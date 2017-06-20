1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc

Làm đẹp 20/06/2017 17:55

Với những mẹo sau bạn sẽ không còn cảm thấy làm đẹp là 1 áp lực lớn nữa.

 

Là con gái, ai cũng muốn đẹp trong mắt người khác. Thế nhưng nếu bạn không phải người chăm chỉ đến mức dành cả buổi để chăm da, cả buổi sáng để làm tóc, cả ngày để chọn màu son, màu mắt yêu thích, thì bạn đã được xếp vào nhóm "lười làm đẹp". Thế nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không được quyền đẹp. Với các mẹo nhỏ sau, bạn sẽ dễ dàng có được nhan sắc 'vạn người mê' mà không tốn quá nhiều công thức. 

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 1
Tinh dầu có rất nhiều công dụng. Nếu bạn am hiểu về tinh dầu, bạn sẽ dễ dàng tận dụng nó trong rất nhiều liệu trình làm đẹp. Nếu muốn xông mặt, hãy cho vào nước vài giọt tinh dầu bạc hà, trà xanh, xả, hương nhu mà không mất công nấu các loại thảo mộc trên. Nếu muốn trị mụn, hãy thêm tinh dầu oải hương vào nước và rửa mặt. Nếu muốn làm trắng da, hãy thêm tinh dầu cam vào hũ kem dưỡng da của bạn.

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 2
Với các loại mỹ phẩm trang điểm, bạn có thể tận dụng 1 thứ cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như cây chì kẻ mắt trắng này hoàn toàn có thể thay cho kem che khuyết điểm, giúp giấu đi đôi mắt thâm mệt mỏi của bạn.

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 3
Nếu bạn lỡ mua 1 lọ kem nền có màu tối hơn màu da thật của bạn, hãy sửa chữa nó bằng cách trộn thêm kem dưỡng ẩm vào và dùng như bình thường.

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 4
Khi mascara bị khô do để lâu ngày không dùng, hãy ngâm cả cây mascara trong chén nước ấm. Khi đó mascara sẽ lỏng ra và bạn lại có thể dùng như bình thường.

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 5
Nếu muốn mascara bám trên mi tốt hơn, hãy nhỏ thêm vài giọt nước bảo quản kính áp tròng vào mascara và trộn đều lên.

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 6
Nếu chân bạn bị khô, bong tróc gót chân, hãy thoa vaseline 1 lớp dày lên chân sau đó đi tất vào và để qua đêm. Sáng hôm sau chân sẽ mềm mại không ngờ.

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 7
Nếu bạn lỡ mua phải 1 thỏi son quá bóng, hãy thêm 1 ít bột ngô vào son, nó sẽ trở nên lì hơn

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 8
Nếu bạn dùng kẹp tăm bới tóc đi tiệc và suốt buổi phải lo lắng vềt? việc nó sẽ rơi ra, hãy xịt một ít keo xịt tóc nên kẹp rồi mới dùng trên mái tóc. Kẹp tăm sẽ ở ngay ngắn vị trí suốt cả ngày dài.

1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc - Ảnh 9
Muốn sơn những chấm nhỏ lên móng tay, hãy dùng băng keo cá nhân, 5 phút là xong!

(Nguồn: Cosmopolitan) 

 

 

Từ khóa:   t? vi con giáp ph? n? yêu

TIN MỚI NHẤT

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 1 giờ 1 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 2 giờ 1 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 4 giờ 1 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 5 giờ 1 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 6 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Trung thu trao gửi chân tình: Chọn bộ quà Saras Beauty nào cho phù hợp?

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Khám phá nước hoa SR Eden: Điểm nhấn hương thơm cho phong cách trẻ trung, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Nước hoa nữ SR Marilyn: Tôn vinh nét đẹp cuốn hút, hiện đại

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Tập luyện ngoài trời an toàn: Các nguyên tắc bảo vệ sức khỏe và chăm sóc làn da

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới

Nước hoa nữ SR Rossy: Tái hiện vẻ thanh lịch và quyến rũ của vườn hồng tươi mới