Bizhouse Canal District tại MerryLand Quy Nhơn sinh lợi nhuận tối đa

Bizhouse (gọi tắt của Business House) là loại hình bất động sản (BĐS) xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam do Tập đoàn Hưng Thịnh khởi xướng, tiên phong ứng dụng tại “Thành phố bán đảo du lịch thương mại đẳng cấp quốc tế” Hải Giang MerryLand Quy Nhơn. Loại hình bất động sản này sở hữu nhiều tính ưu việt đột phá khi đáp ứng linh hoạt các nhu cầu như: sống, nghỉ dưỡng, phát triển kinh doanh lâu dài và sự bền vững.

Một trong những yếu tố hấp dẫn nhất của các căn Bizhouse Canal District tại Hải Giang MerryLand Quy Nhơn là vị trí siêu kết nối thông qua hệ thống giao thông đường thuỷ, đường bộ và đường hàng không, và hơn nữa cùng vị thế “trái tim sôi động” của toàn dự án, đảm bảo đón lượng nguồn khách dồi dào, phong phú.

Siêu kết nối nhờ hạ tầng giao thông đa dạng

MerryLand Quy Nhơn tọa lạc trên bán đảo Hải Giang, nằm liền kề trung tâm thành phố Quy Nhơn. Thành phố biển giữ vị trí được ví như “yếu hầu” của khu vực miền Trung, thuộc hành lang kinh tế miền Trung – Tây Nguyên, là trọng điểm kết nối giữa Lâm Đồng – Bình Định – Pleiku.

Cũng từ Quy Nhơn (Bình Định), hệ thống tuyến đường giao thông hiện đại, đồng bộ đã và đang hiện hữu, giúp dòng vận chuyển được lưu thông dễ dàng. Đơn cử như tuyến Quốc lộ 19 dài hơn 240km nối Quy Nhơn - Kontum - Lào - Campuchia, trở thành trục hành lang kinh tế Đông Dương. Cũng nhờ con đường huyết mạch này mà tỉnh Bình Định là nơi tụ họp dân cư đến từ khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.

Du khách dễ dàng tiếp cận Bizhouse MerryLand Quy Nhơn bằng đường bộ hoặc đường thủy qua hệ thống kênh đào

Trong thời gian tới, quy hoạch cao tốc Quy Nhơn – Tây Nguyên sẽ tiếp tục khơi thông dòng dịch chuyển từ Bắc Thái Lan tới cảng Quy Nhơn, cảng biển lớn thứ 4 của Việt Nam. Tuyến cao tốc này sẽ mở ra sự luân chuyển dễ dàng giữa luồng khách từ các cảng thương mại quốc tế như: Manila, Singapore, Bangkok, Tokyo, Cao Hùng - Đài Loan… tới cảng Quy Nhơn, tiếp tục đến các nước láng giềng và những khu vực lân cận.

Việc định hướng mở rộng và nâng cấp sân bay Phù Cát thành cảng hàng không Quốc tế cũng góp phần tạo ra kết nối hoàn hảo thông qua chuyến bay thẳng từ các nước trên thế giới và tỉnh thành đến Quy Nhơn.

Trong khi đó, luồng di chuyển từ MerryLand Hải Giang Quy Nhơn tới trung tâm thành phố Quy Nhơn đã trở nên thuận tiện hơn bằng hệ thống đường bộ, đường thuỷ như cầu Thị Nại hoặc cảng Thị Nại. Dòng luân chuyển càng trở nên dễ dàng khi cầu Hải Giang nối từ đường trục khu kinh tế Nhơn Hội đến Hải Giang Merry Land Quy Nhơn sớm hình thành. Tuyến đường này đã được UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương đầu tư theo Văn bản số 2049/UBND-KT ngày 01/4/2020. Với tổng chiều dài tuyến đường 1113,3m, 4 làn xe, sự hiện hữu của cầu Hải Giang sẽ góp phần làm giao thông huyết mạch giữa MerryLand Quy Nhơn đến trung tâm thành phố trở nên thông suốt.

