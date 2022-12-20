Khấn thần Tài như thế nào vào buổi sáng sớm để "đánh thức" tài lộc, trưa lộc ríu rít tìm về tận cửa

Không gian sống 20/12/2022 10:32

Từ giờ, mỗi khi mở hàng buổi sáng bạn nên lẩm bẩm nhỏ bài khấn cực linh nghiệm dưới đây để cầu xin sức khỏe, may mắn, phát tài cho mình nhé.

Người Việt Nam và một số nước phương Đông tin rằng việc cúng thần Tài sẽ mang lại cho gia chủ nhiều may mắn và tài lộc. Nhiều gia đình, các hộ kinh doanh có bàn thờ riêng cho thần Tài và thực hiện cúng lễ hằng ngày.

Khấn thần Tài như thế nào vào buổi sáng sớm để 'đánh thức' tài lộc, trưa lộc ríu rít tìm về tận cửa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Làm gì để đánh thức thần Tài?

- Thường ngày nên đốt hương mỗi sáng từ 6 – 7h và chiều tối từ 18h – 19h. Thay nước uống khi đốt hương, thay nước trong lọ hoa và thờ nải chuối chín vàng.

- Người kinh doanh nên cúng ở địa điểm kinh doanh; Lễ ở nhà riêng không nên đặt mâm cúng ngoài cửa, ở sân. Đồ lễ đơn giản.

- Gạo, muối thì cất lại dùng cho có lộc, không được vãi ra ngoài.

- Vàng, bạc đại đốt ở ngoài.

- Rượu hay nước thì đứng ngoài cửa tưới vào nhà, có ý nghĩa là đem lộc vào.

- Bộ tam sên hay bánh trái chia nhau trong nhà dùng không cho người ngoài.

Tránh để các con vật chó mèo quậy phá làm ô uế bàn thờ Thần Tài.Hàng tháng thường lau bàn thờ, tắm cho Thần Tài vào ngày cuối tháng và ngày 14 âm lịch với nước lá bưởi, hay rượu pha nước. Khăn lau và tắm cho Thần Tài không được dùng vào việc khác.

Khấn thần Tài như thế nào vào buổi sáng sớm để 'đánh thức' tài lộc, trưa lộc ríu rít tìm về tận cửa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Văn khấn Thần Tài sáng mai, mở hàng

Lạy Thành Hoàng bản cảnh, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, các vị Tiền chủ Hậu chủ.

Con tên là……….. niên canh……….., ……….tuổi.

Ở tại ngôi gia, số…….. đường……… quận……… tỉnh (thành)………… Việt Nam quốc.

Khấu xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái, xin chư vị cho con được ………………….. (lời khấn để xin điều gì đó).

Mọi việc vuông tròn, con xin được hậu tạ………… (hứa hẹn tạ lễ).

Con xin Thành Hoàng bản địa, Ông Địa – Thần Tài, ông chủ gia bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị Tiền chủ Hậu chủ chứng giám cho lòng thành khấn vái. Kính bái.

Khấn xong, vái hay lạy ba cái.

(Bài viết chỉ mang tính tham khảo)

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