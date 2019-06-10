Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng

Không gian sống 10/06/2019 14:29

Lấy cảm hứng từ những tổ mối, ngôi nhà tại quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng được xây dựng bằng những viên gạch nung không tô vữa, tất cả đồ nội thất đều được làm từ gỗ. Có thể nói đây là ngôi nhà ấn tượng có một không hai tại Đà Nẵng. 

Đà Nẵng, một thành phố ven biển miền trung của Việt Nam, có khí hậu khá khắc nghiệt, thời tiết thay đổi đáng kể giữa mùa nắng và mùa mưa. Nơi đây cũng chịu ảnh hưởng của rất nhiều cơn bão nhiệt đới hàng năm. Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn nổi tiếng với Tháp gạch nung Champa (thời Vương quốc Champa cổ đại), được xây dựng trong thời gian từ thế kỷ thứ IV đến cuối thế kỷ XV. 

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 1
Ngôi nhà "tổ mối" có vẻ ngoài không đụng hàng ở Đà Nẵng.

Lấy cảm hứng từ những con mối xây tổ, kiến ​​trúc sư đã thiết kế ngôi nhà với không gian chung chiếm phần lớn ở chính giữa, nơi có quầy bếp, bàn ăn và góc giải trí. 

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 2
Ngôi nhà được xây dựng bằng gạch nung.

Sảnh lớn dẫn đến các khu vực chức năng khác nhau trong nhà như phòng nghỉ ngơi, phòng khách và phòng ngủ. Tầng lửng có một phòng ngủ, một phòng thờ và một thư viện nhỏ.

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 3
Các không gian tại tầng trệt thông suốt với nhau. 

Gác mái là khu vực thư giãn mở với rèm che dây leo. Được thiết kế cho ba người, ngôi nhà không cần nhiều vách ngăn ngoại trừ phòng thờ và phòng ngủ. Trong khi đó, tại các khu vực chung trong nhà, các thành viên trong gia đình vẫn có thể thấy và trò chuyện với nhau thông qua các bức tường với các lỗ được sắp xếp ngẫu nhiên nhưng khoa học.

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 4
Gạch xây thô không tô vữa, yếu tố độc đáo của ngôi nhà này. 

Ngôi nhà chủ yếu được xây dựng bằng gạch nung, vật liệu truyền thống ở địa phương. Gạch nung rất được sử dụng để xây dựng các tòa tháp Champa cổ đại. Trần nhà được đúc bằng bê tông nguyên bản, và sàn nhà được phủ bằng đất nung với màu tối. Tất cả đồ nội thất được làm bằng gỗ từ mái của ngôi nhà cũ, giúp tổng chi phí thực tế của việc xây dựng tiết kiệm đáng kể. 

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 5
Đồ nội thất của ngôi nhà được làm bằng gỗ. 

Tường nhà được xây dựng hoàn toàn bằng gạch nung làm cho ngôi nhà mát mẻ vào mùa hè; Loại gạch này có thể giữ độ ẩm cho toàn bộ ngôi nhà. Kỹ thuật xây dựng đặc biệt, đó là có hai lớp tường gạch bao phủ bên ngoài và một khung nhôm kính bên trong tạo ra không gian có chức năng như một lớp đệm. 

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 6
Không gian thờ cúng của ngôi nhà. 

Bên cạnh đó, việc bố trí nhà vệ sinh và phòng thư viện dọc theo các bức tường không chỉ giúp ngăn chặn những cơn gió mạnh trong mùa bão mà còn dẫn gió về phía những khoảng trống thẳng lên mái nhà. 

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 7
Hướng nhìn vào không gian bếp. 

Trên mái nhà, các kiến ​​trúc sư sử dụng một hệ thống dầm và sàn ngược để tạo ra một khu vườn nhỏ cho cây. Đây là một nơi lý tưởng để cả gia đình thư giãn và tận hưởng làn gió trong những ngày hè oi bức.

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 8
Không gian phòng ngủ thoáng đãng. 

Thiết kế đặc biệt của những bức tường gạch nung có rất nhiều lỗ, cùng với không gian giữa các tầng lớn, cho phép gió và ánh sáng đi đến tất cả các góc của ngôi nhà, ngay cả những khu vực khó tiếp cận nhất. Chủ sở hữu ngôi nhà cũng có thể tận hưởng bầu trời vào ban ngày hoặc ban đêm từ phòng khách, bàn ăn hoặc nhà bếp.

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 9
Cường độ ánh sáng xuyên qua các lỗ gạch thay đổi theo thời gian trong ngày. 

Vào những thời điểm khác nhau trong ngày, cường độ ánh sáng xuyên qua các lỗ giữa các tầng làm cho màu tường gạch thay đổi từ màu đỏ nhạt vào buổi sáng, màu đỏ vào buổi trưa, màu đỏ sẫm vào buổi chiều và nhiều màu tím hơn vào cuối buổi chiều tối.  

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 10
Ánh sáng hắt qua các lỗ gạch của ngôi nhà như tổ mối. 

Vào buổi tối và ban đêm, ngôi nhà giống như một chiếc đèn lồng lớn với ánh sáng hắt ra từ các lỗ. Các bức tường gạch xung quanh được trang trí với một số viên gạch thô để tạo bóng.

Nhà xây gạch nung không tô vữa có một không hai ở Đà Nẵng - Ảnh 11
Về đêm, ngôi nhà như chiếc đèn lồng khổng lồ. 

Sân và vườn đều được phủ sỏi thô với một số loại cây từ ngôi nhà cũ để giữ lại cái gì đó quen thuộc cho gia chủ. Tận dụng tốt hệ thống thông gió, chiếu sáng và cơ chế điều hòa không khí tự nhiên đã khiến ngôi nhà này tối ưu hóa các yếu tố của một công trình ở miền nhiệt đới. 

 

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