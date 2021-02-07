Điểm mặt những công dụng thần thánh đến từ nha đam

Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh được nha đam giàu vitamin C, E và Beta-carotene. Ngoài ra, nó còn chứa vitamin B-12 và axit folic (folate), canxi, kali, magiê, crom, natri, đồng, kẽm và selen. Đây là các chất nuôi dưỡng và chống lão hóa cho da cũng như cơ thể, cung cấp độ ẩm giúp cho các tế bào enzyme luôn khỏe mạnh và giúp cho hoạt động chuyển hóa diễn ra tốt hơn. Nhờ đó, cơ thể khỏe mạnh còn làn da tăng độ đàn hồi và giàu sức sống. Để làm được như vậy, bạn hãy tận dụng tối đa những công dụng của nha đam mang lại thông qua những bí quyết sau đây nhé!

Ngoài ra, nước nha đam cũng giúp bạn bổ sung lượng nước bị mất đi sau nhiều bài tập thể thao.

Nha đam chứa nhiều nước, giúp thanh lọc cơ thể và loại bỏ các chất độc hại - vốn được tích tụ lâu ngày trong quá trình ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của bạn. Ngoài ra nó giúp làm tăng hiệu suất hoạt động của một số cơ quan, như thận và gan được xem là cơ quan phụ trách nhiệm vụ lọc máu và bài tiết cơ thể.

Trung hòa độ pH trong cơ thể: vì gel nha đam có chứa kiềm nên sẽ duy trì độ pH ổn định trong cơ thể, tránh tạo môi trường lý tưởng cho bệnh tật xuất hiện.

Phòng chống nhiều bệnh tật khác: vì chứa hơn 20 loại amino axit, trong đó có khoảng 7−8 loại cần thiết cho cơ thể để phòng chống lại nhiều bệnh tật.

Cung cấp dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể: vì chứa hàm lượng vitamin B12 và axit folic (folate) nhiều. Đồng thời còn chứa magie, đồng, kali, canxi, kẽm, crom và selen. Tất cả những khoáng chất này giúp các tế bào enzyme khỏe mạnh và hoạt động tốt giúp quá trình chuyển hóa các chất dinh dưỡng trong cơ thể hiệu quả hơn.

Chống lão hóa và ngăn ngừa bệnh ung thư: do chứa nhiều vitamin A, C và E giúp cơ thể chống lại các gốc tự do, mà các gốc tự do được xem là kẻ thù gây ra tình trạng lão hóa và ung thư.

Hỗ trợ điều trị táo bón

Nha đam giúp lợi khuẩn đường ruột hoạt động tốt hơn, cũng như cân bằng số lượng vi khuẩn có trong ruột. Lượng nước bổ sung từ việc uống nha đam, sẽ góp phần tăng cường lượng nước ở đường ruột nhằm kích thích nhu động hoạt động tối ưu, giúp tăng cường chức năng hệ bài tiết dẫn đến làm giảm triệu chứng táo bón.

Tăng cường chức năng hoạt động gan

Gan hoạt động tốt sẽ giúp cho cơ thể loại bỏ nhanh chóng các độc tố. Vì thế, nha đam không chỉ chứa nhiều nước mà còn chứa thêm rất nhiều chất dinh dưỡng khác, khi được cung cấp vào trong cơ thể, sẽ giúp cho gan hấp thụ đầy đủ các dưỡng chất ấy làm cho bộ phận gan trở nên khỏe mạnh và hoạt động tốt hơn.

Ngăn ngừa và giúp hạn chế viêm

Trong gel nha đam có chứa một số hợp chất: chromone C-glucosyl, axit salixylic và enzyme bradykinin. Những chất này có tác dụng chống viêm rất hiệu quả bên cạnh làm ức chế quá trình sản sinh của axit bên trong cơ thể.

Theo kết quả nghiên cứu được đăng trên báo Alimentary Pharmacology and Therapeutics vào năm 2004, nha đam có tác dụng đối với việc điều trị viêm ruột và làm dịu đi tình trạng loét viêm kết tràng (trong giai đoạn bệnh viêm ruột nhẹ). Tác dụng của nha đam đối với các triệu chứng viêm, thường cải thiện đến 47%.

Ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường

Nha đam có chứa chất phytosterol - là một hoạt chất giúp chống lại việc tăng đường huyết trên cơ thể chuột, được chứng minh rằng chất này có hiệu quả đối với điều trị bệnh tiểu đường ở giai đoạn 2. Theo nghiên cứu trên báo Saudi Pharmaceutical Journal cũng đã khẳng định rằng: các bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường giai đoạn 2 nên uống nha đam mỗi ngày. Vì kết quả nghiên cứu cho thấy: trong 4 tuần có tiêu thụ nha đam sẽ làm cho chỉ số lipid giảm đi khá nhiều.

Hỗ trợ tốt cho hệ tiêu hóa

Lô hội còn chứa thêm một số enzyme có lợi cho hệ tiêu hóa, vì có tác dụng làm vỡ chất béo và giúp ích cho đường phân. Nếu hệ tiêu hóa hoạt động tốt, sẽ giúp cho cơ thể bạn hấp thụ được hết các chất dinh dưỡng, làm cho cơ thể và các bộ phận cơ quan khác cũng khỏe mạnh hơn.

Nước ép nha đam làm giảm triệu chứng khó chịu ở dạ dày, cải thiện tình trạng rối loạn ruột kích thích (IBS) và các chứng rối loạn tiêu hóa khác, theo một nghiên cứu đã được khảo sát trên 33 bệnh nhân mắc IBS.

3. Sử dụng công dụng của nha đam đúng mục đích

Để làm đẹp, bạn cần xác định đúng mục đích và tính chất của làn da. Từ đây sử dụng cách làm đẹp từ nha đam cho phù hợp. Tuyệt đối không được sử dụng tùy tiện vì có thể gây ra tác dụng phụ ngoài ý muốn.

Với trường da khô: Bạn hãy lấy một chút gel nha đam, trộn với một nhúm bột nghệ, một thìa cà phê mật ong, một thìa cà phê sữa và một vài giọt nước hoa hồng cho đều. Đắp hỗn hợp lên da thư giãn khoảng 20 phút rồi rửa mặth thật sạch với nước mát.

Với da mụn: Bạn lấy 2 thìa canh nha đam, trộn với 2 thìa cafe mật ong cho thật đều. Độ dưỡng ẩm của nha đam kết hợp với tính chống oxy hóa từ mật ong đem đến cho bạn làn da mịn màng.

Sử dụng nha đam theo đúng mục đích để đạt được hiệu quả làm đẹp tốt

Da nhạy cảm: Lấy 2 thìa gel nha đam, trộn cùng nước ép dưa leo, sữa chua và nước hoa hồng. Đắp lên da mặt sạch khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch với nước mát và thấm khô.

Nếu dùng để tẩy tế bào chết: Bạn hãy dùng một nửa chén gel nha đam, một chén đường và hai muỗng canh nước cốt chanh trộn với nhau. Đường sẽ giúp tẩy da chết, nha đam làm sạch sâu và chanh giúp làm mờ các vết thâm và khuyết điểm. Hỗn hợp này có thể dùng cho cả mặt và toàn thân.

Không chỉ với da, nha đam còn có tác dụng ngăn ngừa chứng rụng tóc hiệu quả. Bởi gel nha đam chứa enzyme phân giải protein trên da đầu, hạn chế rụng tóc, kích thích tóc mọc nhanh và dày hơn. Ngoài ra nó đóng vai trò như là một loại dầu xả tự nhiên tuyệt vời cho mái tóc suôn mượt và mềm mại.

Để dễ dàng sử dụng, bạn nên chế biến nha đam thành dạng gel và có thể dùng mỗi ngày. Nếu bảo quản trong tủ lạnh, đậy nắp kín thì gel nha đam có thể sử dụng được 1 tuần.

