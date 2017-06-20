1001 mẹo làm đẹp siêu hay mà chỉ những cô gái nào... cực kỳ lười mới nên đọc

Với những mẹo sau bạn sẽ không còn cảm thấy làm đẹp là 1 áp lực lớn nữa.
Là con gái, ai cũng muốn đẹp trong mắt người khác. Thế nhưng nếu bạn không phải người chăm chỉ đến mức dành cả buổi để chăm da, cả buổi sáng để làm tóc, cả ngày để chọn màu son, màu mắt yêu thích, thì bạn đã được xếp vào nhóm "lười
làm đẹp". Thế nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không được quyền đẹp. Với các mẹo nhỏ sau, bạn sẽ dễ dàng có được nhan sắc 'vạn người mê' mà không tốn quá nhiều công thức.
Tinh dầu có rất nhiều công dụng. Nếu bạn am hiểu về tinh dầu, bạn sẽ dễ dàng tận dụng nó trong rất nhiều liệu trình làm đẹp. Nếu muốn xông mặt, hãy cho vào nước vài giọt tinh dầu bạc hà, trà xanh, xả, hương nhu mà không mất công nấu các loại thảo mộc trên. Nếu muốn trị mụn, hãy thêm tinh dầu oải hương vào nước và rửa mặt. Nếu muốn làm trắng da, hãy thêm tinh dầu cam vào hũ kem dưỡng da của bạn.
Với các loại mỹ phẩm
trang điểm, bạn có thể tận dụng 1 thứ cho nhiều mục đích khác nhau. Ví dụ như cây chì kẻ mắt trắng này hoàn toàn có thể thay cho kem che khuyết điểm, giúp giấu đi đôi mắt thâm mệt mỏi của bạn.
Nếu bạn lỡ mua 1 lọ kem nền có màu tối hơn màu da thật của bạn, hãy sửa chữa nó bằng cách trộn thêm kem dưỡng ẩm vào và dùng như bình thường.
Khi mascara bị khô do để lâu ngày không dùng, hãy ngâm cả cây mascara trong chén nước ấm. Khi đó mascara sẽ lỏng ra và bạn lại có thể dùng như bình thường.
Nếu muốn mascara bám trên mi tốt hơn, hãy nhỏ thêm vài giọt nước bảo quản kính áp tròng vào mascara và trộn đều lên.
Nếu chân bạn bị khô, bong tróc gót chân, hãy thoa vaseline 1 lớp dày lên chân sau đó đi tất vào và để qua đêm. Sáng hôm sau chân sẽ mềm mại không ngờ.
Nếu bạn lỡ mua phải 1 thỏi son quá bóng, hãy thêm 1 ít bột ngô vào son, nó sẽ trở nên lì hơn
Nếu bạn dùng kẹp tăm bới tóc đi tiệc và suốt buổi phải lo lắng về
t? việc nó sẽ rơi ra, hãy xịt một ít keo xịt tóc nên kẹp rồi mới dùng trên mái tóc. Kẹp tăm sẽ ở ngay ngắn vị trí suốt cả ngày dài.
Muốn sơn những chấm nhỏ lên móng tay, hãy dùng băng keo cá nhân, 5 phút là xong!
(Nguồn: Cosmopolitan)
https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/1001-meo-lam-dep-hay-danh-cho-nhung-nang-sieu-luoi-lam-dep-168558.html