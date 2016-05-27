2 nguyên liệu, 3 phút: làm răng trắng bóng mà không hại men răng ngay tại nhà

Chỉ với 2 nguyên liệu, bạn có thể tự làm kem trắng răng tại nhà mà không cần phải đến nha sĩ.

Răng trắng đem lại nụ cười tươi, sự tự tin cho mọi người. Có nhiều nguyên nhân khiến hàm răng bị ố vàng như do cơ địa, uống kháng sinh, hút thuốc, thực phẩm. Trong các cách làm trắng răng, thì baking soda luôn đứng vị trí hàng đầu vì nó có tác dụng tẩy trắng nhưng không gây độc hại. Bên cạnh đó, tinh bột nghệ là nguyên liệu giúp men răng khỏe, bóng và loại bỏ mảng bám. Để làm trắng răng tại nhà, bạn có thể áp dụng theo công thức sau:

Công thức:

- Baking soda

- Chanh

- Tinh bột nghệ

Cách làm:

Nên chọn tinh bột nghệ vì nó không làm màu vàng của nghệ ám lên răng. Trộn 3 muỗng cafe baking soda, 2 muỗng cafe tinh bột nghệ và nửa quả chanh sao cho thu được hỗn hợp sệt. Dùng hỗn hợp này đánh răng trong 2-3 phút, chú ý đánh kỹ phần hàm nhai và mặt răng cửa.

Súc miệng với nước sạch.

Đánh răng theo công thức này mỗi ngày 2 lần, răng bạn sẽ trắng bóng chỉ sau 1-2 tuần.

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