Yếu tố dòng tiền thu về của các nhà đầu tư

Với vị trí siêu kết nối và nằm trong quần thể tổ hợp lớn MerryLand Quy Nhơn, Bizhouse Canal District hội tụ tất cả yếu tố đảm bảo chắc chắn về nguồn du khách. Đây cũng chính là cơ sở quyết định tới dòng tiền thu về trong đầu tư.

Bizhouse Canal District tại MerryLand Quy Nhơn sẽ đón 3 luồng khách lớn. Trước nhất là luồng du khách tại chỗ của Bình Định với gần 2,5 triệu người dân toàn tỉnh và 457.400 cư dân Quy Nhơn nhờ giao thông thuận lợi. Nếu như Phú Quốc gần như thiếu hụt tệp du khách đến từ Kiên Giang do không có kết nối về giao thông đường bộ thì Hải Giang MerryLand Quy Nhơn lại “khắc phục” hoàn toàn hạn chế này nhờ tuyến đường cao tốc hiện đại kết nối trực diện từ Quy Nhơn đến Hải Giang.

Di chuyển dễ dàng, tiết kiệm chi phí bằng tuyến đường bộ, MerryLand Quy Nhơn còn hút lượng du khách đến từ các tỉnh lân cận Bình Định. Theo thống kê, dân số các tỉnh vùng lân cận như Gia Lai là 1,5 triệu người và Pleiku là gần 500.000 người. Dân số Đăk Lăk và TP. Buôn Ma Thuột lần lượt là 2,13 triệu người và 375.590 người. Tệp khách hàng tiềm năng này sẽ có nhu cầu đến điểm vui chơi, giải trí vào cuối tuần bằng phương tiện xe hơi. Đây chính là một trong những lợi thế lớn của MerryLand Quy Nhơn bởi thực tế, thành phố biển vốn là điểm đến ưa thích bằng đường bộ của người dân các địa phương này.

Canal District là “trái tim sôi động”, trung tâm của Hải Giang MerryLand Quy Nhơn

Thứ hai, lượng du khách đến Quy Nhơn sẽ có xu hướng tới MerryLand Hải Giang Quy Nhơn khi dự án hoàn thiện bởi đây là điểm đến mang khẩu vị mới lạ và hoàn toàn khác biệt nhờ hệ tiện ích khổng lồ. Bizhouse Canal District giữ vai trò “trái tim sôi động”, trung tâm của mọi hoạt động vui chơi, giải trí và mua sắm sẽ thừa hưởng trọn vẹn dòng khách đến với dự án.

Chưa kể, nguồn du khách này còn được cung ứng đều đặn bởi các hãng lữ hành, hãng hàng không như: Vietravel, Bamboo Airways mà chủ đầu tư Tập đoàn Hưng Thịnh đã ký kết hợp tác. Bên cạnh đó cùng các chương trình xúc tiến du lịch đã được Tập đoàn Hưng Thịnh sẵn sàng kết nối.

Thứ ba, MerryLand Hải Giang còn đón luồng du khách quốc tế lớn thông qua các hải trình biển. Nhờ vị trí gần kề cảng quốc tế Quy Nhơn, trung tâm nối liền 2 khu vực kinh tế sôi động – Đông Bắc Á và Đông Nam Á, MerryLand Quy Nhơn sẽ trở thành điểm đến của lượng du khách di chuyển từ các cảng thương mại quốc tế như: Manila, Singapore, Bangkok, Tokyo, Cao Hùng – Đài Loan…

Trong tương lai, “Thành phố bán đảo” Hải Giang MerryLand Hưng Thịnh cùng các căn Bizhouse Canal District càng sầm uất hơn khi nguồn du khách được bổ sung nhờ kênh đào Kra (Thái Lan) được thực thi, nối liền Ấn Độ Dương với vùng biển Đông Á.

Tất cả sẽ là “bảo chứng lợi nhuận” cho sản phẩm Bizhouse Canal District tại Hải Giang MerryLand Quy Nhơn, giúp nhà đầu tư an tâm về dòng tiền thu về đều đặn.