Mẹ đảm 4.0 sắm đồ cúng ông Táo chỉ trong một nốt nhạc

Bởi thế mà đối với chị em phụ nữ, việc chuẩn bị một mâm cúng ông Táo đầy đủ, đa dạng lễ vật luôn là một trọng trách trong mỗi dịp Tết đến. Nếu đang loay hoay giải quyết công việc "xếp chồng" mà chưa có thời gian đi chợ sắm đồ bày biện mâm cỗ, hãy truy cập ứng dụng Shopee ngay để “trợ thủ” này mang đến cho bạn những gợi ý mua sắm hay ho với giá ưu đãi siêu hời.

Theo tục cổ truyền, vào ngày 23 tháng Chạp hằng năm, các gia đình thường chuẩn bị làm lễ cúng tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời để báo cáo mọi việc tốt xấu của nhân gian. Đây được xem là tín ngưỡng thờ cúng mang ý nghĩa nhân văn, hướng con người tích cực làm việc tốt.

Để công cuộc chuẩn bị lễ vật trong ngày đưa ông Táo sắp tới được đơn giản và tiện lợi hơn, chị em có thể tham khảo những gợi ý mua sắm dưới đây và tận dụng những ưu đãi từ chương trình Tết Sale Chính Hãng để tiết kiệm chi tiêu.

Trên bất kỳ mâm cỗ cúng nào, một chiếc bình hoa sum suê “đỏm dáng” cũng là một lễ vật không thể thiếu. Nếu không có thời gian đến cửa hàng, chị em vẫn có thể đặt mua ngay chiếc bình gốm tráng men cao cấp với họa tiết bắt mắt được thiết kế bởi người nghệ nhân Bát Tràng đang có mặt trên Shopee với giá ưu đãi duy nhất hôm nay.

Set 3 bình hoa mini đang được giảm đến nửa giá chỉ còn 195.000 đồng trên Shopee.

Ly thủy tinh và hộp trà cao cấp

Bên cạnh mâm cơm cúng đủ đầy, chung trà và chén rượu cũng là những lễ vật cúng mà chị em không thể bỏ qua. Thay vì mua sắm lắt nhắt dễ gây thiếu sót và chọn phải sản phẩm kém chất lượng, chị em giờ đây có thể thong thả “chốt đơn” bộ đôi ly thủy tinh mini và hộp trà lài Cầu Đất trên Shopee và chờ đợi sản phẩm được ship đến tận nhà với mức phí siêu tiết kiệm.

Ly thủy tinh mini với thiết kế mặt cắt vô cùng sang trọng, tinh tế chắc chắn sẽ khiến chị em phải “móc hầu bao”. Sản phẩm hiện đang có giá từ 32.000 đồng/99.000 đồng ứng với đường kính 3cm/5cm.

Hộp trà lài Cầu Đất trứ danh nay đang có giá ưu đãi chỉ 85.000 đồng trên Shopee.

Nhang trầm hương tự nhiên

Nếu đang tìm kiếm một loại nhang với mùi hương thoang thoảng dễ chịu và an toàn cho sức khỏe thì đây sẽ là gợi ý hoàn hảo dành cho bạn. Cam kết 100% thành phần thiên nhiên và không chứa hương liệu có hại cho sức khỏe, dòng sản phẩm nhang trầm hương từ Xưởng Mộc Việt hiện đang được hội chị em trên Shopee tích cực săn đón bởi mức giá siêu hời so với chất lượng tối ưu.

Sản phẩm hiện đang được bán với giá 332.500 đồng cho bó 1kg phổ thông.

Chẳng những có thể tìm kiếm các vật dụng trưng bày hay đồ dùng trang trí mâm cỗ cúng, chị em thậm chí còn có thể “đi chợ” tại mục mục ShopeeFood Mart trên ứng dụng ShopeeFood để tiết kiệm thời gian. Các mặt hàng rau củ quả, thực phẩm tươi sạch với tiêu chuẩn nghiêm ngặt đều được bán với mức giá vô cùng phải chăng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn để bạn thỏa sức lựa chọn và thêm vào giỏ hàng.

Ưu đãi thanh toán từ Shopee, ShopeePay

Hôm nay, chủ thẻ tín dụng SHB Mastercard được giảm 100.000 đồng cho đơn từ 500.000 đồng; chủ thẻ BIDV được giảm ngay 150.000 đồng cho đơn từ 1 triệu đồng; Kyna dành tặng ưu đãi giảm 50% khóa học tiếng Trung cho người mới bắt đầu. Chi tiết: https://shopee.vn/m/uu-dai-doi-tac

Mua ngay Gói Siêu Voucher x4 ưu đãi có giá chỉ 30.000 đồng nhưng giúp tiết kiệm đến 120.000 đồng tại: http://shopee.vn/m/goi-sieu-voucher#1635935827437

Theo dõi các chương trình giải trí trên Shopee Live để có cơ hội săn được các mã giảm giá lên đến 30.000 đồng và mã freeship độc quyền. Ngoài ra, với đơn hàng đầu tiên đặt qua livestream, người dùng sẽ được Shopee lì xì voucher trị giá 30.000 đồng để áp dụng ngay ở bước thanh toán. Đừng quên đón xem các livestream đặc biệt diễn ra vào 14.1 và 15.1 để săn loạt sản phẩm độc quyền giảm nửa giá trên Shopee Live.

Thông tin ưu đãi:

Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết, tham gia mua sắm ngay từ hôm nay và đón chờ chương trình "15.1 Tết Sale Cơ Hội Cuối" thuộc sự kiện "Shopee Tết Sale - Freeship Cho Mọi Nhà" diễn ra từ 1.1 đến 15.1. Chương trình mang đến cho người dùng loạt ưu đãi hấp dẫn mừng Xuân Quý Mão 2023 gồm miễn phí vận chuyển đơn từ 0 đồng, hàng hiệu freeship đến 70.000 đồng và giảm ship ngoại tỉnh đến 50%. Chi tiết: https://shopee.vn/m/tet-sieu-sale