Cách làm gel nha đam:

Nguyên liệu:

3 bẹ nha đam

2 quả chanh

3 thìa cafe muối

Máy xay sinh tố

Gel nha đam giúp da sáng, mịn màng trông thấy

Cách làm:

Nha đam mua về bạn gọt phần vỏ xanh, rửa sạch cho nha đam hết nhớt. Ngâm nha đam trong nước muối loãng 15 phút. Tiếp theo, cắt nha đam thành những miếng nhỏ, bỏ hết vào máy xay sinh tố, vắt thêm nước cốt 2 quả chanh và xay thật nhuyễn. Sau khi xay, chúng ta có hỗn hợp gel nha đam. Cho vào lọ đậy kín và bảo quản trong tủ lạnh. Mỗi khi dùng, bạn lấy thìa sạch múc gel nha đam ra chén sau đó đậy kín lại như cũ.

4. Công dụng làm đẹp thần thành từ nha đam

Để sớm có làn da đẹp thì bạn hãy dùng nha đam nguyên chất, trực tiếp thoa lên da hằng ngày. Tuy nhiên nên tránh thoa trước khi ra nắng vì da bạn có thể bị bắt nắng dễ dàng hơn. Bên cạnh đó để làm tăng hiệu quả dưỡng da thì bạn có thể sử dụng nha đam kết hợp với một số nguyên liệu khác như là sữa chua, nước vo gạo.

Cách làm trắng da với nha đam

Làm đẹp với nha đam và sữa chua

Vitamin A, E, B1 trong nha đam kết hợp với nha đam giúp tẩy tế bào chết, làm sáng và làm sạch, nhanh chóng làm mờ vết nám mà không làm tổn hại đến da.

Nha đam sữa chua giúp da sáng, căng tràn sức sống

Bạn hãy lấy phần thịt trắng của nha đam, rửa sạch với nước muối và nước lạnh sau đó xay nhuyễn và bỏ phần bã. Sau đó trộn với sữa chua không đường theo tỷ lệ 1:1 và thoa lên da mặt sạch. Bạn có thể nằm thư giãn khoảng 15 phút sau đó rửa sạch mặt và thoa kem dưỡng ẩm bình thường. Liệu trình này nên làm buổi tối trước khi đi ngủ vì ban ngày da dễ bắt nắng.

Làm đẹp da với nha đam và nước gạo

Trong nước vo gạo chứa hàm lượng vitamin B1 rất lớn. Dưỡng chất này kết hợp với các tinh chất trong nha đam cũng giúp bạn đẩy lùi nám và mụn trứng cá nhanh chóng.

Vì vậy, hàng ngày khi vo gạo bạn hãy bỏ nước đầu. Đến nước thứ 2, vo kỹ gạo để lấy được những vitamin từ cám gạo ra nước. Dùng nước này trộn với nước nha đam theo tỷ lệ 1:1 dùng rửa mặt 2 lần một ngày vào buổi sáng và tối.

Nha đam ngâm giấm trắng da

Nha đam ngâm giấm đẩy lùi nám, sạm, da sáng màu hơn

Vào mỗi buổi tối sau khi đã làm sạch làn da, bạn hãy thoa đều dung dịch nha đam ngâm giấm này lên khắp khuôn mặt. Sau đó, sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất có trong hỗn hợp ngấm sâu dần vào các lớp tế bào da, giúp phát huy hiệu quả dưỡng trắng một cách triệt để nhất, rồi nằm thư giãn 15 phút, đến khi mặt nạ khô lại thì rửa sạch bằng nước lạnh. Cứ kiên trì sử dụng mặt nạ nha đam ngâm giấm này trong khoảng 10 ngày, bạn sẽ thấy bất ngờ về kết quả mà mình nhận được đấy.

Làm toner dưỡng da từ nha đam

Bạn chỉ cần pha dung dịch nha đam ngâm giấm với nước khoáng theo tỉ lệ 1:1 cho vào bình xịt, rồi xịt lên da 2 lần/1 ngày vào buổi sáng và buổi tối để căng bằng độ PH cho làn da luôn căng bóng, mịn màng và căng tràn sức sống. Nếu không có bình xịt hãy pha đúng theo tỷ lệ trên rồi dùng bông tẩy trang thấm đều lên da là được. Với những thành phần có tác dụng dưỡng trắng xuất sắc, nha đam giúp da “hồi sinh”, kéo dài tuổi thanh xuân, da căng mịn, săn chắc, ngăn ngừa nếp nhăn cũng như bong tróc, khô nẻ.

