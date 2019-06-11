Ngôi nhà ở ngoại ô TP.HCM thách thức mọi côn trùng

Nằm ở vị trí được bao quanh bởi cỏ dại và kênh rạch, ngôi nhà đối mặt với sự tác động của nhiều loại côn trùng. Đây cũng là thách thức đối với kiến trúc sư khi được yêu cầu thiết kết một nơi ở thích nghi với môi trường xung quanh.
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Ngôi nhà này nằm trong một khu dân cư mới ở ngoại ô TP.HCM, được bao quanh bởi cỏ dại và kênh rạch nên môi trường sống bị tác động bởi nhiều loài côn trùng. Do vậy, thách thức đối với kiến trúc sư là phải thiết kế không gian sống thích nghi với môi trường xung quanh.
Nằm giữ khu dân cư và có không khí xanh mát, đây là ngôi nhà được thiết kế cho 3 thế hệ sinh sống. Kiến trúc sư xây dựng ý tưởng cần có một hệ thống thông gió để tận dụng luồng không khí tự nhiên và tránh côn trùng.
Ưu tiên của công trình này không chỉ thiết kế một chỗ ở tiện nghi mà còn mang đến trãi nghiệm về không gian, ánh sáng và gió bên trong ngôi nhà cho gia chủ. Kiến trúc sư đã mang đến không gian mở cho cả chiều dọc và chiều ngang ngôi nhà, tận dụng ánh sáng và gió tự nhiên.
Mặt tiền chính của ngôi nhà được xây dựng dưới dạng dầm bê tông đúc chéo được che bóng từ bên ngoài với chức năng chặn mưa và nắng. Mặt tiền này còn có đa chức năng khác như để ngồi hoặc đặt chậu cây cảnh bên trong.
Sự kết hợp của gạch thông gió và lưới chống côn trùng trở thành một lớp màng bảo vệ, như một tấm lưới chống muỗi khổng lồ bao trùm lên ngôi nhà.