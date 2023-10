Dự án Tecco Felice Homes nằm trên mặt tiền đường Lê Thị Trung, thuộc khu vực trung tâm kinh tế ầm uất của thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, liền kề nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm như: DT743, Quốc lộ 13 (Đại lộ Bình Dương),.. và gần nút giao thông Vòng Xoay An Phú. Khu vực này được đánh giá có liên kết vùng vô cùng hoàn hảo và tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầng mạnh mẽ.

Tại Bình Dương, Tecco đã hoàn thiện tòa nhà Tecco Tower Dĩ An và đã cất nóc dự án Tecco Home An Phú (ngay vòng xoay An Phú) hồi tháng 6/2020 đúng tiến độ, mang lại niềm tin cho khách hàng tại Bình Dương. (Xem thêm đánh giá về Tecco)

Tecco Felice Homes - Đáp ứng nhu cầu an cư cho gia đình trẻ

Theo các chuyên gia bất động sản tại Bình Dương, mức giá ra mắt dự án Tecco Felice Homes hiện là mức giá rất tốt so với mặt bằng chung của khu vực. Tuy vậy, Tecco Felice Homes Thuận An cũng được đánh giá là một dự án đạt chuẩn chất lượng về thiết kế, tiện ích, không gian sống , vị trí, liên kết vùng,..



Tecco Felice Homes - khu căn hộ "hàng hiếm" tại thị trường Bình Dương

Sở hữu căn hộ Tecco Felice Homes không chỉ đơn thuần là mua nơi để ở cho gia đình bạn, mà đó còn là tâm huyết của chủ đầu tư Tecco, mong muốn kiến tạo một không gian sống chuẩn mực, một cộng đồng văn minh. Dự án Tecco Felice Home được đầu tư bài vản với hệ thống gồm 25 tiện ích nội khu hiện đại và đây dủ, bao gồm các hạng mục: công viên Skygarden, hồ bơi tràn, sân chơi trẻ em, sảnh đưa đón khách, shophouse kinh doanh, cafeshop, phòng sinh hoạt cộng đồng…

Căn hộ được thiết kế thông minh giúp không gian sinh hoạt chung của gia đình được tối ưu.

Hiểu được nỗi trăn trở của khách hàng trẻ tại Bình Dương, Chủ đầu tư Tecco cùng các đơn vị thiết kế đã dày công nghiên cứu, đưa ra các diện tích căn hộ chung cư “bám sát” với nhu cầu thực của khách hàng. Tại dự án Tecco Felice Homes Thuận An, bạn có thể chọn căn hộ với diện tích linh hoạt:

* Căn hộ 1PN diện tích 43,8m2 cho nhu cầu khách hàng đơn thân, vợ chồng mới cưới.

* Căn hộ 2PN diện tích từ 47,7m2 – 65,2m2 cho gia đình trẻ 2 thế hệ.

* Căn hộ 3PN diện tích từ 82,8m2 đáp ứng cho nhu cầu gia đình 3 thế hệ.

Cùng với đó là thiết kế căn hộ được tính toán, nghiên cứu tối ưu, giúp không gian sống bên trong mỗi căn hộ đảm bảo tính thông minh, thông thoáng và tiết kiệm diện tích cho khách hàng, vừa đảm bảo không gian sống chất lượng cho cả gia đình.

Một điểm nhấn đặc biệt trong thiết kế, có lẽ chỉ có tại các dự án của Tecco, đó là phần lớn căn hộ 2PN thiết kế logia nối liền khu vực bếp. Thiết kế này chắc chắn sẽ ghi điểm tuyệt đối với rất nhiều chị em "yêu bếp, nghiện nhà". Logia nối liền với bếp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông không khí, giúp căn hộ luôn thoáng đãng và không bị ám mùi sau khi nấu ăn.

Căn hộ 2PN tại Chung cư Tecco Felice Homes là diện tích điển hình nhất của dự án, rất phù hợp với một đình trẻ có con nhỏ, đây chính là bài toán tài chính tốt nhất cho đa số các gia đình trẻ mong muốn sở hữu nhà chất lượng với tài chính vừa phải tại Bình Dương hiện nay.

Tecco Felice Homes mang phong cách kiến trúc hiện đại, dự án tọa lạc vị trí trung tâm TP. Thuận An, mức giá vừa tầm, diện tích vừa phải, không gian sống chuẩn mực… đã tạo nên giá trị an cư bền vững cho Tecco Felice Homes, đồng thời góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều người dân Bình Dương, cũng chính là tâm huyết – sự mong mỏi bấy lâu của chủ đầu tư Tecco Group.