Tắm trắng da toàn thân với nha đam

Bạn cũng có thể tắm trắng da toàn thân với nha đam

Trộn bột cám gạo với 2, 3 thìa hỗn hợp + 1 chút sữa tươi/sữa chua không đường thành hỗn hợp sền sệt. Sau đó, tắm sạch với sữa tắm, tốt hơn hết bạn nên tẩy da chết trước để dưỡng chất dễ hấp thụ hơn, đồng thời giúp da thêm mịn màng và trắng hồng. Thoa đều hỗn hợp lên, massage trong 10 phút rồi tắm lại với nước mát. Áp dụng 2 – 3 lần 1 tuần sẽ nhanh chóng thu được kết quả như ý.

Cách trị mụn với nha đam

Với những chị em thường xuyên bị mụn, có thể áp dụng một số cách sau:

Điều trị mụn bằng nha đam đơn giản

Cách đơn giản nhất là các bạn lấy lá nha đam rửa sạch, lột vỏ và bôi lên da mặt 2 ngày/lần. Thực hiện sau một tuần bạn sẽ thấy những nốt mụn trứng cá nhanh chóng biến mất, đặc biệt làn da trở nên trắng sáng và giảm vết thâm sẹo, chống nhăn da.

Nha đam có tác dụng trị mụn rất tốt

Điều trị mụn với nha đam và chanh

Với cách thực hiện này, các bạn chỉ cần lấy nước ép nha đam hòa với nước cốt chanh. Sau khi rửa mặt sạch sẽ các bạn thoa đều hỗn hợp trên lên da, để khoảng 15 – 20 phút cho da mặt khô, rửa lại với nước. Mụn trứng cá, mụn đầu đen sẽ nhanh chóng khô còi mụn và kiểm soát chất nhờn hiệu quả.

Mặt nạ trị mụn bằng nha đam và mật ong

Mật ong có công dụng sát khuẩn giúp làm sạch mụn, sát trùng da và tăng cường độ ẩm do đó khi kết hợp với nha đam tạo thành hỗn hợp có tác dụng trị mụn cực hiệu quả. Bạn chỉ cần lấy 1 lá nha đam rửa sạch, gọt hết lớp vỏ bên ngoài. Sau đó, cho thịt nha đam vào nồi đun sôi với nước khoảng 15 phút, lọc lấy phần nước trộn thêm 4 thìa mật ong. Sau đó, rửa sạch da mặt với nước ấm để lỗ chân lông được thông thoáng, sau đó bôi hỗn hợp trên lên đều da mặt để khoảng 20 phút và rửa lại bằng nước sạch.

Điều trị mụn bằng nha đam và sữa chua

Bạn cho bột nghệ, mật ong, gel nha đam và nước hoa hồng, sữa chua thoa đều lên da mặt sau khi đã làm sạch. Để hỗn hợp trên da mặt khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước.

Trị rạn da với nha đam

Nha đam chứa các vi chất dinh dưỡng có lợi cho da, chất kháng khuẩn và chống viêm giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành các tế bào biểu mô, do đó làm cân bằng sắc tố da, xóa mờ vết sẹo, vết rạn hiệu quả.

Nha đam có tác dụng trị rạn da tốt cho chị em sau sinh

Ngoài ra, polysaccharides và glycoprotein có trong nha đam hỗ trợ rất tốt cho sự kích thích các tế bào da phục hồi và phát triển. Đồng thời cải thiện lượng collagen giúp da đàn hồi, săn chắc hơn.

Mỗi ngày, chăm chỉ cắt lá nha đam, rửa sạch lá, gọt bỏ vỏ xanh rồi tách lấy chất gel trong của lá. Thoa gel lên vùng da bị rạn, mát xa nhẹ nhàng 5 – 7 phút và thư giãn khoảng 10 phút thì rửa sạch với nước ấm. Chỉ trong một thời gian ngắn các vết rạn da sẽ dần biến mất.

