Chuối tiêu là gì ? Tác dụng của chuối tiêu mà không phải ai cũng biết

Tác dụng của chuối tiêu đối với sức khỏe con người là gì? Ăn như thế nào cho tốt? Cùng tìm hiểu ngay sau đây.
Chuối tiêu là một trong những loại chuoi.topic'>chuối được trồng phổ biến tại Việt Nam. Loại quả này cung cấp cho cơ thể một nguồn dinh dưỡng cũng như vitamin cực kỳ phong phú, đa dạng. Chỉ cần ăn 1 quả chuối tiêu mỗi ngày đúng cách bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu. Vậy tác dụng của chuối tiêu chín và chuối tiêu xanh là gì? Chúng có khác nhau không? Và ăn chuối như thế nào cho đúng cách? Câu trả lời sẽ có trong bài viết.
Chuối tiêu là gì?
Chuối tiêu là một loài thực vật thuộc họ chuối, phân bố nhiều ở các nước Đông Nam Á. Tại Việt Nam, chuối tiêu còn có các tên gọi khác như chuối già, ba thư, tiêu tử,… Chuối tiêu thuộc loại cây thảo, cao từ 5 – 6m, sống lâu năm, thân cây thẳng, tròn mềm, có bẹ lá, cuống hình tròn có khuyết rãnh, lá to và dài. Khi ra trái, mỗi buồng có từ 6 – 8 nải, rất to và đẹp. Quả chuối tiêu có hình dáng cong như lưỡi liềm, chưa chín có màu xanh đậm, chín thì chuyển sang màu vàng, phần thịt vàng nõn, rất thơm và ngọt. Chuối tiêu có vị ngọt, tính hàn, không độc, thành phần chủ yếu là protein, tinh bột, chất béo, các loại đường, phốt pho, calci, kẽm, vitamin A, C, E, B11, chất gôm… Đặc biệt, trong chuối chứa nhiều Pectin – 1 Glucid giúp tiêu hóa tốt và chống nhiễm trùng đường ruột. Vì chứa nhiều bột đường nên chuối là thực phẩm cung cấp nhiều năng lượng: trên dưới 100 Calori/100g nạc chuối chín tươi.
Tác dụng của chuối tiêu xanh
Chuối tiêu dù xanh hay chín thì cũng chứa lượng dưỡng chất và vitamin dồi dào rất có lợi cho cơ thể con người. Đối với chuối tiêu xanh, khi ăn chúng sẽ đem đến những lợi ích về sức khỏe như sau:
- Hỗ trợ việc giảm cân hiệu quả: Chất xơ, tinh bột trơ và cả pectin có trong chuối xanh sẽ mang đến cảm giác no lâu sau khi ăn như vậy hạn chế việc ăn uống của bạn. Những ai đang trong quá trình giảm cân chắc chắn không thể bỏ qua chuối xanh.
- Kiểm soát bệnh đái tháo đường: Tinh bột trơ và pectin cũng giúp bạn kiểm soát được lượng đường trong máu cực kỳ tốt. Vì vậy, bạn không lo bị đái tháo đường khi ăn chuối xanh hằng ngày.
- Tim khỏe mạnh: Khi ăn chuối xanh, nồng độ cholesterol và triglycerid trong huyết tương giảm cũng là một cách góp phần vào việc tăng cường sức khỏe cho tim mạch. Đồng thời kiểm soát được huyết áp.
- Ngăn ngừa, điều trị bệnh tiêu chảy: Ăn chuối xanh sẽ làm cứng phân, đồng thời chống lại các vi khuẩn có hại gây nên hiện tượng này.
- Hỗ trợ hấp thu sắt một cách tốt nhất: Ăn chuối xanh nấu chín là một cách tăng lượng sắt đáng kể cho cơ thể.
Tuy nhiên, khi sử dụng chuối xanh cũng cần phải lưu ý đến những điều sau đây: Không nên ăn quá nhiều vì chúng sẽ khiến bạn bị đầy bụng, đầy hơi và mắc bệnh táo bón. Tránh ăn chuối xanh khi bạn bị dị ứng với latex.
