Sau đây là 7 lỗi phạm phong thủy trong việc thiết kế nhà vệ sinh, biết để mà tránh kẻo gia đình lục đục, bệnh tật triền miên, tiền của thất thoát:

Để hóa giải bạn có thể đặt bình phong ở giữa hai phòng hoặc treo rèm ở cửa nhà vệ sinh để ngăn âm khí.

Nhà vệ sinh mang nhiều âm khí, thuộc ngũ hành Thủy, âm khí tiến vào phòng ngủ làm mất cân bằng âm dương trong cơ thể, rất bất lợi cho sức khỏe . Với người mệnh kỵ Thủy như người mệnh Thổ, người mệnh Hỏa thì càng hung hiểm. Không những vận trình xui xẻo mà còn hay đau ốm.

Cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính

Trong phong thủy cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính tạo thế nhà đào hoa, có mặt tích cực là thịnh vượng nhân duyên, người độc thân dễ dàng kết giao với bạn bè khác phái, người đã kết hôn thì có duyên trong giao tiếp xã hội.

Tuy nhiên, nó cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Nó khiến người sống trong nhà dễ mắc bệnh thận, bàng quang, bệnh về bài tiết.

Cách hóa giải là đặt bình phong ngăn giữa để giảm bớt hung hiểm hoặc bày chậu cây lớn và treo rèm ở cửa chính.

Cửa nhà vệ sinh đối diện cửa chính sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Nó khiến người sống trong nhà dễ mắc bệnh thận, bàng quang, bệnh về bài tiết. Ảnh minh họa: Internet

Cửa nhà vệ sinh đối diện cửa bếp

Cửa nhà vệ sinh đối diện cửa bếp không khác nào nước đối diện với lửa. Theo phong thủy, nước chủ về tài vận, mang tới tài khí. Lửa áp chế được nước nên sẽ làm tài vận kém hanh thông, dễ mang tới vận lậu tài.

Cửa nhà vệ sinh vuông góc với cửa phòng ngủ

Cửa nhà vệ sinh vuông góc với cửa phòng ngủ sẽ ẩn giấu sát khí, ảnh hưởng tới sức khỏe và vận trình hôn nhân của chủ nhà. Trong trường hợp này bạn nên đóng cửa nhà vệ sinh, khi dùng thì mở ra rồi đóng lại như cũ.

Nhà vệ sinh ở góc Tây Nam

Góc Tây Nam trong nhà đại diện cho nữ chủ nhân. Nếu đặt nhà vệ sinh ở đây thì phụ nữ trong nhà dễ mắc bệnh phụ khoa.

Cách hóa giải là hãy giữ gìn vệ sinh thật tốt đồng thời căn cứ vào mệnh của nữ chủ nhân để bày ra vật phẩm phong thủy hóa sát phù hợp.

Góc Tây Nam trong nhà đại diện cho nữ chủ nhân. Nếu đặt nhà vệ sinh ở đây thì phụ nữ trong nhà dễ mắc bệnh phụ khoa. Ảnh minh họa: Internet

Cửa nhà vệ sinh và cửa phòng ngủ cùng một hướng

Mặc dù không phải vấn đề lớn nhưng cũng nên chú ý một điểm là giường ngủ không dựa vào vách tường sát với nhà vệ sinh, tránh nguy cơ về sức khỏe và tình cảm.

Nhà vệ sinh ở trung tâm nhà

Mặc dù kiểu thiết kế này được nhiều người yêu thích nhưng nó mang đến điều bất lợi cho toàn bộ gia trạch. Lý do là bởi trung tâm nhà là trái tim của ngôi nhà, không thể đặt thứ ô uế như nhà vị sinh ở đó vì nó sẽ khiến uế khí xâm chiếm toàn bộ ngôi nhà.

Nhà vệ sinh cũng không nên đặt ở khu vực Tây Nam hoặc Đông Bắc của ngôi nhà. Đây là hai phương vị vượng khí thuộc ngũ hành Thổ, sẽ nảy sinh trường hợp Thổ khắc Thủy, không may mắn, gây tổn hao tới sức khỏe của người trong nhà.

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