1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc

Là con gái, ai cũng muốn đẹp trong mắt người khác. Thế nhưng nếu bạn không phải người chăm chỉ đến mức dành cả buổi để chăm da, cả buổi sáng để làm tóc, cả ngày để chọn màu son, màu mắt yêu thích, thì bạn đã được xếp vào nhóm "lười làm đẹp". Thế nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không được quyền đẹp. Với các mẹo nhỏ sau, bạn sẽ dễ dàng có được nhan sắc 'vạn người mê' mà không tốn quá nhiều công thức.