Ăn chuối tiêu chín có tác dụng gì?
Chuối tiêu chín có nhiều công dụng hơn đối với chuối xanh:
- Tăng cường khả năng hoạt động của thần kinh và cơ bắp: Lượng kali trong chuối tiêu khá cao khoảng 400mg, chúng giúp cho việc hoạt động của thần kinh và cơ bắp được tốt nhất. Đồng thời cũng ngăn ngừa việc bị chuột rút khi vận động lâu, mạnh.
- Cải thiện hệ miễn dịch: Vitamin C trong chuối tiêu cung cấp khoảng 15% nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Nhờ đó, khả năng kháng khuẩn, chống oxy hóa và hệ miễn dịch được tăng cường hiệu quả.
- Kích thích quá trình sản sinh tế bào mới của cơ thể: Vitamin B6 có trong chuối sẽ tham gia vào quá trình tái tạo cũng như kích thích các tế bào mới phát triển để cơ thể bạn khỏe mạnh hơn.
- Thư giãn thần kinh, cải thiện tâm trạng và giấc ngủ: Tryptophan trong chuối tiêu giúp cơ thể sản sinh serotonin và melatonin từ đó giúp xoa dịu thần kinh cũng như mang đến cảm giác buồn ngủ cho người ăn.
- Giúp giải rượu: Trong trường hợp bạn uống nhiều rượu, bia, ngoài các cách giải rượu khác, cũng có thể tham khảo việc kết hợp giữa chuối, mật ong và sữa. Hỗn hợp này sẽ giúp đào thải chất cồn tốt hơn và điều hòa dịch dạ dày từ đó tỉnh táo nhanh hơn.
- Giúp xương khớp chắc khỏe: Một tác dụng không thể bỏ qua khác của chuối tiêu là giúp cho hệ xương khớp chắc khỏe. Bởi, trong chuối có chứa canxi và chất hỗ trợ hấp thu canxi tối đa.
- Chuối cũng có tác dụng cực kỳ tốt trong việc làm đẹp của các chị em. Nên nếu ai thắc mắc ăn chuối có tác dụng gì cho nữ giới thì đây chính là câu trả lời. Ăn chuối tiêu chín giúp cấp ẩm cho da, ngăn ngừa quá trình lão hóa của da, giảm thâm quầng và bọng mắt, trị mụn trứng cá hiệu quả. Đồng thời nuôi dưỡng tóc mượt mà, tẩy trắng cho răng, tẩy da chết.
- Tác dụng của chuối tiêu với bà bầu: Giảm nguy cơ sinh non, dị tật đối với thai nhi, hạn chế thiếu máu, bổ sung canxi, tăng cường sức đề kháng, giảm cảm giác buồn nôn, chống táo bón…
Bên cạnh đó, cũng giống như chuối xanh, chuối chín giúp ngăn ngừa ung thư, các bệnh tim mạch, đột quỵ, giảm cân, giảm cholesterol xấu…
Khi ăn chuối chín, để phát huy được tác dụng tối đa bạn cần lưu ý những điều sau đây:
- Ăn chuối chín tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng.
- Mỗi ngày chỉ cần ăn 1 đến 2 quả không nên ăn quá nhiều.
- Thời điểm thích hợp nhất để ăn chuối là khoảng từ 1 đến 2 tiếng sau khi ăn.
- Tuyệt đối không ăn chuối khi bụng còn đang đói như vậy sẽ khiến lượng đường trong máu tăng đồng thời bị đau dạ dày.
- Bệnh nhân bị bệnh thận không nên ăn chuối tiêu.
- Người bị đau đầu, tiểu đường hạn chế ăn loại quả này.
- Không ăn chuối cùng khoai tây, pudding sẽ khiến sản sinh phản ứng hóa học không tốt cho cơ thể dẫn đến ngộ độc.
Những tác dụng của chuối tiêu cả khi xanh và lúc chín đều đã được đề cập đầy đủ trong bài viết. Việc tìm hiểu kỹ về một loại quả là điều vô cùng cần thiết mà bạn nên làm để có cách sử dụng chính xác nhất cho mình và cả gia đình.