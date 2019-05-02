Tập đoàn Đất Xanh lừa dối khách hàng mua đất tại dự án Gold Hill?

Không gian sống 02/05/2019 06:33

Trong khi Công ty CP dịch vụ BĐS Đất Xanh, chủ đầu tư dự án Gold Hill, cho rằng việc chậm cấp sổ đỏ cho khách hàng vì công ty bị phụ thuộc vào tiến độ xử lý hồ sơ của cơ quan chức năng, tuy nhiên UBND tỉnh Đồng Nai lại cho biết doanh nghiệp này chưa thi công xong hạ tầng…

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Lý, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản số 4655/UBND-CNN trả lời các công dân là khách hàng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu dân cư thị trấn Trảng Bom – Đồng Nai (tên thương mại là Gold Hill) do Công ty CP Dịch vụ BĐS Đất Xanh (Tập đoàn Đất Xanh) làm chủ đầu tư.

Theo phản ánh của người dân, từ năm 2016 Tập đoàn Đất Xanh có lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất các nền đất tại dự án Gold Hill, tuy nhiên đến nay nhiều người vẫn chưa được chủ đầu tư sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Người dân liên tiếp gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Đồng Nai mong được giải quyết. Đỉnh điểm, ngày 17/4/2019 có 25 người kéo đến trụ sở tiếp công dân của tỉnh Đồng Nai để trình bày về việc Tập đoàn Đất Xanh “đổ lỗi” việc chậm giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho khách hàng là do tiến độ xử lý hồ sơ của tỉnh.

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Khách mua đất tại dự án Gold Hill kéo đến trụ sở Tập đoàn Đất Xanh căng băng rôn phản đối. 

Cụ thể, trong văn bản trả lời khách hàng ngày 19/3/2019 Tập đoàn Đất Xanh cho rằng UBND tỉnh Đồng Nai là cơ quan có thẩm quyền xử lý và quyết định hoàn tất thủ tuc sang tên trên sổ đỏ cho khách hàng với những lô đất còn lại. Chủ đầu tư cũng bị phụ thuộc hoàn toàn vào tiến độ xử lý của UBND tỉnh.

Sau khi rà soát hồ sơ dự án, UBND tỉnh Đồng Nai thông tin, dự án phát triển nhà ở khu dân cư quy hoạch tại thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) được cơ quan này có văn bản chấp thuận đầu tư ngày 8/5/2012. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải triển khai xây dựng xong hạ tầng khu dân cư, được cơ quan chức năng xác nhận và nghiệm thu hoàn thành mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho khách hàng.

“Việc Tập đoàn Đất Xanh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 123 lô đất nền cho khách hàng là không đúng quy định… Như vậy, Tập đoàn Đất Xanh có văn bản cho rằng việc công ty chậm làm sổ đỏ cho khách hàng là do UBND tỉnh Đồng Nai chậm giải quyết thủ tục là không có cơ sở”, văn bản của UBND tỉnh Đồng Nai nêu rõ và cho biết khách hàng có thể khởi kiện người ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Sổ đỏ tại dự án Gold Hill là vấn đề khiến nhiều khách hàng mua đất tại dự án này bức xúc. Theo hợp đồng ký kết, Tập đoàn Đất Xanh phải bàn giao sổ đỏ cho khách bắt đầu từ tháng 3/2017 trở đi, tuỳ theo từng thời điểm khách ký hợp đồng. Tuy nhiên, trong khi khách hàng đã thanh toán tiền thì chủ đầu tư lại kéo dài thời gian cấp sổ.

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