Cân bằng da và se khích lỗ chân lông với nha đam

Mỗi ngày, sau khi rửa mặt xong hãy lấy miếng nha đam đông đá massage đều khắp mặt đến khi tan hết trở về miếng nha đam mềm ban đầu thì rửa lại mặt. Lau khô da bằng khăn mềm và thoa một lớp toner để cân bằng bằng da.

Cân bằng sẽ khít lỗ chân lông với nha đam

Thực hiện 2-3 lần mỗi tuần, làn da trở nên căng mịn, trắng sáng, lỗ chân lông se khít. Các vấn đề về da như bong tróc hay khô da cũng biến mất mà không cần dùng kem dưỡng. Đối với những người có làn da bị cháy nắng hay sạm đen, có thể dùng miếng nha đam đông đá để chà. Cách này sẽ làm giảm tổn thương trên da, giúp da đều màu hơn.

5. Cách dưỡng tóc bằng nha đam

Nha đam là một loại “thần dược thiên nhiên” có tác dụng trẻ hóa làn da, mái tóc suôn mượt, mang lại vẻ đẹp tự nhiên cho phái nữ. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải tình trạng tóc rụng nhiều, thưa thớt, nhiều gàu thì hãy tham khảo một số công dụng tuyệt vời của nha đam trong việc chăm sóc mái tóc ở dưới đây nhé!

Sử dụng nha đam thường xuyên bạn sẽ có mái tóc khỏe và làn da đẹp

Khi dùng nha đam dưỡng tóc thì bạn có thể sử dụng nước ép hoặc gel nha đam đều được. Bởi chúng đều có tac dụng chăm sóc, tăng cường độ ẩm, kích thích tóc phát triển, từ đó giải quyết tận gốc hư tổn. Bạn lựa chọn một lá nha đam thật to, rửa sạch, ngâm trong nước muối hoặc nước vo gạo để nha đam ra bớt nhựa. Sau đó, dọc hai bên lá rồi lấy thìa cạo lớp gel nha đam bên trong bôi lên tóc. Massage đều từ chân cho đến ngọn tóc để các dưỡng chất thấm sâu vào bên trong. Nằm thư giãn khoảng 30 phút cho tóc khô. Cuối cùng gội sạch bằng nước mát. Đây là cách ủ tóc bằng nha đam vô cùng đơn giản, dễ thực hiện. Do đó chỉ cần sử dụng thường xuyên từ 2-3 lần/tuần bạn sẽ cảm nhận được hiệu quả, tóc khỏe mạnh, mượt mà hơn.

Ngoài cách này, bạn có thể áp dụng các cách ủ tóc bằng nha đam kết hợp với mật ong hoặc chanh. Đặc biệt, ủ tóc với nha đam và mật ong rất phù hợp cho tóc khô, dễ bị gãy rụng. Bởi mật ong và nha đam đều có tác dụng dưỡng ẩm rất tốt, có tính kháng viêm, chống khuẩn hỗ trợ bảo vệ tóc khỏi những tác động xấu gây hại. Đồng thời ngăn chặn những tác hại của ánh nắng mặt trời, giúp mái tóc chắc khỏe tự nhiên.

Mỗi ngày uống nước nha đam cũng giúp tóc khỏe mạnh, ít gãy rụng

Nguyên liệu cần có:

2 thìa mật ong nguyên chất.

1 lá nha đam.

Lá nha đam bỏ hết phần cứng bên ngoài chỉ lấy phần gel bên trong. Tiếp theo trộn gel nha đam với 2 thìa mật ong nguyên chất. Sau khi gội đầu sạch thì hãy thoa đều hỗn hợp này lên. Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm đều vào bên trong. Sau khoảng 30 phút thì gội lại thật sạch với nước mát. Kiên trì thực hiện 1-2 lần/tuần sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất.

