần mông của bạn cách tường khoảng 15cm.

Từ từ ngả lưng xuống sàn, chân duỗi thẳng lên dựa vào tường để duy trì tư thế.

Mở rộng cánh tay dọc theo hai bên hông của bạn. Đặt lòng bàn tay hướng lên phía trên.

Nằm nhắm mắt và thư giãn, hít thở chậm. Giữ tư thế này trong 10 đến 15 phút.

Hạ chân từ từ theo cách sau: gập gối về phía trước bụng. Cong người và đầu lên sau đó lấy 2 tay ôm chặt lấy đầu gối. Thả lỏng cơ thể, nằm nghiêng người sang một bên sau đó mới ngồi dậy. Khi đã quen, bạn hoàn toàn có thể tập ở mọi vị trí không cần sát tường. Như vậy sẽ mang đến hiệu quả cao hơn. Động tác 6: Savasana - Thư giãn hoàn toàn Thư giãn hoàn toàn - Ảnh minh họa: Internet Đây là động tác nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng không hề như bạn nghĩ. Hãy nằm xuống thảm tập và đưa cơ thể vào trạng thái như đang ngủ bình thường. Thả lỏng cơ thể, quên đi mọi lo lắng. Và tập trung cơ thể vào việc thở đều. Quan trọng nhất chính là điều chỉnh nhịp thở của bạn cũng như khiến cho đầu óc thư giãn, thoải mái nhất có thể. Có thể thấy 6 bài tập yoga giúp ngủ ngon phía trên đều cực kỳ đơn giản và bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà để giúp cải thiện cho giấc ngủ của mình. Nếu đang gặp phải tình trạng mất ngủ thì hãy thử để thấy được hiệu quả rõ nét nhất và phương pháp này mang đến.

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