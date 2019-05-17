Nguyên nhân khiến căn hộ ở chung cư Flora Anh Đào cháy trong đêm?

Không gian sống 17/05/2019 15:24

Hàng trăm cư dân chung cư Flora Anh Đào, quận 9, TP.HCM phải tháo chạy trong đêm khi xảy ra hoả hoạn tại một căn hộ ở tầng 5. Nguyên nhân ban đàu của vụ hoả hoạn đã được xác định. 

Chiều 17/5, cơ quan chức năng quận 9, TP.HCM cho hay vẫn đang tiến hành điều tra vụ cháy xảy ra tại một căn hộ ở tầng 5 chung cư Flora Anh Đào trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9 vào rạng sáng. 

Trước đó, lúc 3h20’ rạng sáng 17/5, cư dân chung cư Flora Anh Đào đang ngủ thì bất ngờ nghe tiếng chuông báo cháy khẩn cấp, kèm theo đó là thông tin hướng dẫn cư dân di chuyển thoát ra ngoài toà nhà.

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Ngọn lửa bùng cháy trong căn hộ ở tầng 5 chung cư Flora Anh Đào. (Ảnh: N.H)

Đám cháy được xác định xuất phát từ một căn hộ ở tầng 5 của chung cư. Sau ít phút phát hiện, lực lượng PCCC tại chỗ của Ban quản lý chung cư Flora Anh Đào đã phối hợp cùng Cảnh sát PCCC quận 9 khống chế, dập tắt hoàn toàn đám cháy. 

Căn hộ xảy ra cháy được chủ nhà cho thuê. Nguyên nhân ban đầu đang được Ban quản lý chung cư ghi nhận là do sự cố chập điện từ máy in của người thuê nhà, tuy nhiên cần phải chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra chức năng. Sự cố không không gây thiệt hại về người nhưng nhiều đồ đạc trong căn hộ đã bị cháy rụi. 

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Hàng trăm cư dân vẫn còn lo lắng khi thoát ra khỏi toà nhà. (Ảnh: N.H)

Được biết, chung cư Flora Anh Đào do chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh BĐS Nguyên Phúc (thuộc Tập đoàn Nam Long) bàn giao quyền quản lý vận hành chung cư cho Ban quản trị từ năm 2018. Hiện chủ đầu tư và Ban quản trị đang tích cực hỗ trợ cư dân khắc phục sự cố. 

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