Ngôi nhà ở ngoại ô TP.HCM thách thức mọi côn trùng

Ngôi nhà này nằm trong một khu dân cư mới ở ngoại ô TP.HCM, được bao quanh bởi cỏ dại và kênh rạch nên môi trường sống bị tác động bởi nhiều loài côn trùng. Do vậy, thách thức đối với kiến trúc sư là phải thiết kế không gian sống thích nghi với môi trường xung quanh.

Bao quanh ngôi nhà là cây cỏ và kênh rạch, có nhiều loài côn trùng.

Nằm giữ khu dân cư và có không khí xanh mát, đây là ngôi nhà được thiết kế cho 3 thế hệ sinh sống. Kiến trúc sư xây dựng ý tưởng cần có một hệ thống thông gió để tận dụng luồng không khí tự nhiên và tránh côn trùng.