Sai lầm nhiều người mắc phải khiến máy giặt nhanh hỏng: Giặt quần áo xong nên mở hay đóng cửa?

Máy giặt vừa sử dụng, phải mở cửa để thông gió và khô. Nếu nhìn qua lớp kính cửa máy sau khi giặt, sẽ thấy những giọt nước nhỏ bao phủ. Nếu không lau khô kịp thời, phần máy bên trong dễ bị ẩm ướt, gây ẩm mốc, ảnh hưởng tới tuổi thọ của máy.

Máy giặt là thiết bị cần thiết trong mỗi gia đình, giúp giải phóng sức lao động con người. Tuy nhiên, sau khi lấy quần áo ra khỏi máy giặt , nhiều người lại hiểu nhầm về thao tác tiếp theo. Một số đóng lại luôn để tránh bụi bẩn lọt vào, số khác lại luôn mở cửa máy giặt, đón nắng gió nhằm tránh ẩm mốc. Tuy nhiên, cả hai cách này đều chưa chính xác.

Tuy vậy, lớp lót cao su sẽ cản trở không khí lưu thông, hơi nước vì thế không thoát ra ngoài được. Nếu không lau sạch, hơi nước cộng với cặn bột giặt bị kẹt trong lớp cao su của máy sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho nấm mốc phát triển. Hậu quả là quần áo sẽ có mùi hôi, thậm chí vi khuẩn có thể bám vào quần áo sau mỗi lần giặt, dễ gây kích ứng da hoặc ngứa ngáy.

Điều đúng đắn sau khi sử dụng là dùng giẻ sạch có tính thấm nước tốt, nhanh chóng lau khô thùng bên trong máy giặt, đặc biệt ở màng bao và lót cao su của máy giặt lồng ngang. Đây là bộ phận chắn khiến nước trong lồng giặt không bị tràn ra ngoài.

Sau khi lau khô, mở cửa máy giặt để thông gió hai tiếng trước khi đóng lại. Bằng cách này, nước còn lại bên trong sẽ bay hơi, do đó có thể ngăn ngừa nấm mốc.

Tại sao không mở cửa máy giặt nhiều thời gian hơn? Lý do là do bụi bẩn bên ngoài sẽ lọt vào. Ngoài ra, khi mở càng lâu, lực tác động lên điểm kết nối giữa cửa và máy giặt càng lớn, ảnh hưởng đến tuổi thọ của máy.

Với những gia đình có không gian chật hẹp, nếu mở hết cỡ cửa máy giặt sẽ khó khăn trong việc di chuyển. Có thể giải quyết vấn đề này bằng cách mở hé vừa đủ cho không khí lưu thông.

Một số nghiên cứu đã chứng minh máy giặt sử dụng trong ba tháng sẽ xuất hiện vi khuẩn cứng đầu. Nếu mở máy giặt ngửi thấy mùi khó chịu, có nghĩa đã đến lúc bạn nên làm sạch máy. Bằng không vi khuẩn sẽ bám vào quần áo, ảnh hưởng tới sức khỏe con người.

Nếu mở máy giặt ngửi thấy mùi khó chịu, có nghĩa đã đến lúc bạn nên làm sạch máy

Ngoài ra, có một số lưu ý khác khi sử dụng máy giặt mà nhiều người không biết như:

1. Giặt quá nhiều quần áo trong một lần giặt

Lượng quần áo quá nhiều làm cho máy giặt không thể giặt sạch được quần áo, xà phòng có thể không tan hết trong nước và để lại những vết loang lỗ trên quần áo. Không những vậy khi máy giặt bí quá tải, trục xoay trong lồng giặt không quay được vì bị mắc kẹt hoặc có thể bị lệch tâm dẫn đến bị nhờn hoặc hư hỏng trục xoay.

Khuyến cáo: Bạn chỉ nên giặt quần áo có số lượng vừa phải, không qua nhiều và không quá ít.

2. Không dùng bột giặt dành riêng cho máy giặt

Rất nhiều người có thói quen dùng bột giặt tay cho máy giặt và đổ quá nhiều. Trong quá trình giặt, loại bột giặt này tạo ra nhiều bọt có thể tràn ra ngoài hoặc văng vào bảng mạch điều khiển và bị thấm vào bo mạch gây chập cháy.

Khuyến cáo: Chỉ nên dùng bột giặt hoặc nước giặt sử dụng giặt máy.

Chỉ nên dùng bột giặt hoặc nước giặt sử dụng giặt máy

3. Bỏ quên vật dụng kim loại trong máy giặt

Có thể do vội vàng mà nhiều người không kiểm tra bao túi áo quần trước khi bỏ vào máy giặt, hoặc nhà có trẻ con khi chơi nghịch bỏ các vật dụng kim loại vào máy giặt để rồi những đồng xu, chìa khóa, hộp quẹt, dao bấm... bị văng ra lồng giặt khi máy đang hoạt động có thể gây mắc kẹt, chập cháy hoặc trầy xước, thủng lồng giặt làm cho máy nhanh chóng hư hỏng.

Khuyến cáo: Kiểm tra kỹ càng máy giặt, túi áo quần trước khi bỏ quần áo vào máy giặt.

4. Đặt máy ở những nơi ẩm ướt hoặc quá nhiều ánh nắng

Vị trí đặt máy giặt ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng, thời hạn sử dụng của sản phẩm. Đặt máy giặt ở những nơi ẩm ướt như nhà tắm, nhà bếp, gần chậu rửa không chỉ khiến máy giặt bị ẩm ướt, rỉ sét mà còn dễ khiến nước rơi vào bảng điều khiển của máy. Board mạch là nơi được trang bị nhiều linh kiện điện tử, nếu bị ẩm ướt sẽ không hoạt động, khiến máy cũng không thể vận hành. Ngược lại nếu đặt máy giặt ở ban công hoặc những nơi có ánh nắng chiếu vào cũng dễ làm hỏng các linh kiện điện tử.

Khuyến cáo: Hãy đặt máy giặt ở nơi thoáng mát khô ráo, tránh ánh nắng mặt trời.