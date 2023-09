Đây chính là những tuổi xông đất xông nhà tốt dịp năm mới 2023 nói chung, gia chủ nào cũng có thể tham khảo để lựa chọn.

Chọn tuổi xông đất năm 2023, tuổi xông nhà 2023 hợp mệnh gia chủ để mang tới vận đỏ như son, may mắn ngập tràn, phú quý dồi dào trong năm mới Quý Mão.Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người xông đất nên chọn người có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần tương sinh với người đó.

Năm Quý Mão 2023 tuổi nào xông đất tốt?

Những tuổi xông đất tốt năm 2023 Quý Mão đó là:

Tuổi Quý Hợi (sinh năm 1983)

Tuổi Đinh Hợi (sinh năm 1947, 2007)

Tuổi Tân Mùi (sinh năm 1991)

Tuổi Đinh Mùi (sinh năm 1967)

Tuổi Nhâm Tuất (sinh năm 1982)

Tuổi Bính Tuất (sinh năm 1946)

Tuổi Giáp Tuất (sinh năm 1994)

Tuổi Ất Sửu (sinh năm 1985)

Tuổi Tân Sửu (sinh năm 1961)

Tuổi Giáp Dần (sinh năm 1974)

Tuổi Mậu Dần (sinh năm 1998)

Phía trên là những tuổi xông đất xông nhà tốt dịp năm mới 2023 nói chung, gia chủ nào cũng có thể tham khảo để lựa chọn. Bởi đó là những tuổi không có sự xung đột, tương khắc về can chi, ngũ hành với lưu niên Quý Mão.

