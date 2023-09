Chuối tiêu là gì ? Tác dụng của chuối tiêu mà không phải ai cũng biết

Chuối tiêu là một trong những loại chuối được trồng phổ biến tại Việt Nam. Loại quả này cung cấp cho cơ thể một nguồn dinh dưỡng cũng như vitamin cực kỳ phong phú, đa dạng. Chỉ cần ăn 1 quả chuối tiêu mỗi ngày đúng cách bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu. Vậy tác dụng của chuối tiêu chín và chuối tiêu xanh là gì? Chúng có khác nhau không? Và ăn chuối như thế nào cho đúng cách? Câu trả lời sẽ có trong bài viết.

Tác dụng của chuối tiêu mà không phải ai cũng biết - Ảnh minh họa: Internet

Chuối tiêu là gì?

Chuối tiêu là một loài thực vật thuộc họ chuối, phân bố nhiều ở các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, chuối tiêu còn có các tên gọi khác như chuối già, ba thư, tiêu tử,… Chuối tiêu thuộc loại cây thảo, cao từ 5 – 6m, sống lâu năm, thân cây thẳng, tròn mềm, có bẹ lá, cuống hình tròn có khuyết rãnh, lá to và dài. Khi ra trái, mỗi buồng có từ 6 – 8 nải, rất to và đẹp. Quả chuối tiêu có hình dáng cong như lưỡi liềm, chưa chín có màu xanh đậm, chín thì chuyển sang màu vàng, phần thịt vàng nõn, rất thơm và ngọt. Chuối tiêu có vị ngọt, tính hàn, không độc, thành phần chủ yếu là protein, tinh bột, chất béo, các loại đường, phốt pho, calci, kẽm, vitamin A, C, E, B11, chất gôm… Đặc biệt, trong chuối chứa nhiều Pectin – 1 Glucid giúp tiêu hóa tốt và chống nhiễm trùng đường ruột. Vì chứa nhiều bột đường nên chuối là thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng: trên dưới 100 Calori/100g nạc chuối chín tươi.