6.Giảm cân với nha đam

Nha đam hạt chia là loại thức uống vô cùng thơm ngon và tốt cho sức khỏe. Loại nước “thần kỳ” này không những giúp cải thiện nhan sắc, cải thiện sức khỏe mà còn giúp giảm cân và làm đẹp một cách an toàn và khoa học. Do đó, chúng nổi tiếng là 2 thực phẩm trợ thủ đắc lực trong việc giảm cân. Các dưỡng chất trong nha đam và hạt chia, đặc biệt là hàm lượng chất xơ lớn giúp tạo cảm giác no lâu và ức chế cơn thèm ăn. Chúng còn có công dụng kích thích hệ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, hạn chế bị tích tụ mỡ bụng. Chính vì vậy, chỉ cần sử dụng loại nước uống nha đam hạt chia hợp lý bạn có thể giảm cân thành công.

Uống nha đam hạt chia thường xuyên giúp giảm cân an toàn

Do đó, để tận dụng được lợi ích này của nha đam hạt chia thì bạn hãy chế biến thành thức uống thơm ngon, bổ dưỡng rồi thưởng thức nhé! Cách nấu nha đam hạt chia giảm cân cũng rất đơn giản. Vì vậy, khi có thời gian, bạn hãy chuẩn bị một số nguyên liệu sau đây và bắt đầu chế biến.

Nguyên liệu cần có:

Nha đam 1 cây lớn

Đường phèn 150g

Chanh 1 quả

Muối 1 muỗng

Hạt Chia 1 muỗng

Cách nấu:

Cho hạt chia vào 1 ly nước lớn, khuấy đều. Sau đó chuẩn bị một bát nước có pha muối loãng, cắt phần thịt nha đam bỏ vào, ngâm trong 4 phút. Tiếp theo lấy một bát nước pha với nước cốt chanh, cắt nhỏ phần thịt nha đam đã ngâm trước đó và tiếp tục ngâm trong bát nước này. Sau 4 phút thì vớt ra.

Sau đó, đun sôi 1 nồi nước, cho nha đam vào nấu trong khoảng 1 phút, rồi vớt ra. Tiếp theo, bạn đun sôi một nồi nước khác, cho đường phèn vào, đợi đến khi tan hết thì cho nha đam và hạt chia vào. Khuấy đều, đợi sôi lại rồi tắt bếp.

Đợt đến khi nguội thì bạn có thể cho thêm đá vào dùng sẽ rất là ngon đấy, giúp thanh lọc và làm cho cơ thể luôn tươi khỏe mỗi ngày. Nha đam hạt chia làm đẹp giảm cân là một phương pháp rất an toàn, vì vậy bạn hãy dùng thường xuyên để đạt được hiệu quả tốt nhất.

Nha đam hạt chia rất tốt cho sức khỏe

Ngoài hạt chia, bạn cũng có thể nấu nhau đam hạt é. Nước nha đam hạt é cũng rất tốt, có hiệu quả làm đẹp và giảm cân không thua gì nha đam hạt chia. Hơn nữa, cách làm món nha đam hạt é cũng tương tự.

Lưu ý khi làm đẹp cùng nha đam

Làm đẹp với nha đam là một quá trình dài. Vì thế ngoài việc kiên trì, bạn còn phải chú ý thêm một số điều sau:

Bảo vệ làn da khi đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời..

Kết hợp ăn nhiều rau xanh, trái cây, uống nhiều nước.

Tránh căng thẳng.

Nếu có điều kiện hãy đến chuyên khoa da liễu để được bác sĩ tư vấn cụ thể về tình trạng da của mình.

Bên cạnh đó, bạn hãy uống thêm nước ép nha đam. Uống 2-3 ly/tuần. Nước ép nha đam chứa một số enzyme có tác dụng đường phân và làm vỡ chất béo, giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đồng thời có thể trị chứng khó chịu ở dạ dày và ruột. Điều này góp phần làm cho bạn có sức khỏe tốt và làn da đẹp, luôn tự tin trước mặt mọi người.

Sử dụng nha đam thường xuyên bạn sẽ có làn da đẹp

Trên đây là những công dụng của nha đam. Tùy vào từng trường hợp mà chị em sẽ áp dụng cho phù hợp. Chỉ cần kiên trì sử dụng thường xuyên và áp dụng đúng cách, bạn sẽ sớm có được làn da trắng bóc, mịn màng và sức khỏe tốt như mong muốn.