“Biến” nhà cộng đồng thành căn thương mại, chủ dự án The Park Residence bị xử phạt

Không gian sống 11/04/2019 08:00

Xây dựng nhiều hạng mục không đúng với thiết kế được duyệt, chủ đầu tư chung cư The Park Residence bị xử phạt và buộc tháo dỡ trong vòng 15 ngày. 

Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt, buộc tháo dỡ hạng mục xây dựng không phép tại chung cư The Park Residence đối với chủ đầu tư là Công ty cổ phần Phú Hoàng Anh (Công ty Phú Hoàng Anh). 

Quá trình thực hiện dự án chung cư The Park Residence, Thanh tra Sở Xây dựng xác định Công ty Phú Hoàng Anh có hàng loạt vi phạm khi xây dựng không đúng thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

“Biến” nhà cộng đồng thành căn thương mại, chủ dự án The Park Residence bị xử phạt - Ảnh 1
Nhiều vấn đề trong việc mua bán căn hộ tại dự án The Park Residence khiến khách hàng bức xúc căng băng rôn phản đối chủ đầu tư. 

Cụ thể, qua kiểm tra thực tế tại chung cư, Thanh tra Sở Xây dựng phát hiện Công ty Phú Hoàng Anh tự ý xây mái hiên trước block B3, B4. Xây thêm vách ngăn tại tầng trệt block B3, “biến” phòng sinh hoạt cộng đồng và văn phòng ban quản lý thành 4 căn thương mại. 

Xây dựng thêm 2 phòng kho tại nhà sinh hoạt cộng đồng, phát sinh thang bộ. Dựng thêm thang sắt tại block A2. Vị trí sảnh đón bị ngăn vách thành phòng thương mại dịch vụ. Xây bít ô thông tầng tại block B3. 

Với những vi phạm như nói trên, Thanh tra Sở Xây dựng xử phạt Công ty Phú Hoàng Anh số tiền 45 triệu đồng, cho thời hạn 15 ngày để tự khắc phục hậu quả. Nếu quá thời hạn này công ty vẫn không thực hiện thì sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các hạng mục xây không phép.

Chung cư The Park Residence được xây dựng từ năm 2009 nhưng chủ đầu tư mới bàn giao nhà cho khách hàng từ đầu năm 2017. Khác hàng mua nhà tại đây nhiều lần bức xúc với chủ đầu tư liên quan đến việc xác định tiền lãi phạt vì bàn giao trễ, chủ đầu tư thay đổi vật liệu hoàn thiện không đúng với nội dung hợp đồng mua bán, thay đổi công năng tại một số khu vực sở hữu chung…

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