Him Lam Land với hành trình tri ân mảnh đất Quảng Trị anh hùng

Không gian sống 23/07/2020 10:24

Hòa cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27-7, Công ty CP Kinh doanh Địa ốc Him Lam (Him Lam Land) đã có chuyến hành trình đầy ý nghĩa về với mảnh đất Quảng Trị anh hùng.

Theo đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sỹ, trồng cây lưu niệm và trao quà cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Vượt qua hàng trăm cây số dưới cái nắng gió Lào gay gắt, đoàn Him Lam Land đã có mặt tại mảnh đất linh thiêng Quảng Trị. Mảnh đất kiên cường, anh dũng đã chứng kiến cuộc chiến tranh ác liệt và sự hy sinh anh dũng của bao người con ưu tú, bao chiến sĩ, đồng bào đã ngã xuống vì sự hòa bình, phồn thịnh của đất nước hôm nay.

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Đại diện Him Lam Land dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

Mở đầu chuyến hành trình, đoàn đã tới thăm viếng, đặt vòng hoa, dâng hương tại khu khánh tiết và tượng đài chính Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

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Đoàn đã thắp nén tâm nhang tỏ lòng thành kính trước công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.300 anh hùng liệt sỹ trên khắp mọi miền đất nước đã hy sinh trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Suốt những năm tháng kháng chiến trường kỳ, bộ đội Trường Sơn đã không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng và tinh thần quyết chiến quyết thắng, liên tục tiến công, vượt qua mưa bom, bão đạn, đạp bằng mọi khó khăn gian khổ, lập nên kỳ công trong lịch sử chiến tranh chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta.

Him Lam Land với hành trình tri ân mảnh đất Quảng Trị anh hùng - Ảnh 3

Thỉnh chuông kính báo với anh linh các anh hùng liệt sỹ trong lễ tưởng niệm

Ông Nguyễn Huy Thiêm – Đại diện Him Lam Land xúc động chia sẻ: “Hành trình về nguồn lần này là dịp để những người con như chúng tôi ôn lại ký ức một thời lịch sử hào hùng của quê hương đất nước, tri ân và tỏ lòng biết ơn những thế hệ đi trước – những người đã đổ mồ hôi xương máu để có được hòa bình như hôm nay.

Với tình cảm và trách nhiệm của mình, Him Lam Land hi vọng sẽ đóng góp cùng các thế hệ trẻ thực hiện tốt các chính sách chăm sóc người có công với cách mạng, góp phần chia sẻ, giảm bớt những mất mát, đau thương và giáo dục những thế hệ tương lai về tình yêu đất nước, quê hương”.

Him Lam Land với hành trình tri ân mảnh đất Quảng Trị anh hùng - Ảnh 4

Đại diện Him Lam Land trao tặng sổ tiết kiệm tri ân gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Cũng nhân dịp này, đoàn đã trồng vườn cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn; trao tặng sổ tiết kiệm cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Him Lam Land với hành trình tri ân mảnh đất Quảng Trị anh hùng - Ảnh 5

Đoàn trồng vườn cây lưu niệm tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Ngược thời gian trở về những năm tháng chiến tranh khốc liệt ngày ấy, đại diện Him Lam Land cũng đến đặt vòng hoa và dâng hương tại Nghĩa trang quốc gia Đường 9, di tích Thành Cổ Quảng Trị, ngã 3 Đồng Lộc và Truông Bồn - “Địa chỉ đỏ”. Trong không khí trang nghiêm và xúc động, toàn thể cán bộ trong đoàn đã cảm nhận một cách sâu sắc và vô cùng cảm phục những người con ưu tú của dân tộc đã vượt qua mưa bom bão đạn của quân thù, mưa ngàn thác lũ của đại ngàn Trường Sơn trong suốt những năm tháng kháng chiến trường kỳ.

Có thể thấy, hành trình về với mảnh đất Quảng Trị anh hùng không chỉ là trở về chiến trường xưa để tri ân những người đã ngã xuống, mà còn có ý nghĩa khơi dậy, nhắc nhở thế hệ trẻ về tình yêu Tổ quốc, về những giá trị truyền thống được xây đắp bằng xương máu của cha anh. Đồng thời hành trình cũng là động lực tiếp thêm niềm tự hào dân tộc, khát khao được cống hiến của toàn bộ CBNV Him Lam Land.

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